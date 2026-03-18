Κινηματογραφικές προβολές από την πρεσβεία της Ελλάδος

Δημοσιεύθηκε 18.03.2026 14:45

Οι ταινίες «Mauthausen» και «Υπάρχω» θα προβληθούν στον κινηματογράφο ΠΑΝΘΕΟΝ στο πλαίσιο του Μήνα Γαλλοφωνίας και της δράσης «Η Ευρώπη στον Κινηματογράφο» αντίστοιχα

Με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμμετέχει η πρεσβεία της Ελλάδος στη Λευκωσία στον Μήνα Γαλλοφωνίας 2026 στην Κύπρο, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 ετών από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας και στο πλαίσιο της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πρεσβείας, οι εκδηλώσεις αφορούν στον κινηματογράφο, τη μουσική, ποικίλες αναγνώσεις, διαλέξεις και διαγωνισμούς και θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες πόλεις της Κυπριακής Δημοκρατίας καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου.

Όπως σημειώνεται, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης στις 21 Μαρτίου, που ανακηρύχθηκε το 1999 από την Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), η πρεσβεία της Ελλάδος προσκαλεί στη θέαση μίας λυρικής ταινίας, με συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων, στιγμιότυπα εκδηλώσεων μνήμης, καθώς και ερμηνείες μουσικής και χορού, ενάντια στη βαρβαρότητα του Πολέμου.

Πρόκειται για το πολυβραβευμένο κινηματογραφικό έργο «Mauthausen» (91', 2023, εταιρεία Syllipsis), επενδυμένο με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη («Ζορμπάς», «Ζ», «Σέρπικο») και αδημοσίευτα αποσπάσματα γραφής του γενάρχη του νεοελληνικού μεταπολεμικού θεάτρου και ακαδημαϊκού Ιάκωβου Καμπανέλλη («Στέλλα», «Ο Δράκος», «Κορίτσια στον Ήλιο»), στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον» της Λευκωσίας και ώρα 20:30.

Όπως σημειώνεται, η ταινία «Mauthausen» θα προβληθεί στην Κύπρο για πρώτη φορά με γαλλικούς υποτίτλους, σε μετάφραση της βραβευμένης ελληνογαλλίδας νεοελληνίστριας Solange Festal-Livanis, η οποία έχει μεταφράσει στη γαλλική γλώσσα το εμβληματικό πεζογράφημα «Μαουτχάουζεν» του Ιάκωβου Καμπανέλλη (Εκδόσεις Κέδρος, 1961), που κυκλοφόρησε το 2020 στην Γαλλία από τις εκδόσεις Albin Michel και τιμήθηκε με το βραβείο ξένης λογοτεχνίας “Prix du Livre Etranger 2020 France Inter - Le journal du Dimanche”.

Η ταινία με τη σύγχρονη σκηνοθετική ματιά για ιστορικά γεγονότα της Ευρώπης είναι βασισμένη στο προσωπικό κινηματογραφικό σενάριο του επιζώντα του ναζιστικού στρατοπέδου Mauthausen, Ιάκωβου Καμπανέλλη, και αποτελεί ένα ανεκπλήρωτο όραμά του, που 35 χρόνια μετά την αρχική του σύλληψη (1988) έλαβε την τελική του μορφή, στον τόπο όπου βιώθηκε. Το αδημοσίευτο κείμενο του Ι. Καμπανέλλη «Οδοιπορικό Μαουτχάουζεν-Μάιος 1988» παραχωρήθηκε στον Αρ. Παπαδανιήλ από την κόρη τού λογοτέχνη, Κατερίνα Καμπανέλλη, και γράφτηκε τον Μάιο του 1988 κατά τη διάρκεια της ιστορικής συναυλίας που δόθηκε στον μνημειακό χώρο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Επετείου Μνήμης Απελευθέρωσης 1988, και «ζωντανεύει» στο Mauthausen Memorial το 2022.

Η ταινία συγχρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Mέλλον, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Επιπλέον, η πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο προσκαλεί το κοινό στην προβολή της ταινίας «Υπάρχω» (EN “Stelios”), στο πλαίσιο της δράσης «Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ», που διοργανώνει η Ένωση Εθνικών Ινστιτούτων Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο (EUNIC Cyprus Cluster), με την υποστήριξη του Ομίλου Φίλων Κινηματογράφου Κύπρου, την Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 20:30, στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον».

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για μία ταινία-αφιέρωμα στον μεγάλο τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη, η οποία προβάλλει την έντονη ζωή και το ταλέντο του, ενώ μέσα από την προσωπική του ιστορία διαγράφεται η πορεία της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ μετά την προβολή της ταινίας θα δοθεί δεξίωση, καταλήγει η ανακοίνωση.