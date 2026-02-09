Ο «Marty Supreme» στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον»

Δημοσιεύθηκε 09.02.2026 14:54

Η νέα ταινία του Josh Safdie, Marty Supreme, με τον Timothée Chalamet στον πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι ένα εκρηκτικό, φρενήρες και βαθιά ανθρώπινο πορτρέτο ενός νεαρού ονειροπόλου που αρνείται να αποδεχτεί τη θέση που του επιφυλάσσει ο κόσμος. Τοποθετημένη στη Νέα Υόρκη του 1952, η ταινία ακολουθεί τον Marty Mauser, έναν 23χρονο πωλητή παπουτσιών στο Lower East Side, ο οποίος έχει μια φιλοδοξία που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά: να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης πινγκ-πονγκ στον κόσμο.

Σε μια μεταπολεμική Αμερική, ο Marty μετατρέπει το παιχνίδι σε σωσίβιο διαφυγής—από τη φτώχεια ,την οικογενειακή ασφυξία και τους άγραφους κανόνες του ποιος «αξίζει» να ξεχωρίσει. Με αστείρευτη ενέργεια, θράσος και εμμονή, ξεκινά ένα ταξίδι που τον οδηγεί από τις υπόγειες αίθουσες της Νέας Υόρκης στην Ευρώπη, την Ασία και πολύ πέρα από τα όρια που του έχουν τεθεί. Το MARTY SUPREME είναι ένα coming-of-age έπος για την πίστη στον εαυτό σου, την ανάγκη αναγνώρισης και το τίμημα της φιλοδοξίας όταν κανείς άλλος δεν πιστεύει στο όνειρό σου.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ: 14 Φεβρουαρίου στις 5:00 PM και 8:30 PM | 14, 15, 17, 18, 24, 25 Φεβρουαρίου στις 8:30 PM

Κινηματογράφος Πάνθεον, Διαγόρου 29, 1097 Λευκωσία