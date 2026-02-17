Απεβίωσε στα 95 του ο εμβληματικός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ

Δημοσιεύθηκε 17.02.2026 10:44

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ, γνωστός μεταξύ άλλων για τους ρόλους στις ταινίες «O Νονός» και «Αποκάλυψη Τώρα», απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών, ανακοίνωσε την Δευτέρα η σύζυγός του.

«Χθες, αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο σύζυγό μου, πολύτιμο φίλο και έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ πέθανε γαλήνια στο σπίτι», έγραψε η Λουσιάνα Ντιβάλ, σε δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με την χαρακτηριστική του φυσικότητα και το λιτό ύφος ερμηνείας, ο Ντιβάλ συνέβαλε στον καθορισμό μιας γενιάς ηθοποιών που περιλάμβανε ονόματα όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Ντάστιν Χόφμαν και ο Τζιν Χάκμαν. Αν και δεν υπήρξε πάντα «σταρ» με την εμπορική έννοια, η ικανότητά του να ενσαρκώνει πολύπλοκους χαρακτήρες του χάρισε τον σεβασμό κριτικών και συναδέλφων.

Κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Tender Mercies», ενώ συγκέντρωσε συνολικά επτά υποψηφιότητες. Παράλληλα, είχε σημαντική παρουσία και στην τηλεόραση, με πολλαπλές υποψηφιότητες και βραβεία Emmy για έργα όπως το «Lonesome Dove» και το «Broken Trail».

Η καριέρα του ξεκίνησε δυναμικά με τον ρόλο του Μπου Ράντλεϊ στο «To Kill a Mockingbird» το 1962, ενώ καθοριστική στιγμή αποτέλεσε η συμμετοχή του στον «Νονό» του Φράνσις Φορντ Κόπολα το 1972, όπου υποδύθηκε τον ψύχραιμο σύμβουλο Τομ Χέιγκεν, ρόλο που επανέλαβε στη συνέχεια.

Ξεχώρισε επίσης ως ο συνταγματάρχης Κίλγκορ στο «Apocalypse Now», με την εμβληματική ατάκα για τη «μυρωδιά του ναπάλμ το πρωί», καθώς και σε πλήθος άλλων ταινιών όπως «Network», «The Apostle», «The Judge» και «Open Range».

Πέρα από την υποκριτική, υπήρξε και σκηνοθέτης και παραγωγός, συνεχίζοντας να εργάζεται ενεργά μέχρι προχωρημένη ηλικία, με τελευταίες εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη τα τελευταία χρόνια.

Γεννημένος στο Σαν Ντιέγκο, γιος ναυάρχου του αμερικανικού ναυτικού, σπούδασε υποκριτική στη Νέα Υόρκη και συνδέθηκε νωρίς με σημαντικές μορφές της αμερικανικής θεατρικής σκηνής.

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Λουτσιάνα Πεδράσα και μια παρακαταθήκη δεκαετιών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.