Τα Masterclasses του φετινού Cyprus Film Days 2026

Δημοσιεύθηκε 23.03.2026 12:58

Οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν στην κινηματογραφική τέχνη, ενώ παράλληλα θα συνδεθούν με την ευρύτερη κινηματογραφική κοινότητα.

Η 24η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος (17–25 Απριλίου 2026) συνεχίζει τη δέσμευσή της για την ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των δημιουργών κινηματογράφου, παρουσιάζοντας μια σειρά από εξειδικευμένα εργαστήρια και masterclasses με τη συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων δημιουργών και επαγγελματιών του χώρου.

Σχεδιασμένα για σκηνοθέτες, σεναριογράφους, διευθυντές φωτογραφίας, δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου και σε όσους αγαπούν τον κινηματογράφο και θέλουν να εξερευνήσουν μια νέα του πτυχή του, τα εργαστήρια προσφέρουν μια πολύτιμη ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συνεργαστούν άμεσα με καταξιωμένους επαγγελματίες και να εξερευνήσουν βασικές πτυχές της σύγχρονης κινηματογραφικής δημιουργίας — από τις νέες τεχνολογίες έως τη σεναριακή ανάπτυξη και το post-production.

Μέσα από πρακτικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης και συλλογική δημιουργική διαδικασία, οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν στην κινηματογραφική τέχνη, ενώ παράλληλα θα συνδεθούν με την ευρύτερη κινηματογραφική κοινότητα. Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι πλέον ανοιχτές για τέσσερα εξειδικευμένα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στη Λευκωσία και τη Λεμεσό στο πλαίσιο του φεστιβάλ.

AI Cinema, Εργαστήριο με την Elettra Fiumi

Ημερομηνίες: Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Χώρος: CYENS Centre of Excellence, Λευκωσία

Ώρες: Σάββατο 10:00–17:00 & Κυριακή 10:00–13:30

Το εντατικό αυτό διήμερο εργαστήριο προσκαλεί σκηνοθέτες, καλλιτέχνες και δημιουργούς οπτικών αφηγήσεων να εξερευνήσουν τις δημιουργικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο.

Υπό την καθοδήγηση της βραβευμένης σκηνοθέτριας και πρωτοπόρου του AI cinema Elettra Fiumi, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν σύγχρονα εργαλεία δημιουργίας εικόνας και βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης και θα διερευνήσουν τρόπους δημιουργικής και υπεύθυνης ενσωμάτωσής τους στη διαδικασία παραγωγής μιας ταινίας.

Δώδεκα επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε μικρές ομάδες, ακολουθώντας μια πρακτική διαδικασία δημιουργίας: από την ανάπτυξη της ιδέας και τον οπτικό πειραματισμό έως τη δημιουργία εικόνων, την εμψύχωση σκηνών και τη σύνθεση μιας σύντομης ταινίας με τη χρήση εργαλείων AI.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συνεργασία, στην έννοια της δημιουργικής πατρότητας και στον κριτικό στοχασμό γύρω από την αισθητική και την ηθική της κινηματογραφικής δημιουργίας με τεχνητή νοημοσύνη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Μαρτίου 2026

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12

Δήλωση ενδιαφέροντος: https://docs.google.com/forms/d/1omMt-dR4VzvcOUEs-eatjT6vmYr22KnO5UArTL_U2d8/edit?ts=69a7f8f4

Βιογραφικό εισηγήτριας

Η Elettra Fiumi είναι σκηνοθέτρια ντοκιμαντέρ, πρωτοπόρος του AI cinema και ιδρύτρια της Fiumi Studios στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Συνεργάζεται ως Creative Partner με τις πλατφόρμες OpenAI/Sora, Runway, Pika, ElevenLabs, Leonardo και Dreamina. Το ντοκιμαντέρ της Radical Landscapes έκανε πρεμιέρα στο DOCNYC, ενώ το Dancing Free προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο. Οι ταινίες τεχνητής νοημοσύνης Mamma Robot και Alma Robotα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης ανθολογίας που εξερευνά τη μητρότητα, την τεχνολογία και την ταυτότητα.

The Rewriting Mind, Masterclass με τη Χριστίνα Λαζαρίδη

Ημερομηνία: Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Χώρος: Directors Guild of Cyprus, Λευκωσία

Ώρες: 10:00–16:30

Σε αυτό το ολοήμερο masterclass, η υποψήφια για Όσκαρ σεναριογράφος Χριστίνα Λαζαρίδη, εξετάζει μία από τις πιο απαιτητικές πτυχές της συγγραφής για τον κινηματογράφο: την επανεγγραφή του σεναρίου.

Μέσα από διαδραστικές ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης από την επαγγελματική της πορεία, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν πρακτικές στρατηγικές για τη διαδικασία της σεναριακής αναθεώρησης μέσα από την εξέλιξη των χαρακτήρων.

Το masterclass επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η επανεγγραφή μπορεί να ενισχύσει τη δραματουργική δύναμη ενός σεναρίου και να βελτιώσει την εμπειρία του θεατή. Απευθύνεται σε σεναριογράφους, σκηνοθέτες και δημιουργούς που επιθυμούν να εξελίξουν τη διαδικασία ανάπτυξης των έργων τους.

Σε συνεργασία με το Directors Guild of Cyprus.

Γλώσσα διεξαγωγής: Αγγλικά

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Mαρτίου 2026

Δήλωση ενδιαφέροντος: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8FQknLck0LbK5-EZTugItMve0SL2opVcMCIeKa9sUzYmpvQ/viewform

Βιογραφικό εισηγήτριας

Η Χριστίνα Λαζαρίδη είναι υποψήφια για Όσκαρ σεναριογράφος και διεθνώς αναγνωρισμένη ειδικός στη δομή αφήγησης. Έργα που έχει γράψει ή αναπτύξει έχουν τιμηθεί με σημαντικά διεθνή βραβεία, μεταξύ άλλων την Camera d’Or στις Κάννες και τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Let’s Grade! Masterclass και εργαστήριο χρωματικής επεξεργασίας εικόνας με τον Μάνθο Σαρδή

Ημερομηνία: Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Χώροι: Πρακτικό εργαστήριο — Copper Island Post Production Facilities 12.00 -15.00

Ανοιχτό στο κοινό masterclass — Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός 16.00-17.30

Αιτήσεις συμμετοχής στο πρακτικό εργαστήριο, μέχρι 27 Μαρτίου: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjmAfTsYaY4hG9u_wtOCSymXBAv_H1HEc6e_fhuhtSGqnC8Q/viewform?usp=sharing&ouid=107778618819226121555

Γλωσσα διεξαγωγής εργαστηρίου και masterclass: Αγγλικά

Το εργαστήριο ξεκινά με πρακτική επίδειξη στα studios της Copper Island, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανοικτό προς το κοινό masterclass στο Θέατρο Ριάλτο.

Το masterclass προσφέρει μια ολοκληρωμένη ματιά στη διαδρομή της κινηματογραφικής εικόνας — από τη διεύθυνση φωτογραφίας έως την τελική χρωματική επεξεργασία — με τον colourist Μάνθος Σαρδής.

Μέσα από μελέτες περίπτωσης, θα εξεταστούν η οπτική αφήγηση, ο φωτισμός, οι επιλογές κάμερας και η συνεργασία μεταξύ διευθυντή φωτογραφίας και colourist.

Βιογραφικό εισηγητή

Ο Μάνθος Σαρδής είναι colourist με έδρα την Αθήνα και περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στο post-production. Το έργο του έχει αναγνωριστεί διεθνώς, μεταξύ άλλων με το βραβείο Best Color in Commercial των Independent Colourist Awards.

Στηρίζει: Copper island

One Minute Monologue, Εργαστήριο υποκριτικής και casting με τις Lucinda Syson, Juliette Ménager και Alexandra Montag

Ημερομηνία: Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Χώροι: Εργαστήριο — ARTos, Λευκωσία 10.00–18.00

Ζωντανή παρουσίαση — Zena Palace, Λευκωσία 18.00

Αιτήσεις συμμετοχής, μέχρι 27 Μαρτίου: https://cd.filmmakers.eu/from-cyprus-to-global-screens

Γλώσσα διεξαγωγής εργαστηρίου: Αγγλικά

Το εργαστήριο επικεντρώνεται στην κινηματογραφική υποκριτική, την επαγγελματική αυτοπαρουσίαση και τη διαδικασία του casting, υπό την καθοδήγηση των διεθνώς αναγνωρισμένων casting directors Lucinda Syson, Juliette Ménager και Alexandra Montag.

Οι συμμετέχοντες θα προετοιμάσουν και θα παρουσιάσουν έναν μονόλογο διάρκειας ενός λεπτού στα αγγλικά, ειδικά σχεδιασμένο για την κάμερα και τις ανάγκες των διαδικασιών casting. Μέσα από πρακτική καθοδήγηση και δημιουργική ανατροφοδότηση, θα εργαστούν πάνω στην ερμηνεία και την παρουσίασή τους σε επαγγελματικό πλαίσιο.

Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με δημόσια παρουσίαση των μονόλογων στο Zena Palace, στο πλαίσιο του φεστιβάλ.

Το εργαστήριο διοργανώνεται σε συνεργασία με Filmmakers Europe.

Βιογραφικά εισηγητριών

Η Alexandra Montag είναι Γερμανίδα casting director με διεθνή πορεία σε σημαντικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Στο έργο της περιλαμβάνονται οι ταινίες The Grand Budapest Hotel, TÁR, The Teachers’ Lounge, The Zone of Interest, Franz και The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes. Στην τηλεόραση έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, στη διεθνή σειρά Other People’s Money (ZDF/DR).

Η Juliette Ménager είναι Γαλλίδα casting director, γνωστή για τη συνεργασία της σε διεθνείς παραγωγές όπως οι ταινίες Babel, The Dreamers, Alexander, Emily in Paris και Marie Antoinette. Στην τηλεόραση έχει εργαστεί στις σειρές Franklin, The New Look και The Walking Dead.

Η Lucinda Syson είναι casting director με έδρα το Λονδίνο. Στο έργο της περιλαμβάνονται μεγάλες διεθνείς παραγωγές όπως Batman Begins, The Dark Knight, Children of Men, Snatch, Aladdin και Wonder Woman, ενώ στην τηλεόραση έχει συνεργαστεί σε σειρές όπως Foundation, The Sandman, The Diplomat και The New Look.

Πληροφορίες

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη στήριξη και την αρωγή του Υφυπουργείου Πολιτισμού και αποτελεί συνδιοργάνωση με το Θέατρο Ριάλτο.

Η 24η διοργάνωση του Cyprus Film Days θα πραγματοποιηθεί 17–25 Απριλίου 2026 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και στο Zena Palace στη Λευκωσία.

\