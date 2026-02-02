Όταν η πραγματικότητα μιλά κατά λέξη: η άνοδος του verbatim κινηματογράφου

Δημοσιεύθηκε 02.02.2026 16:13

Από την ανασύνθεση της δολοφονίας ενός πεντάχρονου κοριτσιού από τη Γάζα στο «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» της Καουτέρ Μπεν Χάνια έως τη χρήση μιας ηχογραφημένης συνέντευξης στο «Η μέρα του Πίτερ Χούγιαρ» του Άιρα Σακς, οι διάλογοι της πραγματικής ζωής μετατρέπονται σε κινηματογραφικό δράμα.

Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ, ο σκηνοθέτης πίσω από μερικές από τις σπουδαιότερες ταινίες όλων των εποχών, λέγεται πως υποστήριζε ότι για να γίνει μια μεγάλη ταινία χρειάζονται μόλις τρία βασικά συστατικά: «Το σενάριο, το σενάριο και το σενάριο». Για έναν κινηματογραφιστή, η στιγμή που ένα απολύτως ολοκληρωμένο σενάριο πέφτει στα χέρια του μπορεί να μοιάζει με θεόσταλτο δώρο. Πίσω, ωστόσο, από έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό σύγχρονων ταινιών κρύβεται ένα απλό αλλά ριζοσπαστικό τέχνασμα: η αυτούσια οικειοποίηση διαλόγων από πραγματικούς ανθρώπους.

Όλο και περισσότεροι δημιουργοί στρέφονται σε απομαγνητοφωνήσεις και ηχογραφήσεις για να αναπαραστήσουν κινηματογραφικά πραγματικά γεγονότα, με την υπόσχεση ότι πρόκειται για όσο το δυνατόν πιστότερα αντίγραφα της πραγματικότητας. Από το Reality (2023), τη ρεαλιστική απεικόνιση της καταγγέλλουσας Reality Winner από την Τίνα Σάτερ, που εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο, περνώντας από μια αθώα κουβέντα σε μια εξαντλητική ανάκριση του FBI, έως το Uppercase Print / Κεφαλαία Γράμματα (2020) του Ράντου Τζούντ, όπου ένας έφηβος επαναστάτης υφίσταται σκληρή ανάκριση στη Ρουμανία της εποχής Τσαουσέσκου, η φράση «εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα» αποκτά μια εντελώς κυριολεκτική, νέα σημασία.

Μέσα σε διάστημα μόλις ενός μήνα, δύο ακόμη «κατά λέξη» (verbatim) ταινίες προβάλλονται στις αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Peter Hujar’s Day / Η μέρα του Πίτερ Χούγιαρ, η χρονοκάψουλα του Άιρα Σακς για τη Νέα Υόρκη του 1974 και την πολύχρωμη πολιτιστική της σκηνή, βασίζεται σε μια ειλικρινή συζήτηση ανάμεσα στη Λίντα Ρόζενκραντζ (Ρεμπέκα Χολ) και τον φίλο της, φωτογράφο Πίτερ Χούγιαρ (Μπεν Γουίσο), ο οποίος θα πέθαινε από ασθένεια σχετιζόμενη με το AIDS λιγότερο από μία δεκαετία αργότερα. Την ίδια στιγμή, το The Voice of Hind Rajab / Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ της Καουτέρ Μπεν Χάνια εκτυλίσσεται τον Ιανουάριο του 2024, κατά την εκκένωση της Πόλης της Γάζας, ανασυνθέτοντας λεπτό προς λεπτό τις προσπάθειες ενός τηλεφωνικού κέντρου έκτακτης ανάγκης να διασώσει το εξάχρονο κορίτσι του τίτλου, με συγκλονιστικό αποτέλεσμα.

Η κατά λέξη μεταφορά πηγών δεν αποτελεί καινοτομία στον κινηματογράφο. Ταινίες όπως τα Sophie Scholl: The Final Days (2005), Conspiracy: The Trial of the Chicago 8 (1987), The Beast (2023), ακόμη και το Oppenheimer (2023) του Κρίστοφερ Νόλαν έχουν φλερτάρει με την κυριολεκτική απόδοση λόγου. Ωστόσο, η πρώτη αμιγώς verbatim ταινία μεγάλου μήκους εμφανίστηκε ήδη από το 2015. Το London Road, η δεύτερη κινηματογραφική δουλειά του θεατρικού σκηνοθέτη Ρούφους Νόρις, προσαρμοσμένη από την ομώνυμη παραγωγή του National Theatre του 2011, αφηγείται με ιδιότυπο τρόπο το πνεύμα κοινοτικής συνοχής που αναδύθηκε μετά τις φρικιαστικές κατά συρροή δολοφονίες στο Ίπσουιτς. Με την Ολίβια Κόλμαν στον ρόλο της περίεργης γειτόνισσας και τον Τομ Χάρντι ως ταξιτζή, το φιλμ επαναλαμβάνει κατά λέξη όσα είπαν οι πραγματικοί κάτοικοι της περιοχής, κάνοντας τη ριζοσπαστική καλλιτεχνική επιλογή να μελοποιήσει τις μαρτυρίες τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές verbatim διασκευές έχουν θεατρική καταγωγή. Το Κεφαλαία Γράμματα ξεκίνησε ως θεατρικό έργο της Τζιανίνα Κερμπουνάριου, ενώ το πρακτικό της ανάκρισης της Reality Winner, που αρχικά διέρρευσε στο Politico, μετατράπηκε πρώτα από τη Σάτερ σε θεατρική παράσταση το 2019 με τίτλο Is This a Room. Στο θέατρο, το είδος έχει μακρά ιστορία: η έννοια της «ζωντανής εφημερίδας» ανάγεται στο Federal Theatre Project της δεκαετίας του 1930 στις ΗΠΑ, το οποίο καταπιάστηκε με τα καυτά κοινωνικά ζητήματα της Μεγάλης Ύφεσης. Αντίστοιχα, οι ακροάσεις της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Ενεργειών τη δεκαετία του 1950 αποτέλεσαν πρώτη ύλη για το αναγνωρισμένο έργο του Έρικ Μπέντλεϊ Are You Now or Have You Ever Been?, στις αρχές της δεκαετίας του ’70.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το verbatim ύφος περνά από τη σκηνή στην οθόνη σε μια περίοδο όπου τα υβριδικά ντοκιμαντέρ, ένα πειραματικό είδος που ισορροπεί ανάμεσα στο γεγονός και τη μυθοπλασία, κερδίζουν επίσης έδαφος. Στις φετινές συμμετοχές περιλαμβάνονται τα Fiume o Morte!, Blue Heron και The Wolves Always Come at Night. Σύμφωνα με στοιχεία της Comscore, το 2025 προβλήθηκαν στις αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου 120 ντοκιμαντέρ και μη μυθοπλαστικές ταινίες, με εισπράξεις 8,6 εκατ. λιρών, ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 0,8% του συνολικού τζίρου, αλλά είναι αισθητά υψηλότερο από το 2001, όταν μόλις τέσσερα ντοκιμαντέρ είχαν βρει τον δρόμο προς τις αίθουσες. Η μυθοπλασία, πάντως, εξακολουθεί να κυριαρχεί.

Η πραγματικότητα συχνά αποδεικνύεται πιο παράξενη από τη φαντασία. Ίσως γι’ αυτό πολλοί δημιουργοί καταλήγουν ότι το να «ντύσουν» αληθινά γεγονότα με δραματική φόρμα αποτελεί τον πιο άμεσο τρόπο να προσελκύσουν το κοινό, να υπερβούν τον θόρυβο του ειδησεογραφικού κύκλου και να αγγίξουν σκληρές αλήθειες. Οι απομαγνητοφωνήσεις με δραματικό δυναμικό απαιτούν ελάχιστη επεξεργασία, με τους ομιλητές ήδη καταγεγραμμένους, όπως έχει παρατηρήσει η Σάτερ, «σαν χαρακτήρες σε θεατρικό έργο». Χάρη στη φυσική ευγλωττία του Χούγιαρ, ο Σακς χρειάστηκε ελάχιστες παρεμβάσεις για να προκύψει ένα ποιητικό σενάριο. Αντίστοιχα, η Μπεν Χάνια έχει δηλώσει ότι δεν χρειάστηκε καμία αλλαγή στην ιστορία της Χιντ Ρατζάμπ, καθώς όσα εκτυλίσσονται στη Γάζα είναι «κάτι που ξεπερνά τη μυθοπλασία».

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του νέου κύματος verbatim ταινιών είναι η κινηματογράφηση σε ύφος cinéma vérité, με κοντινά πλάνα, κάμερα στο χέρι και φυσικό φωτισμό, που στοχεύει στη δημιουργία αίσθησης αμεσότητας και εγγύτητας με τα πρόσωπα της ταινίας. Το The Voice of Hind Rajab συνδυάζει ιλιγγιώδη κοντινά πλάνα των ηθοποιών με πραγματικές ηχογραφήσεις της ίδιας της μικρής Χιντ. Η έλξη του να παραμένει κανείς όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι προφανής, ιδίως σε μια εποχή όπου τα σύγχρονα γεγονότα μοιάζουν όλο και δυσκολότερα να ερμηνευτούν. Στην ταινία της Μπεν Χάνια, οι verbatim ερμηνείες και οι ηχογραφήσεις δεν αποτελούν απλώς αφηγηματικό εργαλείο, αλλά βασικό μέσο για να ακουστεί η φωνή της Χιντ. Μια φωνή που, τελικά, μιλά από μόνη της.

Με πληροφορίες από theguardian.com