Το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου MANKIND’S FOLLY (Η Ύβρις της Ανθρωπότητας) έρχεται στον κινηματογράφο ΠΑΝΘΕΟΝ

Δημοσιεύθηκε 24.03.2026 15:30

Ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει με αμεσότητα και ένταση την κλιματική κρίση, φωτίζοντας την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον — και το τίμημα της ύβρεως.

Το νέο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου Mankind’s Folly μας ταξιδεύει στον Βερίγγειο πορθμό για να καταγράψει πώς αλλάζει η ζωή των κατοίκων της περιοχής από το λιώσιμο των πάγων και τις συνέπειες αυτής της κλιματικής κρίσης για όλο τον πλανήτη.

Στις δύο άκρες του Βερίγγειου Πορθμού, ο Νικήτα στη Σιβηρία και η Μάρθα στην Αλάσκα γίνονται μάρτυρες μιας αργής αλλά αδυσώπητης κατάρρευσης. Το permafrost —το παγωμένο έδαφος που για χιλιάδες χρόνια διατηρούσε ανέπαφα ίχνη μιας άλλης εποχής— λιώνει με πρωτοφανή ταχύτητα, παρασύροντας μαζί του ανθρώπινες υποδομές και ολόκληρους οικισμούς.

Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται στον Αρκτικό κύκλο. Καθώς το έδαφος αποψύχεται, απελευθερώνονται τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου, επιταχύνοντας δραματικά την κλιματική κρίση.

Την ίδια στιγμή, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν για μη αναστρέψιμα σημεία καμπής, πολιτικές και οικονομικές προτεραιότητες μετατοπίζονται. Η «ενεργειακή ασφάλεια» κυριαρχεί, και η εκμετάλλευση των πλούσιων κοιτασμάτων της Αρκτικής εντείνεται.

Η ιστορία των δύο πρωταγωνιστών ξεπερνά τα όρια της προσωπικής εμπειρίας. Αποτελεί μια παγκόσμια προειδοποίηση — μια ηχηρή υπενθύμιση ότι οι συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας δεν γνωρίζουν σύνορα.

Ντοκιμαντέρ | 83’ | Ελλάδα – Γαλλία | 2026

Ειδικός Έπαινος (Special Commendation) – Prix Europa 2025, Βερολίνο

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο & Σκηνοθεσία: Γιώργος Αυγερόπουλος

Παραγωγή: Αναστασία Σκουμπρή, Γιώργος Αυγερόπουλος

Παραγωγή: SmallPlanet Productions

Συμπαραγωγή: ARTE G.E.I.E., ΕΡΤ

Με τη συμμετοχή: RTS (Ελβετία)

Με την υποστήριξη: ΕΚΚΟΜΕΔ

Προβολές: 16 & 17 Απριλίου 2026, 20:30

