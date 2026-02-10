«Η Θάλασσα ως Μάρτυρας: Μια Αρχαιολογική Μνήμη»| Κινηματογραφικές προβολές στο Endrosia

Δημοσιεύθηκε 10.02.2026 14:15

Η δράση εντάσσεται στη σειρά en drasei (εν δράσει), η οποία εστιάζει σε σύγχρονες queer πρακτικές και σε ζητήματα μνήμης και οικολογίας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης θεματικής έρευνας του Endrosia γύρω από τις πολιτικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της θάλασσας.

Η σειρά κινηματογραφικών προβολών «Η Θάλασσα ως Μάρτυρας: Μια Αρχαιολογική Μνήμη», σε επιμέλεια της σκηνοθέτιδας Cindy Chehab για το @ncineclub, θα παρουσιαστεί στο Endrosia Project Space στη Λευκωσία (Τρικούπη 68, 1016), από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026, με ώρα έναρξης τις 20:00.

Πώς μπορεί η θάλασσα να λειτουργήσει ως αρχείο; Πώς μπορεί ο κινηματογράφος να μετατραπεί σε αρχαιολογικό ίχνος; Μπορούμε να δούμε τη θάλασσα όχι μόνο ως σκηνικό, αλλά ως μάρτυρα; Τι απομένει στο πέρασμα εκείνων που χάνονται μέσα της;

Μια συστάδα ταινιών από τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτές τις γεωγραφίες, μας προσκαλεί να σκεφτούμε τη θάλασσα τόσο ως αρχείο όσο και ως ζωντανή μαρτυρία. Σε αυτές τις ταινίες, η θάλασσα αποκαλύπτει τη βία των συνόρων, το βάρος της αναχώρησης και την πιθανότητα της επιστροφής. Είναι ο τόπος όπου σώματα χάνονται και μνημεία μένουν χωρίς σήμανση. Αντλώντας από τη φορτισμένη γλώσσα του «ωκεάνιου αισθήματος» (oceanic feeling) της Erica Balsom, το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε έναν κόσμο όπου ο ωκεανός δεν φέρει μόνο μνήμη, αλλά και ενεργό, πολιτικό νόημα.

Φέρνοντας τη μνήμη και την αρχαιολογία σε διάλογο, το εγχείρημα προτείνει έναν τρόπο ανάγνωσης της θάλασσας – μέσα από τον κινηματογράφο – ως ένα στρωματοποιημένο αρχείο και ένα μεθοδολογικό εργαλείο: ένα εργαλείο που απαιτεί προσοχή στις χρονικές επιστρώσεις, τον εκτοπισμό και την πολιτική του τι επιτρέπεται να αναδυθεί στην επιφάνεια.

Παρασκευή 13 Φεβ.

About the sea / sobhi al zobaidi

(2007) / Παλαιστίνη, 9”

We began by measuring distance / basma el sherif

(2009) / Παλαιστίνη, 19”

Terrace of the sea / diana allan

(2009) / ΗΠΑ, Παλαιστίνη 52”

Σάββατο 14 Φεβ.

This haunting memory that is not my own / panos aprahamian

(2021) / Λίβανος, Αρμενία, 30”

Summer 91 / nadim tabet, karine wehbé

(2014) /Λίβανος, 20”

Errands / mira adoumier

(2020) /Ισλανδία, Λίβανος, 67”

Κυριακή 15 Φεβ.

Don't get too comfortable / shaima al tamimi

(2021) / yemen, qatar, 9”

Evaporating borders / iva radivojević

(2014) / cyprus, 73”

