ΜΠΕΡΛΙΝΑΛΕ 2026: Διαμαρτυρίες και πολιτικό μήνυμα στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ κινηματογράφου

Δημοσιεύθηκε 13.02.2026 14:00

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale, Wim Wenders, ξεκαθάρισε ότι ο κινηματογράφος μπορεί να αλλάξει μόνο τους ανθρώπους και όχι τους πολιτικούς. Ωστόσο, στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, το πολιτικό μήνυμα κυριάρχησε στο κόκκινο χαλί.

Ο υγρός και μουντός καιρός σκέπαζε τη γερμανική πρωτεύουσα, όμως στην τελετή έναρξης της 76ης Berlinale στην Potsdamer Platz, μια χρυσή λάμψη έδωσε στην εκδήλωση την απαραίτητη δόση γοητείας. Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ έδωσαν το «παρών» στο γκαλά, μαζί με πλήθος διασημοτήτων και εθνικών αγαπημένων προσωπικοτήτων.

Ανάμεσά τους οι Sean Baker, Bella Ramsey, Neil Patrick Harris, Iris Berben, Daniel Brühl, Lars Eidinger, Karoline Herfurth, Frederick Lau και Matthias Schweighöfer. Ωστόσο, στο κόκκινο χαλί έγινε σαφές ότι η πολιτική και ο κινηματογράφος δεν μπορούν να διαχωριστούν πλήρως.

Η συγγραφέας και δημοσιογράφος Düzen Tekkal αξιοποίησε την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί για να αναδείξει την κατάσταση στο Ιράν. Μαζί με τις Banafshe Hourmazdi, Jasmin Tabatabei και Pheline Roggan, κράτησε πανό με τα συνθήματα «Free Iran» και «Rojava in my Heart».

Η Γερμανίδα πολιτικός των Πρασίνων Karin Göring-Eckardt έφερε επίσης το δικό της μήνυμα. Στο χέρι της ήταν γραμμένο: «η μνήμη δεν είναι παραβίαση». Τα λόγια αυτά αποτελούν μέρος μιας αμφιλεγόμενης ουκρανικής εκστρατείας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο-Κορτίνα.

Άλλοι καλεσμένοι σχημάτισαν από κοινού ένα απόφθεγμα της Γερμανοαμερικανίδας φιλοσόφου Hannah Arendt, σύμφωνα με το οποίο κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υπακούει τυφλά. Τοποθετήθηκαν έτσι ενάντια στον φασισμό.

Φέτος, τα πολιτικά μηνύματα προήλθαν κυρίως από τους καλεσμένους του γκαλά. Οι σκηνοθέτες παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό συγκρατημένοι και επικεντρώθηκαν στις εμφανίσεις τους μπροστά στις κάμερες.

Σε συνέντευξή του στο Euronews, ο Lars Eidinger δήλωσε ότι ήρθε κυρίως για τις ταινίες. «Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο», είπε. Ο Eidinger συμμετέχει φέτος στην ταινία «The Blood Countess» (Die Blutgräfin) των Ulrike Ottinger και Elfriede Jelinek, η οποία κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στη Berlinale. Παραδέχτηκε ότι ανυπομονεί να δει την ταινία, καθώς δεν έχει ακόμη παρακολουθήσει το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Matthias Schweighöfer, αντίθετα, δήλωσε πως ανυπομονεί να ξανασυναντήσει συναδέλφους και φίλους από τον χώρο. «Το καλύτερο είναι ότι όλοι συναντιούνται ξανά. Είναι απλώς υπέροχο», είπε. Το ίδιο ενθουσιώδεις ήταν και οι θαυμαστές του, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με θερμό χειροκρότημα μαζί με τη σύζυγό του Ruby O. Fee.

Ταινία έναρξης: «No Good Men»

Στην αίθουσα επικρατούσε συνδυασμός σοβαρότητας και ελαφρότητας. Η ταινία έναρξης «No Good Men» της Αφγανής σκηνοθέτριας Shahrbanoo Sadat αφηγείται την ιστορία μιας εικονολήπτριας που ταξιδεύει στο Αφγανιστάν λίγο πριν την επιστροφή των Ταλιμπάν. Έχει χάσει την πίστη της ότι υπάρχουν καλοί άνδρες στη χώρα, όμως ο ρεπόρτερ που τη συνοδεύει την κάνει να αμφιβάλλει.

Μια κωμωδία με πολιτικό βάθος — αντίθεση που χαρακτήρισε και το βράδυ στο κόκκινο χαλί.

Διαγωνισμός και βραβεία

Μετά την παρέλαση στο κόκκινο χαλί ξεκίνησε το γκαλά και η πρώτη απονομή βραβείων: η βραβευμένη με Όσκαρ Michelle Yeoh τιμήθηκε με τη Χρυσή Άρκτο Τιμής για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο.

Στον διαγωνισμό της Berlinale συμμετέχουν 22 ταινίες που διεκδικούν τη Χρυσή Άρκτο Καλύτερης Ταινίας. Ανάμεσα στα φαβορί είναι οι «Rose», «Dao» και «Josephine». Η κριτική επιτροπή, υπό την προεδρία του Wim Wenders, θα απονείμει τη Χρυσή Άρκτο στις 21 Φεβρουαρίου. Θα δοθούν επίσης επτά Αργυρές Άρκτοι για ειδικά κινηματογραφικά επιτεύγματα.

Παράλληλα απονέμονται και άλλα βραβεία, όπως το Βραβείο Ντοκιμαντέρ, τα Teddy Awards για τον Queer Κινηματογράφο, το Βραβείο Heiner Carow, το Βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), το Βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας, το Βραβείο Ειρήνης και το Βραβείο Αναγνωστών της Berliner Morgenpost.

Το φεστιβάλ κορυφώνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο, με τις 22 Φεβρουαρίου αφιερωμένη στο κοινό. Προγραμματίζονται πολλές παγκόσμιες πρεμιέρες, μεταξύ αυτών οι «Rosebush Pruning» με την Pamela Anderson και «The Moment» της Charli XCX.

Το γκαλά στην Potsdamer Platz ήταν μόλις η αρχή.

Πολιτικοί και καλεσμένοι εκφράζουν αλληλεγγύη

Το βράδυ υποτίθεται πως ήταν αφιερωμένο στην τέχνη του κινηματογράφου. Πριν από την τελετή, στη συνέντευξη Τύπου, ο Wim Wenders τόνισε ότι η κριτική επιτροπή δεν επιθυμεί να λάβει πολιτική θέση. «Μένουμε εκτός πολιτικής», απάντησε όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη στήριξη στην Παλαιστίνη.

Ωστόσο, το κόκκινο χαλί είχε ήδη μιλήσει με τον δικό του τρόπο.

Με πληροφορίες από euronews.com