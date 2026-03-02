Casting Call για Ταινία Μικρού Μήκους του Όθωνα Χαραλάμπους

Δημοσιεύθηκε 02.03.2026 11:20

Ακρόαση αντρικών ρόλων για νέα δουλειά του εικαστικού καλλιτέχνη, συγγραφέα και σκηνοθέτη Οθωνα Χαραλάμπους. Η ακρόαση αφορά σε κεντρικούς ρόλους ταινίας μικρού μήκους με προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πρόσφατη φωτογραφία, το τυχόν προφίλ showreels, βιογραφικό σημείωμα και άλλα στοιχεία όπως ύψος κτλ. στο othonas.charalambous@gmail.com το αργότερο μέχρι τις 08.03.26.

ΕΠΙΛΟΓΗ

Οι ενδιαφερόμενοι ιδανικά θα έχουν σκηνική παρουσία 23–35 και απαραίτητα άνεση έκφρασης στη Κυπριακή διάλεκτο.

Δεν καθίσταται απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να κατέχουν κάποια συγκεκριμένη προηγούμενη πείρα.

Η επικοινωνία για τους ενδιαφερόμενους θα πραγματοποιηθεί άμεσα ανεξαρτήτως αποτελέσματος, και θα ενημερωθούν σχετικά για τη συνέχεια.

Βιογραφικό δημιουργού

Ο Οθωνας Χαραλάμπους είναι εικαστικός καλλιτέχνης και συγγραφέας εξερευνώντας πώς και πότε σώματα μετατρέπονται σε σημεία αντίστασης. Είναι μεταπτυχιακός απόφοιτος από το University of the Arts London και η πρακτική του πραγματεύεται ζητήματα όπως η γεωπολιτική ταραχή και οι προσωπικές πολιτικές σχέσεις ταυτότητας, συμμαχίες, στρατηγικές και βιοπολιτικές συνυπάρξεις. Έργα του παρουσιάζονται στις εκθέσεις The Owls, Odessa Biennial of Contemporary Art, Nicosia Biennale, μεταξύ άλλων. Έχει συμμετάσχει σε κινηματογραφικά φεστιβάλ και προγράμματα, και έχει λάβει διακρίσεις και υποτροφίες, όπως το Emerging Landscape (International Association of Photography & Theory, 2021).

www.othonas-charalambous.com