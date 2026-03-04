Έναρξη αύριο για το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύθηκε 04.03.2026 11:15

Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 τόσο σε φυσικούς χώρους όσο και online. Στο 28ο ΦΝΘ θα προβληθούν 252 ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους. Ανάμεσά τους και 80 παγκόσμιες πρεμιέρες, αριθμός-ρεκόρ για την ιστορία του Φεστιβάλ, αλλά και 32 διεθνείς και 11 ευρωπαϊκές πρεμιέρες. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στην ιστορική έδρα του, στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν. Παράλληλα, παρακολουθούμε ταινίες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr.

Η αφίσα του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ από τον Αλέξανδρο Ψυχούλη

Στην επίσημη παρουσίαση του προγράμματος του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στον προσανατολισμό του φετινού Φεστιβάλ:

«Όλα τα τελευταία φεστιβάλ έχουν γίνει μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας για όλο τον κόσμο. Και αυτό εδώ το Φεστιβάλ που ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε λίγες μέρες, δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Από την Ουκρανία και τη Γάζα, μέχρι το Σουδάν, το Ιράν αλλά και όπου αλλού η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα δοκιμάζονται, η ανησυχία για την επόμενη μέρα παραμένει μεγάλη. Η ελπίδα να τερματιστούν οι συγκρούσεις και να πρυτανεύσουν η ειρήνη, η σταθερότητα και η κοινωνική γαλήνη δεν μπορεί να πραγματωθεί όσο η βία, ο ρατσισμός, η ρητορική μίσους και οι απολυταρχικές πολιτικές πρακτικές κανονικοποιούνται. Όσο οι μηχανές του πολέμου εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία, απειλώντας ανοιχτά την παγκόσμια σταθερότητα, κανείς δεν μπορεί να παραμένει εφησυχασμένος. Εμείς εδώ στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έχουμε την τύχη, τη χαρά, αλλά κυρίως την ευθύνη να υπογραμμίσουμε τη σπουδαιότητα και την πραγματική δύναμη της τέχνης του ντοκιμαντέρ. Την ανεξίτηλη δύναμη, δηλαδή, της μνήμης και της αλήθειας. Με αφετηρία την πίστη μας στις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της συμπερίληψης, της αξιοπρέπειας, έχουμε προετοιμάσει ένα Φεστιβάλ που θα αναδείξει όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Όλα όσα μας απασχολούν. Χωρίς αστερίσκους. Αυτός είναι ο προσανατολισμός μας προκειμένου να προσφέρουμε ασφαλές πλαίσιο σε ταλαντούχους κι ακούραστους δημιουργούς ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Η οποία κάποιες φορές, ενέχει ρίσκο και προσωπικό κόστος μεγαλύτερο από αυτό που αφήνει η κάμερα να φανεί. Για αυτό και η συνάντηση των ίδιων και του πολύτιμου έργου τους με το κοινό του Φεστιβάλ, η γόνιμη αλληλεπίδρασή τους επί 11 ημέρες στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί για εμάς μια αποστολή υψίστης σημασίας».

ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ TRAILER

Τα πόστερ του 28ου ΦΝΘ υπογράφει ο εικαστικός Αλέξανδρος Ψυχούλης.

Το φετινό σποτ του Φεστιβάλ δημιούργησε ο σκηνοθέτης Στηβ Κρικρής.

ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Η έναρξη του 28ου ΦNΘ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, με την ταινία Ρώτα την Ι Τζιν της Άιβι Μίροπολ για την δημοσιογράφο και συγγραφέα Τζιν Κάρολ, η οποία άσκησε μήνυση στον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση και έγινε η μοναδική γυναίκα που τον κέρδισε δύο φορές σε δικαστική αίθουσα. Η ταινία πραγματοποιεί διεθνή πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη.

Ρώτα την Ι Τζιν (2025) της Άιβι Μιροπόλ

ΛΗΞΗ ΜΕ ΟΣΚΑΡ

Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, με την προβολή του συγκλονιστικού, υποψήφιου για βραβείο Όσκαρ ντοκιμαντέρ Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν του Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν, σε συν-σκηνοθεσία Πάβελ «Πάσα» Ταλάνκιν. Το Φεστιβάλ γιορτάζει το σινεμά με τη ζωντανή μετάδοση της τελετής απονομής των βραβείων OSCARS® και ένα ολονύχτιο πάρτι στο Ολύμπιον.

Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν

Η ΖΙΛΙΕΤ ΜΠΙΝΟΣ ΣΤΟ ΦΝΘ

Η αγαπημένη ηθοποιός Ζιλιέτ Μπινός θα τιμήσει με την παρουσία της το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με την ιδιότητά της σκηνοθέτιδας, καθώς θα παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ In-I In Motion, για τη συνεργασία της με τον διάσημο Βρετανό χορευτή και χορογράφο Άκραμ Καν. Η Μπινός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου ενόψει της αντίστροφης μέτρησης για την τελετή απονομής των Βραβείων Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 2027. Η μεγάλη σταρ θα μοιραστεί με το κοινό σκέψεις, εντυπώσεις και βιώματα για τη διττή πλέον ταυτότητά της ως ηθοποιού και σκηνοθέτη, σε ανοιχτή συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια του Φεστιβάλ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα με τίτλο Όλη η μνήμη του κόσμου, το οποίο θα διατρέχει διαφορετικές πτυχές της φετινής διοργάνωσης, από τις ταινίες και τις συζητήσεις, έως το spot και τις εκδόσεις. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει:

Ταινίες που δεν ανακυκλώνουν απλώς το παρελθόν, αλλά το επανερμηνεύουν κριτικά, ανοίγοντας διάλογο ανάμεσα στη μνήμη, την Ιστορία και το παρόν.

Ανάθεση καλλιτεχνικού έργου: Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Φεστιβάλ ανέθεσε ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό έργο στον σκηνοθέτη Αριστοτέλη Μαραγκό, o οποίος δημιούργησε τη μικρού μήκους ταινία Πραγματαγνωσία, που αποτελεί συγχρόνως και το καταληκτικό σκέλος του τρίπτυχου προγράμματος αρχειακών ταινιών Rewind.

Μια ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Γενεαλογία του μέλλοντος», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου (Παύλος Ζάννας, 11:00).

Την ειδική έκδοση, τον ΑΚατάλογο και το περιοδικό Πρώτο Πλάνο που σχηματίζουν ένα ιδιότυπο τρίπτυχο αρχείο.

Συμμετοχή σε έκθεση: Το Φεστιβάλ συμμετέχει σε έκθεση στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών με την εγκατάσταση THIRD PERSON (PLURAL) της εικαστικού Αικατερίνης Γεγησιάν, η οποία στηρίζεται σε αρχειακό υλικό. Η κινηματογραφική εκδοχή του έργου θα προβληθεί στο 28ο ΦΝΘ.

Πραγματογνωσία

FILMOGRAPHY

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη γνωριμία με την πλατφόρμα filmography, η οποία έχει ως στόχο να λειτουργεί και να είναι προσβάσιμη στο κοινό μετά το Πάσχα του 2026. Το filmography είναι μια ψηφιακή βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει πολύτιμες πληροφορίες για τις ταινίες του ελληνικού σινεμά. Πρόκειται για ένα ανεκτίμητο έργο με στόχο την τεκμηρίωση, διάσωση και προβολή του ελληνικού κινηματογράφου, το οποίο υλοποιείται με πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ).

ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΒΟΥΛΑ ΣΚΟΥΡΑ

Η 28η διοργάνωση στρέφει το βλέμμα της στην ξεχωριστή δημιουργό Βουβούλα Σκούρα, η οποία μέσα από το έργο της επαναπροσδιορίζει τη σχέση μας με τη μνήμη, την Ιστορία και τον χρόνο. Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα προβληθούν 20 ταινίες, ενώ η σκηνοθέτις θα τιμηθεί από το Φεστιβάλ με Χρυσό Αλέξανδρο για τη συμβολή της στον ελληνικό κινηματογράφο και πολιτισμό.

ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ SPOTLIGHT ΣΤΟΝ ΜΠΙΛ ΜΟΡΙΣΟΝ

Το 28ο ΦΝΘ θα απονείμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στον αμερικανό πολυμεσικό καλλιτέχνη, Μπιλ Μόρισον, ο οποίος θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το έργο του και να παραδώσει masterclass ανοιχτό στο κοινό. Στο Φεστιβάλ θα προβληθούν έξι ταινίες του δημιουργού, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από τους New York Times ως «ο κατεξοχήν ποιητής των χαμένων ταινιών».

ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΛΙΟ

Το Φεστιβάλ θα απονείμει, επίσης τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στον εμβληματικό παραγωγό Γιώργο Παπαλιό, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την αναγέννηση του ελληνικού σινεμά, ενώ στήριξε νέους δημιουργούς στα πρώτα τους βήματα. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ Τρέχοντας τα κύματα του Γιάννη Καραπιπερίδη για τον Γιώργο Παπαλιό, ενώ ο παραγωγός θα διατελέσει μέλος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Υπηρετώντας το όραμα ενός κινηματογράφου χωρίς αποκλεισμούς, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διευρύνει τις προσβάσιμες δράσεις του, με χορηγό προσβασιμότητας την Alpha Bank, διοργανώνοντας μια αληθινά πρωτοποριακή προβολή, προσβάσιμη σε νευροδιαφορετικούς θεατές. Το ντοκιμαντέρ Ο Ηρακλής, ο Αχελώος και η γιαγιά μου (1997) του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου θα προβληθεί σε συνθήκες επαυξημένης προσβασιμότητας για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσα από τη χρήση κινηματογραφικών εικονογραμμάτων. Επίσης, το ντοκιμαντέρ της Βουβούλας Σκούρα Ετέλ Αντνάν: Εξόριστες λέξεις (2007) θα προβληθεί με ακουστική περιγραφή [AD: Audio Description] για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης και με υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους [SDH: Subtitles for the Deaf or hard of Hearing]. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί ένα κλειστό εργαστήριο με τίτλο Από το Παραμύθι στην Πράξη: Αναπηρία, Κινηματογράφος και Εξουσία, που θα δώσουν οι Cool Crips.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Υποδεχόμαστε στο 28ο ΦΝΘ 57 ελληνικές ταινίες στο διεθνές πρόγραμμα (Διεθνές Διαγωνιστικό, Διαγωνιστικό Newcomers, Διαγωνιστικό Film Forward, Ανοιχτοί Ορίζοντες) και στο τμήμα Πλατφόρμα+. Τα ντοκιμαντέρ που συμμετέχουν στο διευρυμένο τμήμα Πλατφόρμα+ θα προβληθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ και θα είναι διαθέσιμα από τις 6 έως τις 20 Μαρτίου, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερο εύρος προβολής στο κοινό. Μεταξύ των ελληνικών ντοκιμαντέρ παρουσιάζουμε:

Την ειδική προβολή της COSMOTE TV Γιατί είναι μαύρα τα βουνά: Τελετές του Φοίβου Κοντογιάννη.

Την ειδική προβολή της ΕΡΤ ...Ένας δρόμος θάλασσα της Βούλας Κωστάκη.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης φιλοξενεί 4 διεθνή διαγωνιστικά τμήματα:

*Συνολικά 14 ταινίες, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές, συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα, διεκδικώντας τον Χρυσό Αλέξανδρο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 12.000 ευρώ, καθώς και τον Αργυρό Αλέξανδρο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 5.000 ευρώ.

*Στο διαγωνιστικό τμήμα Newcomers, με πρώτες και δεύτερες ταινίες νέων δημιουργών, συναντούμε 14 ταινίες, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές, που διαγωνίζονται για τον «Χρυσό Αλέξανδρο – Δημήτρης Εϊπίδης» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 10.000 ευρώ και τον Αργυρό Αλέξανδρο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 4.000 ευρώ.

*Το διαγωνιστικό τμήμα Film Forward, που αμφισβητεί τις κινηματογραφικές συμβάσεις και προτείνει ριζοσπαστικές ταινίες, φιλοξενεί 10 ταινίες, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Τα βραβεία που απονέμονται στο πλαίσιο του τμήματος είναι ο Χρυσός Αλέξανδρος >>Film Forward που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ και ο Αργυρός Αλέξανδρος που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ.

*Στο διαγωνιστικό τμήμα Immersive: All around Cinema, 8 πρωτοποριακές δημιουργίες διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο Immersive, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. Επίσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη διαδραστική εγκατάσταση Η καρδιά βρίσκει τον ρυθμό της στη σιωπή της συνάντησης από τη Γαλλίδα εικαστική καλλιτέχνιδα Φανί Φορτάζ, γνωστή και ως Bonnie Lisbon.

*Ανακαλύπτουμε δυναμικά και ευρηματικά ντοκιμαντέρ στους Ανοιχτούς Ορίζοντες.

*Παρουσιάζουμε τα κορυφαία ντοκιμαντέρ στο τμήμα Top Docs.

*Προσφέρουμε συναρπαστικές στιγμές στις νεαρότερες ηλικίες μέσα από το τμήμα NextGen.

Ο ΝΤΕΣΜΟΝΤ ΤΣΑΪΛΝΤ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προβάλουμε την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα, ενώ ο ίδιος ο θρυλικός αμερικανός συνθέτης και παραγωγός Ντέσμοντ Τσάιλντ θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Μαζί του θα είναι και η σκηνοθέτρια Χέδερ Γουίντερς, όπως και ο παραγωγός της ταινίας, ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός μεγάλων επιτυχιών, Φοίβος.

ΑΓΟΡΑ

Δυναμικές δράσεις, νέες πρωτοβουλίες και συνεργασίες παρουσιάζονται στην Αγορά, το αναπτυξιακό κομμάτι του Φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί σε φυσικούς χώρους, αλλά και online. Η Αγορά του ΦΝΘ παρουσιάζει και στηρίζει τις ταινίες και τους δημιουργούς του αύριο μέσα από τις δράσεις Thessaloniki Pitching Forum, Docs in Progress, Agora XR Lab, Agora Boost, Agora Talks, Talking Heads κ.ά. Αναφορικά με τις νέες δράσεις που φιλοξενούνται στη φετινή διοργάνωση, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, σε συνεργασία με την Αγορά, θα διοργανώσει ένα Think Tank κορυφαίων ευρωπαίων επαγγελματιών του ντοκιμαντέρ. Παράλληλα, η Αγορά προσκαλεί τέσσερις παραγωγούς από τη Χώρα των Βάσκων για να παρουσιάσουν τα πρότζεκτ τους στους διαπιστευμένους επαγγελματίες.

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑΙΝΙΑ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, πέρα από έναν διεθνούς εμβέλειας θεσμό πρόκειται να γίνει φέτος το ίδιο, ταινία. Ο μεγάλος μας χορηγός, η COSMOTE TELEKOM, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός υβριδικού ντοκιμαντέρ, για την ιστορία και την καθημερινότητα του Φεστιβάλ. Σκηνοθέτης είναι ο Τζώρτζης Γρηγοράκης, ο ταλαντούχος δημιουργός του Digger, και παραγωγοί η Χριστίνα Σταυροπούλου και ο Νικόλας Αλαβάνος από τη Φιλμική Εταιρεία. Οι πρωταγωνιστές, Χρήστος Πασσαλής και Κωνσταντίνα Μεσσίνη, καθώς και όλο το συνεργείο, θα κυκλοφορούν φέτος στο Φεστιβάλ, για να αποτυπώσουν τα μυστικά του.

ΤΜΗΜΑ PODCAST

Συνολικά 10 πόντκαστ συμμετέχουν στο Διαγωνιστικό Τμήμα Podcast του Φεστιβάλ, διεκδικώντας το Βραβείο Καλύτερου Podcast, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει άλλα 13 συναρπαστικά πόντκαστ στην Ενότητα Nexus. Στο 28ο ΦΝΘ θα απονεμηθεί και το Βραβείο ENS Louis Lumière - Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για Ανερχόμενο Δημιουργό Ακουστικού Ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Louis Lumière και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

* H ειδική δίγλωσση έκδοση του Φεστιβάλ για τα αρχεία περιλαμβάνει κείμενα από ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες και δημοσιογράφους.

* Ο αγαπημένος ΑΚατάλογος του Φεστιβάλ έχει τίτλο Εκτός Αρχείου.

* Το Πρώτο Πλάνο θα είναι αφιερωμένο στην πλατφόρμα filmography.

Το 28o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Πολιτισμού, του προγράμματος ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του προγράμματος MEDIA, του Υπουργείου Τουρισμού και της ΕΡΤ. Η COSMOTE TELEKOM, o Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ, δείχνει τη στήριξή της στο ποιοτικό σινεμά. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (SNF) είναι υποστηρικτής των δράσεων εξωστρέφειας του Φεστιβάλ. Πολύτιμη είναι η στήριξη της Alpha Bank, χορηγού προσβασιμότητας, της Aegean, επίσημου αερομεταφορέα, της Fischer, χορηγού των Βραβείων Κοινού, και της Jameson. Στο τέλος της διοργάνωσης θα απονεμηθούν τα βραβεία του 28ου ΦΝΘ.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες, θα είναι διαθέσιμα στο www.filmfestival.gr. Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τρίτη 3 Μαρτίου.