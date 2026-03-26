«Πέλλα-Παις νυν και αεί»: Πραγματοποιήθηκε η επίσημη προβολή του ντοκιμαντέρ του Μιχάλης Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε 26.03.2026 11:42

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 15 Μαρτιου 2026 η επίσημη προβολή του ντοκιμαντέρ «Πέλλα-Παις νυν και αεί» του Μιχάλη Γεωργιάδη.

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ ευχαρίστησε το ΡΙΚ, το οποίο χαρακτήρισε θησαυρό, όπως τόνισε: «Θέλω να ευχαριστήσω το ΡΙΚ το οποίο μέσα από το αρχείο του μας δίνει απίστευτες εικόνες από την ιστορία της Κύπρου και είναι γεμάτο από πλάνα και του Πέλλα-Παις. Αγαπητέ Βάσο, η ευτυχέστερη στιγμή της ζωής μου θα έρθει όταν μου τηλεφωνήσεις για να με ρωτήσεις: Πότε θα προβάλλουμε την ταινία μας στο ελεύθερο Πέλλα-Παις;»

Η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, από πλευράς της, δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, που διαφυλάσσει τα ιερά και τα όσια του λαού μας, μεριμνά για τη συγκρότηση της συλλογικής μνήμης, αλλά και για τη διάχυση στο ευρύ κοινό - και ειδικά στις νέες γενιές - ενός υλικού αθησαύριστου για τα ίχνη που άφησαν επάνω στη γη μας οι ζωές των ανθρώπων. Η πατρίδα μας, υπογράμμισε, είναι μικρή σε μέγεθος, αλλά τεράστια σε ψυχή και ιστορία.

«Η κατοχή της πατρίδας μας αποτελεί μια πληγή στην καρδιά του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Σήμερα δίνουμε όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στη λήθη. Γιατί η λήθη είναι η πιο επικίνδυνη μορφή απώλειας», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Δημητρίου. Και κατέληξε: «Και όσο η ανάγκη μας παραμένει ακόμα ζωντανή, η Κερύνεια δεν είναι πια νόστος γλυκύς˙ η Κερύνεια είναι υπόσχεση».

Ο κοινοτάρχης του Πέλλα-Παις κ. Βάσος Χρίστου, μίλησε για τον τόπο όπου «βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος της καρδιάς μας. Εκεί που είχαμε την τύχη να γεννηθούμε και να ζήσουμε τα παιδικά και νεανικά μας χρόνια. Εκεί που αφήσαμε ένα κομμάτι της ψυχής μας».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας κ. Ανδρέας Αθανασίου ανέφερε πως η ιστορική μνήμη είναι η δύναμη αντίστασης. «Μέσα από την ιστορία των χωριών μας, των μνημείων και των ανθρώπων μας, κρατούμε ζωντανή την ταυτότητα της κατεχόμενης γής μας».

Τέλος, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος, δήλωσε: «Να έχουμε την ειρήνη του Κυρίου στις καρδιές μας. Τον τόπο μας πάντοτε τον φέρουμε μέσα μας, όπως και τις ομορφιές του, εκεί που κανείς δεν μπορεί ούτε να μας τις αφαιρέσει, ούτε να μας τις αλλοιώσει, ούτε να μας τις παραχαράξει».

Το ντοκιμαντέρ παρακολούθησαν πρόσφυγες από την κατεχόμενη κοινότητα, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.

Σημειώνεται ότι,η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτας Δημητρίου και τελέστηκε στο κατάμεστο θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία, όπου ξύπνησαν μνήμες, ενώ παρουσιάστηκε πολύτιμο αρχειακό υλικό από την καθημερινότητα των πολιτών και την ιστορία της περιοχής.