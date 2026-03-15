28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης|Στο πολωνικό ντοκιμαντέρ «Λύτρωση» ο Χρυσός Αλέξανδρος καλύτερης ταινίας

Δημοσιεύθηκε 15.03.2026 20:38

Στην πολωνική ταινία «Λύτρωση» του Μίχαου Μάρτσακ, η κριτική επιτροπή του 28ου φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης απένειμε το Χρυσό Αλέξανδρο καλύτερου ντοκιμαντέρ. Συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ γύρω από ένα πατέρα που μέσα από το σπαρακτικό οδοιπορικό του να βρει τον νεκρό γιο του, αναζητά τη λύτρωση. Με τα «Πουλιά του πολέμου» της Λιβανέζας Τζανάι Πούλος και του Αμντ Αλκάντερ Χάμπακ, γύρω από την ερωτική ιστορία μιας Λιβανέζας δημοσιογράφου κι ενός Σύριου ακτιβιστή οπερατέρ, στη διάρκεια 13 χρόνων, μέσα από αρχειακό υλικό που καλύπτουν πολέμους, επαναστάσεις και εξορία.

Αρκετές ελληνικές ταινίες ξεχώρισαν στα φετινά βραβεία του φεστιβάλ. Με την ταινία «Δεν κοστίζει τίποτα» της Μαίρης Μπουλή να κερδίζει το βραβείο στο τμήμα Newcomers, και το «Dear Future» της Χριστιάνας Χειραναγνωστάκη να κερδίζει το βραβείο του τμήματος Film Forward. Με το τρυφερό, δοσμένο με λυρισμό, ντοκιμαντέρ «Bugboy» του Λούκα Παλαιοκρασσά, γύρω από τα προβλήματα αυτογνωσίας και ενηλικίωσης ενός ντροπαλού έφηβου να κερδίζει διάφορα βραβεία, ανάμεσά τους και το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ).

Τέλος, το Σάββατο βράδυ, σε ειδική εκδήλωση, απονεμήθηκε ο Τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος στον εμβληματικό παραγωγό Γιώργο Παπαλιό για την καθοριστική προσφορά του στο Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο.