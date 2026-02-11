Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Κινηματογράφος
Η κυπριακή ταινία «Μνήμη Γλυκείας Πατρίδας» στη Βιέννη
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 11.02.2026 11:22
Η κυπριακή ταινία «Μνήμη Γλυκείας Πατρίδας» στη Βιέννη

Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Μνήμη Γλυκείας Πατρίδας» του καταξιωμένου Κύπριου σκηνοθέτη Σταύρου Παπαγεωργίου ταξιδεύει στην Αυστρία. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του φετινού Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Κινηματογράφου (EUNIC Austria), σε μια συνεργασία του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Πρεσβείας της Κύπρου στη Βιέννη. Ο Σταύρος Παπαγεωργίου θα παρευρίσκεται στην προβολή για να συνομιλήσει με το κοινό.

Η προβολή θα γίνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στο Stadtkino Wien

Το ντοκιμαντέρ

Η ταινία προσεγγίζει με ευαισθησία τις τραγικές συνέπειες του Ελληνοτουρκικού Πολέμου (1919–1922) και της Μικρασιατικής Καταστροφής. Μέσα από μια βαθιά προσωπική ματιά, ο σκηνοθέτης ακολουθεί την ιστορία του Αναστάση Τοσούνογλου, και των συγγενών του από την Αλάγια της Μικράς Ασίας, οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο στην Κύπρο μαζί με χιλιάδες άλλους πρόσφυγες. Δείτε το τρέιλερ της ταινίας: https://bit.ly/sweet-homeland .

Λεπτομέρειες Προβολής

Πού: Stadtkino Wien (Akademiestraße 13, 1010 Βιέννη).

Πότε: Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, στις 12:00 (ώρα Αυστρίας).

Γλώσσα: Πρωτότυπη έκδοση με αγγλικούς υπότιτλους. Εισιτήρια: Προπώληση μέσω της ιστοσελίδας του Stadtkino (https://stadtkinowien.at/film/memory-of-sweet-homeland/).

Tags

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα