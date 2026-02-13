Δεκαέξι ευρωπαϊκές παραγωγές στην 76η Μπερλινάλε

13.02.2026

Δεκαέξι ευρωπαϊκές παραγωγές που υποστηρίχθηκαν από το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουν στην 76η διοργάνωση της Μπερλινάλε, ενός από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, σύμφωνα με ανακοίνωση, την Πέμπτη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι ευρωπαϊκές αυτές παραγωγές έλαβαν συνολική χρηματοδότηση ύψους 1.170.500 ευρώ από την ΕΕ. Μεταξύ αυτών, οι ταινίες «À voix basse» και «Dust» είναι υποψήφιες για τις διακρίσεις «Χρυσή Άρκτος» και «Αργυρή Άρκτος».

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στις 14 Φεβρουαρίου εκδήλωση με τίτλο «Creative Europe Media: Lessons for the Future», κατά την οποία θα παρουσιαστεί ο αντίκτυπος της ενωσιακής χρηματοδότησης στον οπτικοακουστικό τομέα κατά την τελευταία δεκαετία και θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με επαγγελματίες του κλάδου.

Η Κομισιόν στηρίζει επίσης πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διεθνή συνεργασία και την ανάπτυξη ταλέντων, όπως η Αγορά Συμπαραγωγών της Μπερλινάλε (Berlinale Co-Production Market), η οποία χρηματοδοτείται με 4,1 εκατ. ευρώ για περίοδο τριών ετών, καθώς και τα προγράμματα Berlinale Talents και Shooting Stars, τα οποία έχουν λάβει χρηματοδότηση άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ από το Creative Europe MEDIA.

Το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια λειτουργίας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχει στηρίξει ευρωπαϊκά δημιουργικά έργα, προβάλλοντας την πολιτιστική πολυμορφία της ΕΕ και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του οπτικοακουστικού τομέα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η εμπειρία του προγράμματος συμβάλλει στη διαμόρφωση του προτεινόμενου προγράμματος AgoraEU, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της στήριξης προς τους τομείς των οπτικοακουστικών και των ειδησεογραφικών μέσων.

Η Μπερλινάλε αποτελεί ετήσιο σημείο συνάντησης επαγγελματιών του κινηματογράφου και κοινού, ενώ οι νικητές των φετινών βραβείων θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής στις 21 Φεβρουαρίου.

