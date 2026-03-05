24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος : Επιστρέφει από τις 17-25 Απριλίου

Με κεντρική θεματική Life, η φετινή διοργάνωση δεν περιορίζεται στην προβολή ταινιών· προτείνει μια στάση απέναντι στον κόσμο.

Από τις 17 έως τις 25 Απριλίου 2026, οι αίθουσες του Θεάτρου Ριάλτο και του Zena Palace γεμίζουν ξανά με φως, φωνές και ιστορίες. Το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος επιστρέφει, προσκαλώντας το κοινό σε εννέα ημέρες όπου η εικόνα γίνεται εμπειρία και η αφήγηση πράξη παρουσίας.

Με κεντρική θεματική Life, η φετινή διοργάνωση δεν περιορίζεται στην προβολή ταινιών· προτείνει μια στάση απέναντι στον κόσμο. Σε μια εποχή αβεβαιότητας και μετασχηματισμών, ο κινηματογράφος γίνεται τόπος συνάντησης, μνήμης και αντίστασης. Κάθε ταινία, κάθε προβολή, κάθε συζήτηση αποτελεί υπενθύμιση ότι η ανθρώπινη εμπειρία, εύθραυστη αλλά επίμονη, παραμένει στο κέντρο της αφήγησης.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της 24ης διοργάνωσης υπογράφουν η σκηνοθέτρια και ακαδημαϊκός Αργυρώ Νικολάου και ο σκηνοθέτης και παραγωγός Πέτρος Χαραλάμπους.

Οι δύο δημιουργοί διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ανακάλυψη και την καθιέρωση, φιλοξενώντας ταινίες πρώτης προβολής από την Κύπρο και το εξωτερικό. Το βλέμμα τους στρέφεται σε έργα που τολμούν, που συνομιλούν με το παρόν, που αφηγούνται ιστορίες προσωπικές αλλά και βαθιά συλλογικές. Στόχος τους είναι ένα φεστιβάλ ζωντανό, ένας χώρος όπου το κοινό δεν παρακολουθεί απλώς, αλλά συμμετέχει.

Το Πρόγραμμα

Το φεστιβάλ ξεδιπλώνεται ως μια πολυεπίπεδη εμπειρία.

Το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα φέρνει στο προσκήνιο σύγχρονες κινηματογραφικές φωνές από όλο τον κόσμο. Ταινίες που αναμετρώνται με την εποχή τους, που αφηγούνται ιστορίες αντίστασης, απώλειας, επιμονής και ελπίδας, διεκδικώντας τον διάλογο με το κοινό.

Το Κυπριακό Διαγωνιστικό Τμήμα αποτελεί τον παλμό της τοπικής δημιουργίας. Εδώ, οι Κύπριοι δημιουργοί παρουσιάζουν το έργο τους σε μια πλατφόρμα που στηρίζει, αναγνωρίζει και προωθεί τη σύγχρονη εγχώρια κινηματογραφική ταυτότητα.

Το Viewfinder παρουσιάζει ταινίες που ξεχώρισαν στο διεθνές φεστιβαλικό τοπίο κατά την περασμένη χρονιά, αποτυπώνοντας νέες τάσεις και διακριτές δημιουργικές φωνές. Προσφέρει στο κυπριακό κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει ανερχόμενους δημιουργούς και να παρακολουθήσει το έργο καταξιωμένων auteurs, των οποίων οι ταινίες συνεχίζουν να διαμορφώνουν τον σύγχρονο κινηματογραφικό διάλογο.

Τα Παράλληλα προγράμματα και εργαστήρια διευρύνουν το βλέμμα, προσφέροντας στιγμές αναστοχασμού και ανακάλυψης. Είναι ο χώρος όπου η κινηματογραφική εμπειρία αποκτά ιδιαίτερη ένταση και βάθος.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει το τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, που καλλιεργεί τη σχέση της νέας γενιάς με την κινηματογραφική γλώσσα, ενισχύοντας τη φαντασία, τη σκέψη και την κριτική ματιά των αυριανών θεατών.

Παράλληλα, το Dot.on.the.Map Industry Days λειτουργεί ως κόμβος επαγγελματικής συνάντησης και συνεργασίας. Δημιουργοί, παραγωγοί και επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας συναντώνται, ανταλλάσσουν ιδέες και θέτουν τα θεμέλια για νέες συμπαραγωγές και διεθνείς συνέργειες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών και παράλληλων δράσεων θα ανακοινωθεί σύντομα στην επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ.

Τα Βραβεία

Κατά την τελετή Λήξης θα απονεμηθούν τα ακόλουθα βραβεία:

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας

Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας

Βραβείο Καλύτερου Κύπριου Σκηνοθέτη

Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας σε Κυπριακή Ταινία

Βραβείο Κοινού

Το Βραβείο Κοινού, που απονέμεται βάσει της άμεσης αξιολόγησης των θεατών μετά από κάθε προβολή, υπενθυμίζει ότι η κινηματογραφική εμπειρία ολοκληρώνεται στη συνάντηση με το κοινό.

Πληροφορίες

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο.

Η 24η διοργάνωση του Cyprus Film Days θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 25 Απριλίου 2026 στο Θέατρο Ριάλτο και στο Zena Palace.

