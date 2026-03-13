28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης:Συζήτηση για τις φωτογραφίες της Καισαριανής και δύο ντοκιμαντέρ από την Πολωνία

Δημοσιεύθηκε 13.03.2026 09:03

Από τη χιτλερική εκτέλεση των κομμουνιστών αγωνιστών στη διάρκεια της χιτλερικής κατοχής στην Καισαριανή δεν μπορούσε να παραμείνει έξω και το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Έτσι, χθες το μεσημέρι, διοργανώθηκε ανοιχτή συζήτηση με τον τίτλο «Οι φωτογραφίες από την εκτέλεση της Καισαριανής και η αξία της τεκμηρίωσης της ιστορικής αλήθειας» με κύριο ομιλητή τον Πρόεδρο της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, και καθηγητή Πολιτικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Δημήτρη Π. Σωτηρόπουλο.

Όσο για τις προβολές, αυτές συνεχίζονται καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ, τόσο στο Ολύμπιον, την κύρια αίθουσα του φεστιβάλ, όσο και στις άλλες έξι αίθουσες της πόλης (με τις τέσσερις να είναι στην παραλιακή Αποθήκη).

Στην πολωνική ταινία «Οι εκλεκτοί του θανάτου» του Μάτσιεϊ Τσούκε (Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα), παρακολουθούμε το ταξίδι ενός κινηματογραφιστή πατέρα, ο οποίος, μαζί με τρία παιδιά (το γιο του και τρεις φίλους του), πηγαίνει σ’ ένα ταξίδι διακοπών, όπου έχουν αποφασίσει να γυρίσουν όλοι μαζί μια ερασιτεχνική ταινία τρόμου. Με τους ίδιους, να συνεχίζουν, χρόνια αργότερα, το φτιάξιμο του χειροποίητου αυτού horror συν science fiction πρότζεκτ τους, με το ίδιο πάθος και την ίδια αφοσίωση, κι όπου τα τρία παιδιά αποδεικνύονται πιο ώριμοι από τον πατέρα-σκηνοθέτη, ο οποίος έχει παραμείνει ένα ευφάνταστο, διασκεδαστικό παιδί.

Ο Τσούκε χρησιμοποιεί το ντοκιμαντέρ για να φτιάξει μια τρυφερή, με μπόλικο χιούμορ, ταινία ενηλικίωσης, χρησιμοποιώντας με φαντασία τους φυσικούς χώρους (δάση και έρημο), για να δημιουργήσει μια όμορφη, μελαγχολική ατμόσφαιρα, δένοντας το οδοιπορικό του πολύ έντεχνα με την εξαιρετικά φωτογραφημένη παρουσία (και όσα αυτή προσφέρει) της φύσης και με ένα ρυθμό που εκμεταλλεύεται με δεξιοτεχνία τα στοιχεία του θρίλερ.

Στη δεύτερη πολωνική ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού, «Λύτρωση» («Closure») του Μίχαου Μάρτσακ, παρακολουθούμε το σπαρακτικό οδοιπορικό ενός πατέρα που προσπαθεί να βρει τον ίσως νεκρό γιο του κατά μήκος του ποταμού Βιστούλα. Η ταινία αρχίζει με τον Ντάνιελ, τον πατέρα του 16χρονου Κρις, να αρχίζει τη δραματική πορεία του, έχοντας ανακαλύψει, μέσα από κάμερα κλειστού κυκλώματος, τον γιο του να στέκεται για μεγάλο διάστημα μπροστά σε κεντρική γέφυρα της πόλης. Φοβούμενος πως ο γιος του έπεσε στο ποτάμι για ν’ αυτοκτονήσει, ο τραγικός πατέρας προσπαθεί να βρει απαντήσεις για τη ζωή ενός γιου τον οποίο φαίνεται να είχε παραμελήσει.

Ενα ατελείωτο, βασανιστικό οδοιπορικό, με τον πατέρα να ακολουθεί τη φανταστική πορεία του «χαμένου» γιου και να έρχεται αντιμέτωπος με αναπάντητα ερωτήματα, με τον Μίχαου Μάρτσακ να δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα, και να προσπαθεί, μέσα από το ανολοκλήρωτο πένθος του πρωταγωνιστή του, να καταλήξει στην ποθητή λύτρωση.

Του Νίνο Φένεκ Μικελλίδη για το ΚΥΠΕ