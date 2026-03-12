Η ταινία «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου στο Διεθνές Διαγωνιστικό του 30ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σόφιας

Δημοσιεύθηκε 12.03.2026 12:20

Δώδεκα ταινίες θα διαγωνιστούν στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Πρώτης και Δεύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους του 30ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σόφιας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 31 Μαρτίου.

Μεταξύ των συμμετοχών ξεχωρίζει η ταινία «Hold onto Me»(«Κράτα με») της Μυρσίνης Αριστείδου, συμπαραγωγή Κύπρου – Δανίας – Ελλάδας, η οποία πρόσφατα απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2026. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Βουλγάρα ηθοποιός Μαρία Πέτροβα, ενώ τόσο η σκηνοθέτιδα όσο και η πρωταγωνίστρια θα βρεθούν στη Σόφια για να παρουσιάσουν την ταινία στο κοινό του φεστιβάλ.

Το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα διεξάγεται για 24η χρονιά, με την κριτική επιτροπή να απονέμει το Μεγάλο Βραβείο Σόφιας – Πόλης Κινηματογράφου (Sofia – City of Film Grand Prix), το οποίο προσφέρει ο Δήμος της Σόφιας. Πρόεδρος της φετινής επιτροπής είναι ο Γκιόργκι Πάλφι (Ουγγαρία), ενώ μέλη είναι οι Γιάνα Τίτοβα (Βουλγαρία), Ματέο Ζόππις (Ιταλία), Ζάνα Οζίρνα (Ουκρανία) και Πάβελ Γκ. Βεσνάκοφ (Βουλγαρία).

Ανάμεσα στις ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος περιλαμβάνονται επίσης τα «Women Out of Order» του Αλεξάντερ Κόσεβ και «Lust» της Ραλίτσα Πέτροβα – συμπαραγωγή με δανέζικη και σουηδική εταιρεία – που αποτελούν τις βουλγαρικές συμμετοχές.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν οι ταινίες: «The Condor Daughter» (Βολιβία, Περού, Ουρουγουάη), «Life in a Beat» (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Γαλλία), «Cinema Jazireh» (Τουρκία, Ιράν, Βουλγαρία, Ρουμανία), «Nina Rosa» (Καναδάς, Ιταλία, Βουλγαρία, Βέλγιο), «Trial of Hein» (Γερμανία), «A Safe Place» (Ρουμανία), «Broken Voices» (Τσεχία, Σλοβακία), «Dump of Untitled Pieces» (Τουρκία) και «Nomad Shadow» (ΗΠΑ, Ισπανία, Γαλλία).

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σόφιας, ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνεχίζει να προβάλλει νέες κινηματογραφικές φωνές και να αναδεικνύει το έργο δημιουργών από όλο τον κόσμο.