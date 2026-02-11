Η κυπριακή ταινία «Μνήμη Γλυκείας Πατρίδας» στη Βιέννη

Δημοσιεύθηκε 11.02.2026 11:22

Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Μνήμη Γλυκείας Πατρίδας» του καταξιωμένου Κύπριου σκηνοθέτη Σταύρου Παπαγεωργίου ταξιδεύει στην Αυστρία. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του φετινού Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Κινηματογράφου (EUNIC Austria), σε μια συνεργασία του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Πρεσβείας της Κύπρου στη Βιέννη. Ο Σταύρος Παπαγεωργίου θα παρευρίσκεται στην προβολή για να συνομιλήσει με το κοινό.

Η προβολή θα γίνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στο Stadtkino Wien

Το ντοκιμαντέρ

Η ταινία προσεγγίζει με ευαισθησία τις τραγικές συνέπειες του Ελληνοτουρκικού Πολέμου (1919–1922) και της Μικρασιατικής Καταστροφής. Μέσα από μια βαθιά προσωπική ματιά, ο σκηνοθέτης ακολουθεί την ιστορία του Αναστάση Τοσούνογλου, και των συγγενών του από την Αλάγια της Μικράς Ασίας, οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο στην Κύπρο μαζί με χιλιάδες άλλους πρόσφυγες. Δείτε το τρέιλερ της ταινίας: https://bit.ly/sweet-homeland .

Λεπτομέρειες Προβολής

Πού: Stadtkino Wien (Akademiestraße 13, 1010 Βιέννη).

Πότε: Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, στις 12:00 (ώρα Αυστρίας).

Γλώσσα: Πρωτότυπη έκδοση με αγγλικούς υπότιτλους. Εισιτήρια: Προπώληση μέσω της ιστοσελίδας του Stadtkino (https://stadtkinowien.at/film/memory-of-sweet-homeland/).