Βραβείο Κοινού LUX 2026 : Προβολή των υποψήφιων ταινιών σε Λευκωσία και Λάρνακα

Δημοσιεύθηκε 09.03.2026 14:04

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο σας προσκαλεί στον μαγικό και ποιοτικό κόσμο του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου για να παρακολουθήσετε τις πέντε ταινίες με ελληνικούς υπότιτλους στον κινηματογράφο ΠΑΝΘΕΟΝ στη Λευκωσία (Διαγόρου 29) και στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας (Θέατρο Γ. Λυκούργος στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας).

Οι προβολές στη Λευκωσία γίνονται σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου και έχουν ως εξής:

• Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, Love Me Tender, στις 20.30

• Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, Christy, στις 20.30

• Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, It Was Just an Accident, στις 20.30

• Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, Deaf (Sorda), στις 20.30

• Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, Sentimental Value, στις 20.30

Οι προβολές στη Λάρνακα γίνονται σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας και έχουν ως εξής:

• Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, Deaf (Sorda), στις 20.30

• Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, Love Me Tender, στις 20.30

• Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, Sentimental Value, στις 20.30

*Δυο προβολές έχουν ήδη γίνει

Η είσοδος και για τις 5 ταινίες είναι δωρεάν και θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας στην προσέλευση.

Γίνε κριτικός κινηματογράφου

Παρακολούθησε τις ταινίες ή κάποια από αυτές, μπες στο https://luxaward-rating.europarl.europa.eu/el/ και βαθμολόγησε τις προτιμήσεις σου. Βαθμολογήστε τις ταινίες με 1 (κακή) έως 5 αστέρια (εξαιρετική) και αποφασίστε ποια θα κερδίσει το βραβείο.

Μπορείτε να καταθέσετε τη βαθμολογία σας μέχρι τις 12 Απριλίου 2026. Μη χάσετε την ευκαιρία να κερδίσετε πολλά συναρπαστικά δώρα, όπως για παράδειγμα ένα ταξίδι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες για να παρακολουθήσετε την τελετή απονομής του Βραβείου Κοινού LUX στις 14 Απριλίου 2026 και να γνωρίσετε από κοντά τους συντελεστές των υποψήφιων ταινιών.

Οι ταινίες:

Christy (Brendan Canty)

Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο | 2025 | 94 λεπτά | Δράμα

Περίληψη: Ο δεκαεφτάχρονος Κρίστι αναγκάζεται να μετακομίσει στο σπίτι του μεγαλύτερου ετεροθαλή αδελφού του, με τον οποίο έχουν αποξενωθεί εδώ και χρόνια, αφού τον διώχνουν από την ανάδοχη οικογένεια με την οποία ζούσε μέχρι τώρα στα προάστια της πόλης. Παρότι ο αδελφός του βλέπει αυτή τη συγκατοίκηση ως προσωρινή λύση, ο Κρίστι αρχίζει να νιώθει σαν στο σπίτι του στην εργατική συνοικία του βόρειου Κορκ. Κάνει φίλους και ξαναβρίσκει τις ρίζες του μέσα από την ευρύτερη οικογένειά του, η οποία φαίνεται να τον παρασύρει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Αποφασισμένος να του προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον, ο αδελφός του χρειάζεται να πάρει δύσκολες αποφάσεις, που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στη σχέση τους. Μετά από τόσα χρόνια που ζούσαν μακριά ο ένας από τον άλλον, τα δύο αδέλφια καλούνται να συμφιλιωθούν με το ταραγμένο παρελθόν τους και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον τους.

Deaf (Sorda) (Eva Libertad)

Ισπανία | 2025 | 99 λεπτά | Δράμα

Περίληψη: Η Άνχελα, μια κωφή γυναίκα, περιμένει παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της, τον Έκτορ. Ο ερχομός του μωρού ταράζει τη σχέση τους, καθώς η Άνχελα νιώθει πως αναγκάζεται να μεγαλώσει το παιδί της σε έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος για εκείνη.

It Was Just an Accident (Jafar Panahi)

Ιράν, Γαλλία, Λουξεμβούργο | 2025 | 105 λεπτά | Δράμα

Περίληψη: Ένα μικρό τροχαίο ατύχημα πυροδοτεί διάφορες απρόβλεπτες συνέπειες.

Love Me Tender (Anna Cazenave Cambet)

Γαλλία | 2025 | 134 λεπτά | Δράμα

Περίληψη: Στο τέλος του καλοκαιριού, η Κλεμάνς αποκαλύπτει στον πρώην σύζυγό της ότι έχει συνάψει σχέσεις με γυναίκες. Η ζωή της ανατρέπεται, όταν εκείνος προσφεύγει στη δικαιοσύνη για να της αφαιρέσει την επιμέλεια του γιου τους. Αρχίζει έτσι ένας πολύχρονος αγώνας για την Κλεμάνς, η οποία παλεύει να υπερασπιστεί το δικαίωμά της να είναι μητέρα και γυναίκα, ελεύθερη να κάνει τις δικές της επιλογές.

Sentimental Value (Joachim Trier)

Νορβηγία, Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Σουηδία | 2025 | 135 λεπτά | Δράμα

Περίληψη: Οι αδελφές Νόρα και Άγκνες ξανασυναντούν τον πατέρα τους, με τον οποίο έχουν αποξενωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Πατέρας τους είναι ο χαρισματικός Γκούσταβ, ένας άλλοτε διακεκριμένος σκηνοθέτης, ο οποίος προσφέρει στη Νόρα, ηθοποιό του θεάτρου, έναν ρόλο στην ταινία που ελπίζει ότι θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του στα καλλιτεχνικά πράγματα. Η Νόρα αρνείται, αλλά ανακαλύπτει μετά από λίγο καιρό ότι ο πατέρας της έδωσε τον ρόλο σε μια νεαρή και φιλόδοξη σταρ του Χόλιγουντ. Ξαφνικά οι δύο αδελφές καλούνται να διαχειριστούν τη σύνθετη σχέση τους με τον πατέρα τους και να συνυπάρξουν με μια Αμερικανίδα σταρ που εισβάλλει στην περίπλοκη δυναμική της οικογένειάς τους.