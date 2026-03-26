Η «Σμαράγδα» του Αιμίλιου Αβραάμ στους Κυπριακούς κινηματογράφους - Από τις 2 Απριλίου

Δημοσιεύθηκε 26.03.2026 10:27

Η κυπριακή ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο «Σμαράγδα - I Got Thick Skin and I Can’t Jump», σε σκηνοθεσία του Αιμίλιου Αβραάμ, έρχεται σύντομα στις κινηματογραφικές αίθουσες, παρουσιάζοντας μια συγκινητική ιστορία αυτογνωσίας, απώλειας και προσωπικής επανεκκίνησης.

Σημειώνεται ότι η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο διεθνές φεστιβάλ Tallinn Black Nights στο διαγωνιστικό τμήμα First Feature το 2024, απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας καθώς και το Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας για τη Νιόβη Χαραλάμπους στο Cyprus Film Days International Festival 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στο σύγχρονο κυπριακό σινεμά.

Η πλοκή

Η Σμαράγδα, 46 ετών, μετακομίζει στο σπίτι της πρόσφατα αποβιώσας μητέρας της στην Αγία Νάπα, αναλαμβάνοντας παράλληλα τη φροντίδα της Μπέλλας, του σκύλου - οδηγού της. Με περιβαλλοντικές ανησυχίες, αποτυχημένες σχέσεις και μια καριέρα που έχει βαλτώσει, η Σμαράγδα αναζητά το σκοπό της.

Αναγκάζεται να εργαστεί ως ψυχαγωγός παιδιών σε τουριστικό θέρετρο και στρέφεται στα social media, γνωρίζοντας τόσο τη γοητεία της αναγνωρισιμότητας όσο και την πίεση της δημόσιας έκθεσης.

Μέσα από αυτή τη νέα πραγματικότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, η Σμαράγδα ξεκινά ένα απρόσμενο ταξίδι αυτογνωσίας, συνειδητοποιώντας πως, με τη στήριξη των φίλων της αλλά και τη δική της εσωτερική δύναμη, μπορεί να αντιμετωπίσει ό,τι κι αν της φέρει η ζωή.

Ο σκηνοθέτης και η ιδέα της ταινία

Ο Αιμίλιος Αβραάμ είναι σκηνοθέτης με υπόβαθρο στο μοντάζ και τα οπτικά εφέ και δραστηριοποιείται στην Κύπρο και το εξωτερικό. Η ταινία «Σμαράγδα» αποτελεί την πρώτη του μεγάλου μήκους δημιουργία. Είναι απόφοιτος σημαντικών κινηματογραφικών προγραμμάτων όπως τα First Films First, Torino Film Lab, Midpoint Institute, Mediterranean Film Institute και Talents Sarajevo. Στο παρελθόν έχει γράψει και σκηνοθετήσει τις βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες «Rearrangement» (2018) και «Bad Habits» (2016), ενώ έχει εργαστεί ως μοντέρ και δημιουργός οπτικών εφέ σε διεθνή κινηματογραφικά projects.

Η ιδέα της ταινίας γεννήθηκε από προσωπικούς προβληματισμούς του σκηνοθέτη και από την έμπνευση που άντλησε από τις εμπειρίες και την ψυχική δύναμη ενός κοντινού του ανθρώπου. Η ταινία εξερευνά την αναζήτηση του ανήκειν και του προσωπικού σκοπού, έννοιες που παλαιότερα βρίσκονταν μέσα στην κοινότητα και την παράδοση, ενώ σήμερα συχνά αναζητούνται σε νέους και πιο τολμηρούς τρόπους ζωής. Παρά τις δυσκολίες και τις αντιφάσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, η ταινία υπενθυμίζει πως ο κόσμος παραμένει γεμάτος ομορφιά και ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην οπτική μας μπορούν να μας οδηγήσουν από το σκοτάδι στο φως.

Στην παραγωγή η Τώνια Μισιαλή

Η παραγωγή της ταινίας φέρει επίσης την παραγωγική δημιουργική συμβολή της πολυβραβευμένης σκηνοθέτιδας και παραγωγού Τώνιας Μισιαλή, μέλους της European Film Academy και απόφοιτη της Berlinale Talents. Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο «Παύση» απέσπασε, μεταξύ άλλων, το βραβείο FIPRESCI και επιλέγηκε σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ και αγορές κινηματογράφου, ενώ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές διεθνώς και συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των "20 πιο τολμηρών ταινιών του 2019" από το Rotten Tomatoes. Η ταινία έχει κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ και της Ευρώπης, έχει διανεμηθεί στην Ασία, ενώ προβλήθηκε σε μεγάλες πλατφόρμες, όπως το Amazon Prime USA και το HBO Europe.

Με μια ιστορία που αγγίζει θέματα ταυτότητας, φόβου, ελπίδας και προσωπικής εξέλιξης, η «Σμαράγδα - I Got Thick Skin and I Can’t Jump» φωτίζει την ανθρώπινη ανάγκη για επανεκκίνηση και μας υπενθυμίζει πως ακόμη και στις πιο αβέβαιες στιγμές της ζωής, υπάρχει πάντα χώρος για φως.

Η ταινία θα προβάλλεται στους κινηματογράφους Rio Premier Cinemas και Πάνθεον στη Λευκωσία, Rio Cinemas στη Λεμεσό, από την Πέμπτη, 02 Απριλίου 2026.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Αβραάμ

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Ραχματούλιν

Μοντάζ: Αιμίλιος Αβραάμ

Ήχος: Israel Bañuelos Loreto, Χρίστος Κυριακούλης

Μουσική: Γιώργος Σόλωνος

Ηθοποιοί: Νιόβη Χαραλάμπους, Φοίβος Παπακώστας, Ελένη Σιδερά, Πάρις Ερωτοκρίτου, Patrick Myles, Dante The Dog

Κοστούμια: Μάριος Μέσσιος

Μακιγιάζ: Γιώργος Βαβανός, Αναστασία Βανέλη

Production Designer: Κρίστη Πολυδώρου

Art Director: Γιώργος Γιάννου

Παραγωγή: Bark Like A Cat Films

Παραγωγός: Τώνια Μισιαλή

Με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου - Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Creative Europe Media

Φορμάτ: DCP

Χρώμα: Έγχρωμο

Κριτικές

«Ένα έργο με ισχυρή δημιουργική ταυτότητα, σε κάνει να το θέλεις όλο και περισσότερο…» [MARCIN TELEGA - OFF CAMERA FF].

«Ένα σίγουρο και ώριμο ντεπούτο». [AMBER WILKINSON - EYE FOR FILM].

«Η ερμηνεία της Χαραλάμπους είναι καθηλωτική». [VASSILIS KROUSTALLIS - FILM IS A FINE AFFAIR]

«Ο Αβραάμ και η Χαραλάμπους δημιουργούν έναν χώρο που μας επιτρέπει να εισέλθουμε στην ταινία και να διαμορφώσουμε συλλογικά τη δική μας εμπειρία». [PAUL RISKER - DMOVIES].

«Η ταινία δεν είναι ακόμη μία ιστορία ενδυνάμωσης· είναι μια ιστορία επιμονής, που φέρνει την ταινία και τον χαρακτήρα πιο κοντά στην καθημερινή μας πραγματικότητα». [PAUL RISKER - DMOVIES].

«Μία αναζωογονητική δραμεντί». [VASSILIS KROUSTALLIS - FILM IS A FINE AFFAIR].

«Εξαιρετικό και χαμηλότονα σκηνοθετημένο φιλμ». [ΑΛΕΞΗΣ Ν. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ - ΚΕΜΕΣ].