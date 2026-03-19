«ΣΤΕΛΛΑ - Τέσσερις Πόλεις, Μία Οθόνη»: Το Queer Wave προβάλλει την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη

Δημοσιεύθηκε 19.03.2026 17:10

Εβδομήντα ένα χρόνια μετά η «Στέλλα» παραμένει επίκαιρη και μας καλεί να αναλογιστούμε τη σημασία των έμφυλων ρόλων στις κοινωνίες μας.

Το Queer Wave στρέφει ξανά την προσοχή μας στην ταινία-σταθμό του Μιχάλη Κακογιάννη και προσκαλεί όσους μεγάλωσαν μαζί της, αλλά και όσους θα τη γνωρίσουν για πρώτη φορά, να την παρακολουθήσουν συγχρόνως σε τέσσερις επαρχίες - μέσα από μια φρέσκια queer ματιά. Την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 20:30 Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα και Πάφος συντονίζονται για μια συλλογική εμπειρία στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Εβδομήντα ένα χρόνια μετά η «Στέλλα» παραμένει επίκαιρη και μας καλεί να αναλογιστούμε τη σημασία των έμφυλων ρόλων στις κοινωνίες μας. Με τις θρυλικές πλέον συμμετοχές -μεταξύ άλλων- των Γιάννη Τσαρούχη, Μάνου Χατζιδάκι, Βασίλη Τσιτσάνη, Σοφίας Βέμπο, αλλά και της εμβληματικής Μελίνας Μερκούρη που ενσάρκωσε την επώνυμη πρωταγωνίστρια προτού εκτοξευθεί στη διεθνή φήμη, ο Λεμεσιανός σκηνοθέτης μας καλεί σε ένα ταξίδι κοινωνικής αμφισβήτησης που συντάραξε την κοινωνία της εποχής. Η «Στέλλα» έγινε σύμβολο για τη χειραφέτηση της κάθε γυναίκας που επιθυμεί να ξεπεράσει τα όρια μιας πατριαρχικής κοινωνίας και να ορίσει η ίδια τα όρια του ερωτικού της πόθου και τη μοίρα της: μια τραγική φιγούρα τότε - τι έχει αλλάξει μέχρι σήμερα;

Πέρα από έναν απολογισμό της ιστορικής διαδρομής της έμφυλης αγωνίας, το Queer Wave στοχεύει μέσα από τη συγκεκριμένη δράση να αναδείξει μια αποσιωπημένη queer διάσταση του έργου του σκηνοθέτη. Ο Κακογιάννης ο ίδιος ανέφερε: «Έζησα καλή ζωή, ασχέτως αν ποτέ δεν έκανα οικογένεια. Αγάπησα πλάσματα, που με μεγαλύτερη παραφορά αγάπησαν εμένα, έσπασα συχνά τις ερωτικές συμβάσεις, που η τρέχουσα ηθική επέβαλλε. Αγάπησα πολύ περισσότερο, ωστόσο, τη δουλειά μου». Εξάλλου, από μόνη της η επιλογή του να βάλει στο επίκεντρο του έργου του δυναμικές γυναικείες φιγούρες τότε αποτελεί αξιοσημείωτη απόκλιση από τις συμβάσεις της εποχής του: την «Στέλλα» (1955) ακολούθησαν η «Ηλέκτρα» (1962), η «Ιφιγένεια» (1977) και οι «Τρωάδες» (1971). Στον «Αλέξη Ζορμπά» (1964) η τρυφερότητα μεταξύ των δύο ανδρών πρωταγωνιστών συχνά τείνει να ξεπεράσει τα όρια του πλατωνικού, ενώ και αργότερα ο Κακογιάννης θα γινόταν ο πρώτος Κύπριος (και συγκεκριμένα Λεμεσιανός) δημιουργός που θα συμπεριλάμβανε (αδέξια, ίσως, για τα σημερινά δεδομένα) έναν ομοφυλόφιλο πρωταγωνιστή και μέλη της τρανς κοινότητας στην ταινία του «Πάνω, Κάτω και Πλαγίως» (1992).

Αυτή η προβολή της «Στέλλας» έρχεται, έτσι, να επανατοποθετήσει το έργο του Κακογιάννη μέσα σε ένα πλαίσιο σύγχρονου διαλόγου, φωτίζοντας πτυχές του που παραμένουν ουσιαστικές, επίκαιρες και πολιτικά ζωντανές.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 20:30 στη Λευκωσία στο Θέατρο Πάνθεον, στη Λεμεσό στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λάρνακα στο Πολυδύναμο Κέντρο Λευκάρων και στην Πάφο στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Σύνοψη ταινίας

Η Στέλλα είναι τραγουδίστρια στο κέντρο Παράδεισος, και πολιορκείται συνεχώς από άνδρες διαφόρων προθέσεων. Δυναμική και ασυμβίβαστη, η Στέλλα θέτει τους δικούς της όρους στους έρωτές της, δημιουργώντας ρήξεις απέναντι σε αυτά που προβλέπει η κοινωνία για αυτήν. [Στέλλα | 1955 | 100’ | Μιχάλης Κακογιάννης]

Ομιλούμενη Γλώσσα: Ελληνικά | Υπότιτλοι: Αγγλικά, Τουρκικά

Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας

Η εκδήλωση «ΣΤΕΛΛΑ - Τέσσερις Πόλεις, Μία Οθόνη» διοργανώνεται από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Queer Wave LTD και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Το Queer Wave ξεκίνησε το 2020. Σε μόλις έξι χρόνια δράσης, έχει προσφέρει περισσότερες από 250 παγκύπριες πρεμιέρες ΛΟΑΤΚΙΑ+ ταινιών από τη διεθνή σκηνή, στηρίζοντας παράλληλα το έργο Κυπρίων κινηματογραφιστών και καλλιτεχνών ευρύτερα.

Πληροφορίες

«ΣΤΕΛΛΑ - Τέσσερις Πόλεις, Μία Οθόνη» από το Queer Wave

Ημερομηνία: Τρίτη 31 Μαρτίου στις 20.30

Λευκωσία: Θέατρο Πάνθεον (είσοδος: 7€) | Προπώληση: pantheon-theatre.com/product/stella/

Λεμεσός: Θέατρο Ριάλτο (είσοδος: 7€) | Προπώληση: rialto.interticket.com/program/stella-3368

Λάρνακα: Πολυδύναμο Κέντρο Λευκάρων (είσοδος ελεύθερη) | Πληροφορίες: 96 361628

Πάφος: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών (είσοδος ελεύθερη) | Πληροφορίες: 99 434923

Κάθε άτομο που δηλώνει πως αδυνατεί να πληρώσει το αντίτιμο του εισιτηρίου δικαιούται να εισέλθει δωρεάν χωρίς την όποια εξέταση της οικονομικής του κατάστασης.

Ιστοσελίδα: queerwave.com ΜΚΔ: @queerwavecyprus