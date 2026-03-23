Γιατί η Ινδία απαγόρευσε την προβολή του ντοκιμαντέρ The Voice of Hind Rajab;

Δημοσιεύθηκε 23.03.2026 03:15

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» λογοκρίθηκε στην Ινδία, εν μέσω φόβων ότι η προβολή της στις αίθουσες «θα έθετε σε κίνδυνο τις σχέσεις Ινδίας-Ισραήλ»

Η κυκλοφορία του δραματικού ντοκιμαντέρ της Kaouther Ben Hania, The Voice of Hind Rajab, που τιμήθηκε στη Βενετία και ήταν υποψήφιο για Όσκαρ, μπλοκαρίστηκε από τον φορέα αξιολόγησης της Ινδίας. Πέρα από τη λογοκρισία, αυτή η απόφαση αποκαλύπτει μια μετατόπιση στις σχέσεις Ισραήλ–Ινδίας υπό τον πρωθυπουργό Narendra Modi.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο περσινό Φεστιβάλ Βενετίας, όπου απέσπασε ένα ρεκόρ 23 λεπτών όρθιας αποθέωσης, και στη συνέχεια τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής (Silver Lion).

Ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και συμπεριλήφθηκε στη shortlist των πέντε ταινιών για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας φέτος.

Ωστόσο, παρά όλες αυτές τις διακρίσεις, το The Voice of Hind Rajab θα απαγορευτεί στην Ινδία.

Η ταινία από την Τυνησία, που αφηγείται τον θάνατο ενός πεντάχρονου κοριτσιού κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ–Γάζας, μπλοκαρίστηκε από τον αρμόδιο φορέα, το Central Board of Film Certification (CBFC).

Σε ρεπορτάζ του Variety, ο Manoj Nandwana της εταιρείας Jai Viratra Entertainment στη Μουμπάι ανέφερε ότι του είπαν πως αν η ταινία προβληθεί, θα «διαταράξει» τις σχέσεις Ινδίας–Ισραήλ.

Ο ίδιος αντέδρασε σε αυτή τη λογική, επισημαίνοντας ότι η ταινία έχει ήδη κυκλοφορήσει σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Γαλλία — χώρες που επίσης διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Όπως δήλωσε: «Τους είπα ότι η σχέση Ινδίας–Ισραήλ είναι τόσο ισχυρή που είναι ανόητο να πιστεύει κανείς ότι αυτή η ταινία θα την διαλύσει».

Η Hind Rajab ήταν η μοναδική επιζήσασα από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα. Το μικρό παλαιστινιακό κορίτσι έκανε κλήση έκτακτης ανάγκης, εγκλωβισμένο σε ένα αυτοκίνητο μαζί με τα πτώματα των συγγενών της. Ζητούσε βοήθεια ενώ τα άρματα μάχης του Ισραηλινού Στρατού πλησίαζαν, την ώρα που εθελοντές της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου προσπαθούσαν να την καθησυχάσουν και να στείλουν ασθενοφόρο.

Η επιχείρηση διάσωσης απέτυχε. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες και τεκμηριωμένες πληροφορίες από την Washington Post και το Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, ο ισραηλινός στρατός γάζωσε το αυτοκίνητο με 355 σφαίρες και σκότωσε δύο διασώστες που έσπευσαν να τη βοηθήσουν.

Οι αντιδράσεις στην απαγόρευση στην Ινδία υπήρξαν έντονες, με πολλούς να χαρακτηρίζουν την απόφαση ντροπιαστική και να κατηγορούν τον πρωθυπουργό Narendra Modi ως «μαριονέτα» του Ισραήλ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το CBFC μπλοκάρει πολιτικά ευαίσθητες ταινίες. Για παράδειγμα, πέρσι ανέστειλε την κυκλοφορία της ταινίας Santosh της Sandhya Suri, λόγω ανησυχιών για τον τρόπο που απεικόνιζε τον μισογυνισμό και τη βία στην ινδική αστυνομία. Ωστόσο, η λογοκρισία του The Voice of Hind Rajab αντικατοπτρίζει μια στροφή στην εξωτερική πολιτική της Ινδίας.

Η Ινδία ιστορικά στήριζε τους Παλαιστινίους, όμως υπό τον Narendra Modi έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή της προς το Ισραήλ. Ο Modi πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ τον Φεβρουάριο — την πρώτη επίσκεψη Ινδού πρωθυπουργού εδώ και 25 χρόνια από την εγκαθίδρυση πλήρων διπλωματικών σχέσεων — σηματοδοτώντας μια περαιτέρω μετατόπιση στις σχέσεις Ισραήλ–Ινδίας.

Το The Voice of Hind Rajab έχει ήδη κυκλοφορήσει σε αρκετές χώρες. Σημαντικές προσωπικότητες όπως οι Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón και Jonathan Glazer συμμετείχαν ως εκτελεστικοί παραγωγοί. Ωστόσο, παρά αυτά τα μεγάλα ονόματα, ορισμένοι διανομείς αποφεύγουν την ταινία λόγω φόβου.

Αναζητήστε αυτή τη δυνατή ταινία, που λειτουργεί ως ένα συντριπτικό μνημόσυνο για ένα αθώο κορίτσι που στερήθηκε το δικαίωμα στη ζωή.

Με πληροφορίες από euronews.com