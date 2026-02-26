Ο Παρκ Τσαν-γουκ πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Καννών 2026

Δημοσιεύθηκε 26.02.2026 14:01

Ο σκηνοθέτης Παρκ έχει ήδη παρουσιάσει τέσσερις ταινίες στο Διαγωνιστικό των Καννών και έχει κερδίσει τρεις Χρυσούς Φοίνικες για τα «Oldboy», «Thirst» και «Decision to Leave».

Ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Park Chan-wook ορίστηκε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, που θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου.

Ο δημιουργός των Oldboy, Stoker, The Handmaiden και No Other Choice είναι ο πρώτος Κορεάτης και μόλις ο τρίτος Ασιάτης πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών, μετά τον Ιάπωνα Tetsurō Furukaki το 1962 και τον σκηνοθέτη από το Χονγκ Κονγκ Wong Kar-wai το 2006.

«Η ευρηματικότητα του Park Chan-wook, η οπτική του μαεστρία και η ροπή του να αποτυπώνει τις πολλαπλές παρορμήσεις γυναικών και ανδρών με παράξενες μοίρες έχουν χαρίσει στο σύγχρονο σινεμά πραγματικά αξέχαστες στιγμές», δήλωσαν η πρόεδρος του φεστιβάλ Iris Knobloch και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Thierry Frémaux.

«Είμαστε χαρούμενοι που τιμούμε το τεράστιο ταλέντο του και, ευρύτερα, τον κινηματογράφο μιας χώρας που συμμετέχει ενεργά στους προβληματισμούς της εποχής μας».

Ο Park έχει ήδη παρουσιάσει τέσσερις ταινίες στο Διαγωνιστικό των Καννών: το Oldboy το 2004 – που κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής – το Thirst το 2009 – που απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής - το The Handmaiden το 2016 και το Decision to Leave το 2022, για το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας.

Απαντώντας στην ανακοίνωση, ο Park είπε: «Η αίθουσα είναι σκοτεινή για να μπορέσουμε να δούμε το φως του κινηματογράφου. Κλεινόμαστε μέσα στην αίθουσα ώστε οι ψυχές μας να απελευθερωθούν μέσα από το παράθυρο του φιλμ. Το να είσαι κλεισμένος σε μια αίθουσα για να βλέπεις ταινίες, και κλεισμένος ξανά για να συζητάς με τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, αυτός ο διπλός, εκούσιος εγκλεισμός είναι κάτι που περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία».

«Σε αυτή την εποχή αμοιβαίου μίσους και διχασμού, πιστεύω ότι η απλή πράξη του να συγκεντρωνόμαστε σε μια αίθουσα για να δούμε όλοι μαζί την ίδια ταινία, με τις ανάσες και τους χτύπους της καρδιάς μας να συγχρονίζονται, είναι από μόνη της μια συγκινητική και παγκόσμια έκφραση αλληλεγγύης».

Ο Park διαδέχεται την Juliette Binoche, η οποία προήδρευσε στην κριτική επιτροπή του 2025 που απένειμε στην ταινία του Ιρανού σκηνοθέτη Jafar Panahi It Was Just An Accident τον Χρυσό Φοίνικα.

Το 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου 2026. Η Επίσημη Επιλογή θα ανακοινωθεί στα μέσα Απριλίου.

Με πληροφορίες από euronews.com