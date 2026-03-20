Πέθανε ο θρυλικός ηθοποιός Chuck Norris

Δημοσιεύθηκε 20.03.2026 16:22

Η οικογένειά του ανέφερε ότι είχε νοσηλευτεί την προηγούμενη ημέρα και ότι βρισκόταν περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα όταν πέθανε. Ζήτησαν οι συνθήκες του θανάτου του να παραμείνουν ιδιωτικές. «Για τον κόσμο ήταν ένας μαχητής πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης», ανέφεραν. «Για εμάς ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας εξαιρετικός αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας».

Αυτό που ξεχώριζε τον Νόρις από το πλήθος των αστέρων δράσης της δεκαετίας του 1980 ήταν απλό: ήταν αυθεντικός. Ενώ άλλοι υποδύονταν τους μαχητές στην οθόνη, ο Νόρις κατείχε μαύρες ζώνες σε έξι διαφορετικές πολεμικές τέχνες — μεταξύ αυτών 8ου βαθμού στο Taekwondo, 9ου βαθμού στο Tang Soo Do και 10ου βαθμού στο Chun Kuk Do, ένα υβριδικό σύστημα που ανέπτυξε ο ίδιος. Είχε αποκτήσει αυτές τις διακρίσεις πριν ακόμη τον ανακαλύψει το Χόλιγουντ, γεγονός που έδινε στην παρουσία του στην οθόνη μια αυθεντικότητα δύσκολο να αναπαραχθεί.

Γεννημένος ως Carlos Ray Norris στο Ryan της Οκλαχόμα, ανακάλυψε τις πολεμικές τέχνες κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Αεροπορική Βάση Osan στη Νότια Κορέα, στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Μετά την αποστράτευσή του το 1962, άνοιξε μια αλυσίδα σχολών καράτε στην Καλιφόρνια — μεταξύ των μαθητών του ήταν και ο Steve McQueen — ο οποίος τον ενθάρρυνε να στραφεί στην υποκριτική. Η μεγάλη του ευκαιρία ήρθε όταν υποδύθηκε τον αντίπαλο του χαρακτήρα του Bruce Lee στην ταινία του 1972 «The Way of the Dragon», ρόλος που τον σύστησε στο παγκόσμιο κοινό.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και κυρίως τη δεκαετία του 1980, ο Νόρις καθιερώθηκε ως η κατεξοχήν φιγούρα του κινηματογράφου δράσης για το κοινό που αναζητούσε κάτι πιο σκληρό και λιγότερο ειρωνικό από τους Arnold Schwarzenegger ή Bruce Willis. Από το 1984 γύρισε οκτώ ταινίες για την Cannon Films, ανάμεσά τους τη σειρά «Missing in Action» — όπου υποδυόταν έναν στρατιώτη που διασώζει Αμερικανούς αιχμαλώτους πολέμου από το Βιετνάμ — καθώς και το «Code of Silence» (1985), που θεωρείται ευρέως η καλύτερη δουλειά του. Οι ταινίες «Missing in Action» είχαν για εκείνον ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα: ο μικρότερος αδελφός του, Wieland, είχε σκοτωθεί στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Καθώς η κινηματογραφική του πορεία επιβραδύνθηκε, στράφηκε στην τηλεόραση. Το «Walker, Texas Ranger», που προβλήθηκε στο CBS από το 1993 έως το 2001, έγινε ο ρόλος με τον οποίο τον θυμάται περισσότερο το κοινό — ένας λιγομίλητος Τεξανός αστυνομικός που αποδίδει δικαιοσύνη με τις γροθιές του. Η σειρά διήρκεσε οκτώ σεζόν και διατήρησε τον Νόρις σταθερά παρόντα στα σπίτια των θεατών πολύ μετά την κορύφωση της κινηματογραφικής του καριέρας.

Στις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του συνέβη κάτι απρόσμενο: μια νέα γενιά τον ανακάλυψε μέσα από διαδικτυακά memes που του απέδιδαν ολοένα και πιο υπερβολικές υπερδυνάμεις. Τα αστεία — «ο Chuck Norris δεν κάνει push-ups, σπρώχνει τη Γη προς τα κάτω» — τον έκαναν πιο γνωστό σε ανθρώπους που δεν είχαν δει ούτε μία ταινία του απ’ ό,τι ποτέ στο απόγειο της κινηματογραφικής του πορείας. Ο ίδιος φαινόταν να το αντιμετωπίζει με χιούμορ.

Τον επιζούν η σύζυγός του Gena O’Kelley, οι γιοι του Eric και Mike, οι κόρες του Dakota, Danilee και Dina, καθώς και αρκετά εγγόνια.