Το βραβείο Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών κέρδισε ο Πολ Τόμας Άντερσον

Δημοσιεύθηκε 09.02.2026 14:19

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «One Battle After Another» Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το κορυφαίο έπαθλο στην 78η τελετή απονομής των βραβείων του Σωματείου Σκηνοθετών Αμερικής (DGA Awards).

Στην εκδήλωση, στην οποία τιμώνται τα σημαντικότερα σκηνοθετικά επιτεύγματα της χρονιάς στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, παρουσιαστής ήταν ο υποψήφιος για Όσκαρ και Έμμυ κωμικός Κουμάιλ Ναντζιάνι.

Η 78η τελετή απονομής των βραβείων του DGA πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς.

Το βραβείο του DGA για Εξαϊρετο Σκηνοθετικό Επίτευγμα σε Κινηματογραφική ταινία Μεγάλου Μήκους αποτελεί εδώ και καιρό προάγγελο για το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον παραλαμβάνοντας το βραβείο, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του αποτίοντας φόρο τιμής στον αείμνηστο συνεργάτη του, βοηθό σκηνοθέτη Άνταμ Σόμνερ, ο οποίος πέθανε το 2024.

Το βραβείο της Κορυφαίας Δραματικής Σειράς κέρδισε η Αμάντα Μαρσάλις για το επεισόδιο «6:00 PM» της σειράς «The Pitt».

Το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειρά απονεμήθηκες στους Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ για το επεισόδιο «The Oner» της σειράς «The Studio», το οποίο τους είχε χαρίσει και βραβείο Έμμυ Σκηνοθεσίας τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι Γκόλντμπεργκ και Ρόγκεν αφιέρωσαν τη νίκη τους στην αείμνηστη σταρ του «Studio», Κάθριν Ο'Χάρα. «Μεγαλώσαμε στον Καναδά και ήταν και είναι το είδωλό μας από τότε που ήμασταν παιδιά» είπε ο Γκόλντμπεργκ. «Έδειξε ότι μπορείς να είσαι μια απόλυτη ιδιοφυΐα και ο πιο ευγενικός άνθρωπος στον κόσμο» τόνισε.

Το αφιέρωμα για την 50η επέτεο του «SNL50: The Anniversary Special» απέσπασε τις πρώτες νίκες της βραδιάς, με τη σκηνοθέτη Λιζ Πάτρικ να κερδίζει στην κατηγορία Καλύτερης Σειράς Ποικίλου Προγράμματος. Αργότερα, η σκηνοθέτης του «Dying for Sex», Σάνον Μέρφι, κέρδισε βραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Σειράς Ανθολογίας και ο Μάικ Σουίνι του «Conan O'Brien Must Go» πήρε τη νίκη για τα Ριάλιτι/Κουίζ και Παιχνίδια. Η τηλεταινία «Nonnas» του Netflix, σε σκηνοθεσία Στίβεν Τσμπόσκι, κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας για Τηλεόραση.

Οι πέντε υποψήφιοι για το κορυφαίο βραβεί του DGA, Πολ Τόμας Άντερσον ("One Battle After Another"), Ράιαν Κούγκλερ ("Sinners"), Γκιγιέρμο ντελ Τόρο ("Frankenstein"), Τζος Σάφντι ("Marty Supreme") και Κλόι Ζάο ("Hamnet") - παρέλαβαν τα μετάλλια του DGA, από συμμετέχοντες στην παραγωγή των ταινιών τους. Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο απένειμε την τιμητική διάκριση στον Άντερσον, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στον Κούγκλερ, ο Τζέικομπ Ελόρντι στον Ντελ Τόρο, ο Τίμοθι Σαλαμέ στον Σαφντί και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ στη Ζάο.

Αναλυτικά τα Βραβεία DGA 2025:

Σκηνοθετικό Επίτευγμα σε Ταινία Μεγάλου Μήκους

Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another" (Warner Bros. Pictures)

Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης Ταινίας Μεγάλου Μήκους

Τσάρλι Πόλιντζερ "The Plague" (Independent Film Company)

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Μστίσλαβ Τσέρνοφ "2000 Meters to Andriivka" (PBS)

Δραματική Σειρά

Αμάντα Μαρσάλις The Pitt, "6:00 P.M." (HBO Max)

Κωμική Σειρά

Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ, The Studio, "The Oner" (Apple TV+)

Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας

Σάνον Μέρφι, Dying for Sex, "It's Not That Serious" (FX on Hulu)

Ταινία για Τηλεόραση

Στίβεν Τσμπόσκι, "Nonnas"(Netflix)

Σειρά Ποικίλου Προγράμματος

Λιζ Πάτρικ "SNL50: The Anniversary Special" (NBC)

Αθλητική Σειρά

Μάθιου Γκανγκλ, 2025 World Series - Game 7 - Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays (Fox Sports)

Ριάλιτι/ Κουίζ και Παιχνίδι

Μάικ Σουίνι, Conan O'Brien Must Go, "Austria" (HBO Max)

Σειρά Ντοκιμαντέρ/Ειδησεογραφική

Ρεμπέκα Μίλερ, Mr. Scorsese, "All This Filming Isn't Healthy" (Apple TV+)