Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρου 2026

Δημοσιεύθηκε 27.03.2026 12:05

Το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος, παρουσιάζει τη φετινή Κριτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από εξέχουσες προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου. Δημιουργοί, παραγωγοί, επιμελητές και επαγγελματίες με μακρά και ουσιαστική παρουσία στη βιομηχανία του κινηματογράφου ενώνουν τη γνώση και την εμπειρία τους, φέρνοντας στο φεστιβάλ διαφορετικές δημιουργικές και επαγγελματικές οπτικές.

Πρόεδρος της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής είναι ο Matthijs Wouter Knol (Ολλανδία), εκτελεστικός διευθυντής και διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου από το 2021. Στο παρελθόν, και για περισσότερα από δώδεκα χρόνια, υπήρξε μέλος της κεντρικής ομάδας της Berlinale, αρχικά ως επικεφαλής προγράμματος του Berlinale Talents και στη συνέχεια ως διευθυντής του European Film Market.

Τα υπόλοιπα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής είναι:

Melanie Blocksdorf (Γερμανία), παραγωγός με έδρα το Βερολίνο, ειδικεύεται στην παραγωγή και συμπαραγωγή ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για τη διεθνή αγορά από το 2015. Στη φιλμογραφία της περιλαμβάνονται σημαντικές ταινίες όπως Compartment No. 6, που τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών, καθώς και το Natural Light, το οποίο απέσπασε την Αργυρή Άρκτο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Anna Hoffmann (Γερμανία), επιμελήτρια κινηματογραφικών προγραμμάτων και μακροχρόνιο στέλεχος του Berlinale Forum, όπου από το 2001 συμμετέχει στον σχεδιασμό και την επιλογή ταινιών, συμβάλοντας στην ανάδειξη καινοτόμων και ανεξάρτητων φωνών του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Christina Lazaridi (Ελλάδα/ΗΠΑ), υποψήφια για Όσκαρ σεναριογράφος, με σημαντική παρουσία τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση. Είναι συνιδρύτρια του διεθνώς αναγνωρισμένου εργαστηρίου ανάπτυξης κινηματογραφικών έργων Cine Qua Non Lab και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Graduate Film Division του Columbia University.

Αιμίλιος Αβραάμ (Κύπρος), σκηνοθέτης με εμπειρία στο μοντάζ και τα οπτικά εφέ. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Σμαράγδα – I Got Thick Skin and I Can’t Jump έκανε πρεμιέρα στο Tallinn Black Nights Film Festival και τιμήθηκε με τα βραβεία Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας και Καλύτερης Ερμηνείας στο Cyprus Film Days.

Η Κριτική Επιτροπή θα παρακολουθήσει και θα αξιολογήσει τις 8 διεθνείς και 4 κυπριακές ταινίες που συμμετέχουν φέτος στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Glocal Images, αναδεικνύοντας έργα που αποτυπώνουν τις σύγχρονες τάσεις και τις δυναμικές φωνές του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου, στο πλαίσιο της Τελετής Λήξης και Απονομής Βραβείων, η οποία θα λάβει χώρα στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.

Τα Βραβεία

Στην τελετή απονομής θα απονεμηθούν:

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, συνοδευόμενο από το ποσό των των €6000

Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, συνοδευόμενο από το ποσό των €4000 και επιπλέον υπηρεσίες παραχώρησης του The Studio (προσφορά του Κέντρου Αριστείας CYENS)

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής, συνοδευόμενο από το ποσό των €3000

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, συνοδευόμενο από το ποσό των €1000

Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας, συνοδευόμενο από το ποσό των €1000, μία προσφορά της Caretta Films

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας σε Κυπριακή Ταινία, που συνοδεύεται από υπηρεσίες μεταπαραγωγής Post Production Cinema and Platform Mastering Services αξίας €7000, προσφορά της εταιρείας Authorwave.

Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας για Κυπριακή Ταινία, συνοδευόμενο από το ποσό των €2000, προσφορά του Δήμου Λεμεσού

Όλες οι ταινίες που θα προβληθούν στο επίσημο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα και το κυπριακό διαγωνιστικό τμήμα διεκδικούν αυτομάτως και το Βραβείο Κοινού, το οποίο απονέμεται βάσει της αξιολόγησης των θεατών μετά από κάθε προβολή και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο €2000 που χορηγεί η Breaking Wave productions.

Πληροφορίες

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από το Υφυπουργείου Πολιτισμού σε συνδιοργάνωση με το Θέατρο Ριάλτο.

Η 24η διοργάνωση του Cyprus Film Days θα πραγματοποιηθεί 17–25 Απριλίου 2026 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και στο Zena Palace στη Λευκωσία.

Όλες οι προβολές είναι κατάλληλες για άτομα άνω των 18 ετών.

Πληροφορίες: Θέατρο Ριάλτο — 77 77 77 45 www.cyprusfilmdays.com

Υπό την Αιγίδα: Δήμου Λεμεσού & Δή