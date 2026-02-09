Πρώτο βραβείο για το ντοκιμαντέρ «Troodos Rising to the Stars»

Δημοσιεύθηκε 09.02.2026 08:30

Το πρώτο του βραβείο απέσπασε το επιστημονικό ντοκιμαντέρ «Troodos Rising to the Stars», το οποίο συμμετείχε στο Athens International Monthly Art Film Festival και τιμήθηκε με το βραβείο Best VFX.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, η ταινία αποτελεί ένα επιστημονικό ντοκιμαντέρ που αφηγείται την ιστορία του Τροόδους, την ανάδυσή του από τη θάλασσα εώς και τη σύγχρονη σύνδεσή του με την Αστρονομία και το Σύμπαν. Μέσα από εντυπωσιακά πλάνα που γυρίστηκαν στην Κύπρο σε διάφορες περιοχές του Γεωπάρκου Τροόδους, ειδικά οπτικά εφέ από εταιρεία του εξωτερικού και επιστημονική τεκμηρίωση, το έργο συνδέει τη γεωλογία με την αστροπαρατήρηση, προσφέροντας στον θεατή μια μοναδική εμπειρία γνώσης και εικόνας. Η μουσική επένδυση περιλαμβάνει πρωτότυπη μουσική που δημιουργήθηκε ειδικά για την ταινία, καθώς και κομμάτια όπερας.

Η δημιουργία του ντοκιμαντέρ επιχορηγήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ESA μέσω του προγράμματος CARES που υλοποιήθηκε στην Κύπρο κατά το 2025.

Τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ υπογράφει ο Στέλιος Τρύφων, ενώ τη δημιουργία του ανέλαβε ο Θεοφάνης Ματσόπουλος, παγκοσμίως γνωστός δημιουργός ταινιών πλανηταρίου.

Το Troodos Rising to the stars προβάλλεται καθημερινά στο Αστεροσκοπείο Τροόδους, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία και τη σημασία του Τροόδους μέσα από μια σύγχρονη επιστημονική ματιά.