Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας : Ταξιδεύει σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα & Πάφο

Δημοσιεύθηκε 04.02.2026 10:31

Για 25 τόσα χρόνια, η Κύπρος αποτελεί σταθερό προορισμό των ταξιδιών του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Με ετήσιες προβολές βραβευμένων ταινιών του, προσφέρει στους σινεφίλ την ευκαιρία να απολαύσουν αξιόλογες ταινίες μικρού μήκους.

Tο κορυφαίο στο είδος του ελληνικό φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκε για 48η φορά τον περασμένο Σεπτέμβρη στην όμορφη πόλη της Δράμας. Το «ταξίδι» του όμως συνεχίζεται με προβολές των βραβευμένων ταινιών του σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και πολλές άλλες χώρες διεθνώς.

Όπως κάθε χρόνο, εκπρόσωποι του Φεστιβάλ Δράμας και σκηνοθέτες, φιλοξενούνται στη διάρκεια του Ταξιδιού του Φεστιβάλ στο νησί μας και παρευρίσκονται στις προβολές για συζήτηση με το κοινό. Φετινοί φιλοξενούμενοι: ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Γιώργος Αγγελόπουλος, ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μουτσιάκας (Γκέκας) και η σκηνοθέτρια Θέλγια Πετράκη (400 Cassettes). Σημειώνεται πως ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν φέτος συγκαταλέγεται και η Κυπριακή ταινία Requiem in Salt της Σύλβιας Νικολαΐδη, και του Νικόλα Ιορδάνους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Κύκλος Ταινιών Α’

Λευκωσία, Λάρνακα 9/2

Λεμεσός 10/2,

Πάφος 11/2

Γκέκας (25’) 2024 Ι Ελλάδα, Μυθοπλασία

Ο Βασίλης ζει με τον πατέρα του σε ένα χωριό της ελληνικής επαρχίας. Όταν ο Βασίλης γίνεται 12 χρονών, ο πατέρας του τού αγοράζει όπλο και ένα νεαρό κυνηγόσκυλο, τον Μαξ, και αρχίζει την εκπαίδευση για να μπορέσει να τον κάνει κυνηγό.

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μουτσιάκας / Ερμηνευτές: Παύλος Λαγός, Νίκος Γεωργάκης

Ο Δημήτρης Μουτσιάκας γεννήθηκε το 1986. Σπούδασε στη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου. Εργάζεται ως βοηθός σκηνοθέτη στη διαφήμιση και τον κινηματογράφο. Οι ταινίες του έχουν προβληθεί και διακριθεί σε φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο Γκέκας είναι η τρίτη του μικρού μήκους ταινία.

Requiem in Salt (16’) 2024 Ι Ιαπωνία, Κύπρος, Ντοκιμαντέρ

Μετά τον θάνατο της αδελφής του, ο Ιάπωνας καλλιτέχνης Yamamoto εξερευνά την εφήμερη φύση της ζωής, δημιουργώντας περίτεχνες εγκαταστάσεις από αλάτι, στη μνήμη των αγαπημένων του που χάθηκαν. Μια ταινία για τον θάνατο, το αλάτι και την τέχνη.

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Σύλβια Νικολαΐδου, Νικόλας Ιορδάνου

Με τη συμμετοχή: Motoi Yamamoto

Η Σύλβια Νικολαΐδου σπούδασε Κινηματογράφο στην Πράγα, ενώ ο Νικόλας Ιορδάνου σπούδασε Φωτογραφία στο Σικάγο. Αποτελούν κινηματογραφική ομάδα από το 2012 με συμμετοχές σε φεστιβάλ όπως το Tampere, Raindance, In the Palace, POFF Shorts, κ.ά.

400 Cassettes (14’) 2024 Ι Ελλάδα, Γερμανία, Μυθοπλασία

Στην τάξη, ο δάσκαλος μιλά για τους κοσμικούς αρχαιολόγους. Στο προαύλιο, τα παιδιά παίζουν μπουγέλο. Στο λεωφορείο, η Έλλη θα κλέψει την ψυχή της Φαίης και η Φαίη στο δωμάτιο θα χαρίσει στην Έλλη μια σπάνια κασέτα. Όταν το σκοτάδι θα πέσει και ο ουρανός θα γεμίσει από αστέρια, μια μουσική από το παρελθόν θα θυμίσει στα κορίτσια ότι τίποτα δεν κρατά πραγματικά για πάντα.

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Θέλγια Πετράκη

Ηθοποιοί: Παναγιώτα Γιαγλή, Έλλη Γαλούση, Αργύρης Παυλίδης, Θάνος Κόνιαρης, Φρόσω Γάζα

Η Θέλγια Πετράκη είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου CalArts (ΗΠΑ) με πτυχίο (BA) στον Κινηματογράφο, και μεταπτυχιακό (MA) από το τμήμα Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου UCL (Η.Β.). Στις ταινίες της, το βλέμμα της παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην ανθρώπινη συνθήκη. Στο πρόσφατο έργο της, συνδυάζει και πειραματίζεται με αναλογικά φορμά και υλικό που βρέθηκε (found footage), δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα μωσαϊκό εφέ.

ΛΟΥΔΙΑΣ (30’) 2025 Ι Ελλάδα, Μυθοπλασία

Τα ήρεμα νερά του ποταμού Λουδία διαταράσσονται από έναν απρόσμενο επισκέπτη. Ο μικρός Μηνάς μαγεμένος από τον τοπικό θρύλο, αναζητά εμμονικά το μυστηριώδες πλάσμα που σκορπά τον φόβο και τον τρόμο στη μικρή ταβέρνα.

Σκηνοθεσία: Άκης Πολύζος | Σενάριο: Αυρήλιος Καρακώστας | Ηθοποιοί: Παύλος Κάραλης, Παναγιώτης Κρυεμάδι, Ελένη Μολφέτα, Κωνσταντίνος Λιάρος .

O ​Άκης Πολύζος​ γεννήθηκε στα Γιαννιτσά το 1987. Έχει σκηνοθετήσει μικρού μήκους ταινίες, διαφημιστικά, τηλεοπτικές σειρές και βίντεο κλιπ. Το 2013 βραβεύτηκε με το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ Δράμας για την ταινία του ΣΥΝΘΗΚΗ 1060. Το 2022 συν-σκηνοθέτησε με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη την τηλεοπτική σειρά MAESTRO.

Noi (15’) 2025 Ι Ελλάδα, Μυθοπλασία

Η εκδίκηση ψιθυρίζει: σε ποια θερμοκρασία βράζει το αίμα πάνω στο χιόνι; Όταν ο μεγαλύτερος αδερφός σκοτώνεται από το αγαπημένο του άλογο, ο μικρότερος πρέπει να αποφασίσει –μέσα από εφιάλτες και οράματα– αν θα σκοτώσει το ζώο ή θα το συγχωρέσει.

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Νεριτάν Ζιντζιρία

Ηθοποιοί: Γιώργος Βαδεβούλης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Μένη Κωνσταντινίδου, Αποστόλης Βαρσάνης, Θεοδώρα Τέτσιου.

Ο Νεριτάν Ζιντζιρία γεννήθηκε στα Τίρανα της Αλβανίας. Ζει και εργάζεται στα Βαλκάνια. Είναι ο δημιουργός των ταινιών Χαμομήλι, A Country of Two, Φῶς ἐκ Φωτός, υπήρξε υποψήφιος για βραβείο Tiger Short από το Διεθνές Φεστιβάλ Ρότερνταμ και βραβεύθηκε με το Grand Prix του φεστιβάλ Slamdance. Με όχημα το φιλμικό ιδίωμα ανάμεσα στη μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ, διερευνά πώς ο θάνατος και η απώλεια επαναπροσδιορίζουν την ανθρώπινη μνήμη.

Κύκλος Ταινιών Β’

Ι Λεμεσός 9/2,

Λευκωσία, Πάφος 10/2

Χοῦς εἶ καί εἰς Xοῦν Ἀπελεύσει (26’) 2025 Ι Ελλάδα, Μυθοπλασία

Ο Κοσμάς, υπάλληλος στο νεκροταφείο, έχει στήσει μια προσοδοφόρα «επιχείρηση πένθους» με τον παπ' Αργύρη. Το χρήμα ρέει άφθονο μέχρι που η απληστία του Κοσμά τον φέρνει αντιμέτωπο με τη Νέμεσή του.

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαθανάσης

Ηθοποιοί: Δημήτρης Δρόσος, Αλίκη Αλεξανδράκη, Θάνος Τοκάκης, Σίμος Κακάλας, Λευτέρης Πολυχρόνης

Ο Δημήτρης Παπαθανάσης ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Οι προηγούμενες μικρού μήκους ταινίες του έχουν ταξιδέψει σε φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Το Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει είναι η τέταρτη μικρού μήκους ταινία του.

Magdalena Hausen: Παγωμένος Χρόνος / Frozen Time (24’) 2024 Ι Ελλάδα, Γερμανία, Μυθοπλασία

Η Μαγκνταλένα Χάουζεν ήταν Γερμανίδα φωτογράφος που έγινε γνωστή για το ότι κατάφερε να αιχμαλωτίσει τον άνεμο σε μία φωτογραφία. Σήμερα, δεκαπέντε χρόνια μετά την εξαφάνισή της, τα ερωτήματα παραμένουν περισσότερα από τις απαντήσεις.

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Γιάννης Καρπούζης

Ηθοποιοί: Hanna Schygulla, Lina Helfrich, Andreas Pietschmann, David Brückner, Sandra Sieber

O Γιάννης Καρπούζης γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα. Είναι σκηνοθέτης και εικαστικός, απόφοιτος των Berlinale και Sarajevo Τalents. Συμμετέχει στην εταιρεία-κολεκτίβα παραγωγής Empty Square. Τα έργα του ασχολούνται με τις πολιτικές ταυτότητες, τις χρονομηχανές και τη μελαγχολία.

Or How to Disappear (23’) 2025 Ι Ελλάδα, Μυθοπλασία, Πειραματική

6 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του, σήμερα θα τραγουδήσει. Τα κομμάτια του θρυμματισμένου του εαυτού προσπαθούν να κατασκευάσουν το τραγούδι του, τα θραύσματα του τραγουδιού του παλεύουν να ανακατασκευάσουν τον θρυμματισμένο του εαυτό.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Αγγελόπουλος | Σενάριο: Γιώργος Αγγελόπουλος, Γιάννης Σταθάκης, Βαγγέλης Δικόπουλος

Ηθοποιοί: Στάθης Παπαδόπουλος, Δάφνη Δουβίκα, Βαρβάρα Ασημακοπούλου

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος (Αγγελόγιωργας) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1993. Σπούδασε στο ΕΜΠ και Σκηνοθεσία στη Σταυράκου. Σήμερα δουλεύει ως σκηνοθέτης, βοηθός σκηνοθέτη και μοντέρ, και στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με τη φωτογραφία και την αρχιτεκτονική.

Pirateland (28’) 2025 Ι Ελλάδα, Νορβηγία, Γαλλία, Μυθοπλασία

Στην αρχή της χειμερινής σεζόν σε ένα απομονωμένο νησί της Ελλάδας, μια οικογένεια ντόπιων πασχίζει να κρατήσει στη ζωή έναν μικρό ξενώνα όταν υποδέχεται απρόσμενα βορειοευρωπαίους τουρίστες. Oι τελευταίοι αναζητούν μια «αυθεντική πειρατική εμπειρία», θέτοντας σε δοκιμασία την ήδη τεταμένη σχέση πατέρα και γιου.

Σκηνοθεσία: Σταύρος Πετρόπουλος | Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης | Ηθοποιοί: Κώστας Κορωναίος, Αστέριος Ριμαγμός, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Aslag Guttormsgaard, Mariann Hole, Lea Meyer.

Ο Σταύρος Πετρόπουλος είναι Έλληνας σκηνοθέτης και συνιδρυτής της εταιρείας παραγωγής Alaska Films. Οι ταινίες του, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, έχουν προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ όπως Tribeca, Κλερμόν Φεράν, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, CPH:DOX και στο Φεστιβάλ του Σαράγεβο.

Με Αγγλικούς υπότιτλους Ι Είσοδος Ελεύθερη

Χώροι / Πληροφορίες Προβολών:

Λεμεσός: Θέατρο Ριάλτο 20:30 – 77777745 www.rialto.com.cy

Θέατρο Ριάλτο 20:30 – 77777745 www.rialto.com.cy Λευκωσία: Κινηματογράφος Πάνθεον 20:00 – 96420491 ofk.org.cy

Κινηματογράφος Πάνθεον 20:00 – 96420491 ofk.org.cy Λάρνακα: Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας 20:30- 99434793 larnakacinema.com

Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας 20:30- 99434793 larnakacinema.com Πάφος: Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών 19:30 - 99426673 / 26818560

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΡΙΚ, Εφημερίδα Πολίτης & Πολίτης 107.6 fm