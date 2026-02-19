Η σκηνοθέτις του «The Voice of Hind Rajab» απορρίπτει βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου λόγω σιωπής για τη Γάζα

Δημοσιεύθηκε 19.02.2026 07:50

Η Kaouther Ben Hania δηλώνει ότι αισθάνεται ευθύνη και όχι ευγνωμοσύνη, αξιοποιώντας τη στιγμή για να καλέσει σε δικαιοσύνη και λογοδοσία.

Η μεγάλου μήκους ταινία της Kaouther Ben Hania, υποψήφια για Όσκαρ και BAFTA, «The Voice of Hind Rajab», τιμήθηκε με το βραβείο «πιο πολύτιμη ταινία» στο Cinema for Peace Gala, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο ξενοδοχείο Adlon στο Βερολίνο.

Η ετήσια εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκε η Hillary Clinton και παρουσίασε ο Bob Geldof, τίμησε επίσης τον Noam Tibon, πρώην Ισραηλινό στρατηγό και πρωταγωνιστικό πρόσωπο του καναδικού ντοκιμαντέρ «The Road Between Us», το οποίο καταγράφει τη διάσωση της οικογένειάς του από τη Χαμάς μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η ταινία απέσπασε επίσης τον τίτλο της «πιο πολύτιμης ταινίας» στην κατηγορία Justice & Honorary Award.

Η Becca Good, χήρα της Renée Good, πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά τη δολοφονία της συζύγου της. Μιλώντας μέσω Zoom, παρέλαβε βραβείο εκ μέρους της και εκ μέρους των πολιτών της Μινεάπολης.

Άλλες ταινίες που τιμήθηκαν τη βραδιά ήταν το «My Undesirable Films», που καταγράφει την καταστολή κατά των δημοσιογράφων στη Ρωσία, και το «Yanuni», σχετικά με τις προσπάθειες προστασίας της γης ιθαγενών φυλών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν και ο Kevin Spacey.

Στην ομιλία αποδοχής της για το «The Voice of Hind Rajab», η Ben Hania — της οποίας η ταινία καταγράφει τις προσπάθειες της Ερυθράς Ημισελήνου να σώσει τη Hind Rajab, ένα πεντάχρονο Παλαιστινιακό κορίτσι που σκοτώθηκε από δυνάμεις του IDF κατά τη διάρκεια της ισραηλινής εισβολής στη Γάζα το 2024 — δήλωσε: «Νιώθω ευθύνη περισσότερο παρά ευγνωμοσύνη» και άσκησε κριτική σε όσους, όπως είπε, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός «συστήματος» που κατέστησε δυνατή τη δολοφονία της Rajab.

«Αυτό που συνέβη στη Hind δεν είναι εξαίρεση. Είναι μέρος μιας γενοκτονίας. Και απόψε, στο Βερολίνο, υπάρχουν άνθρωποι που παρείχαν πολιτική κάλυψη σε αυτή τη γενοκτονία, επαναπροσδιορίζοντας τη μαζική δολοφονία αμάχων ως αυτοάμυνα. Ως περίπλοκες συνθήκες. Υποτιμώντας όσους διαμαρτύρονται», ανέφερε.

Η σκηνοθέτις μίλησε επίσης για την ανάγκη να γίνεται λόγος όχι μόνο για την ειρήνη αλλά και για τη δικαιοσύνη, ενώ δήλωσε πως δεν θα πάρει μαζί της το Βραβείο Cinema for Peace.

«Αρνούμαι να αφήσω τους θανάτους τους να γίνουν φόντο για έναν ευγενικό λόγο περί ειρήνης. Όχι όσο οι δομές που τους επέτρεψαν παραμένουν άθικτες. Γι’ αυτό απόψε δεν θα πάρω αυτό το βραβείο μαζί μου. Το αφήνω εδώ ως υπενθύμιση. Και όταν η ειρήνη επιδιωχθεί ως νομική και ηθική υποχρέωση, βασισμένη στη λογοδοσία για γενοκτονία, τότε θα επιστρέψω για να το αποδεχτώ με χαρά.»

Ο Geldof, από την πλευρά του, επιτέθηκε στον Πρόεδρο Donald Trump για τη στάση του απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

«Είναι ένας ηλίθιος και πρέπει να το βουλώσει», δήλωσε.

Με πληροφορίες από variety.com