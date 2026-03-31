A.G. Leventis Gallery x Styx | Πέντε εμβληματικές ταινίες του 1940-50

Δημοσιεύθηκε 31.03.2026 12:44

Μια κινηματογραφική διαδρομή σε διαφορετικές εποχές και κοινωνικά συμφραζόμενα - Από τις 15 Απριλίου 2025 μέχρι τις 24 Ιουνίου 2026.

Σειρά κινηματογραφικών προβολών με τίτλο «Between Worlds» διοργανώνει η Λεβέντειος Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το STYX Film Encounters, στο πλαίσιο της έκθεσης «Απλά - Περίπλοκα - Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο» του Χριστόφορου Σάββα.

Η σειρά περιλαμβάνει πέντε εμβληματικές ταινίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο των δεκαετιών του 1940 και 1950, προσφέροντας στο κοινό μια κινηματογραφική διαδρομή σε διαφορετικές εποχές και κοινωνικά συμφραζόμενα.

Η έναρξη γίνεται στις 15 Απριλίου 2026, στις 19:30, στην Impressionist Hall (1ος όροφος), με την ταινία «Fate of a Man» (1959) του Σεργκέι Μπονταρτσούκ. Η ταινία αφηγείται τη ζωή ενός Σοβιετικού στρατιώτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στις 13 Μαΐου 2026, στις 20:00, στον Κήπο Οροφής του Πύργου Λεβέντη (15ος όροφος), θα προβληθεί η «Στέλλα» (1955) του Μιχάλη Κακογιάννη. Η ταινία ακολουθεί μια ανεξάρτητη τραγουδίστρια που αμφισβητεί τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής. Η προβολή εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και θα είναι δωρεάν για το κοινό.

Ακολουθεί στις 17 Ιουνίου 2026, στις 20:00, η προβολή της ταινίας «Mon Oncle» (1958) του Ζακ Τατί, μια σατιρική ματιά στη μεταπολεμική καταναλωτική κοινωνία της Γαλλίας.

Η σειρά ολοκληρώνεται στις 24 Ιουνίου 2026, στις 20:00, με την ταινία «Monparnasse 19» (1958) του Ζακ Μπεκέρ, η οποία καταγράφει τα τελευταία χρόνια του ζωγράφου Αμεντέο Μοντιλιάνι στο Παρίσι.

Πληροφορίες

Οι προβολές πραγματοποιούνται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Η είσοδος κοστίζει 5 ευρώ, ενώ απαιτείται κράτηση λόγω περιορισμένων θέσεων. Στον χώρο θα λειτουργεί μπαρ με ποτά και ελαφριά εδέσματα, με πληρωμές αποκλειστικά με κάρτα.

Για πληροφορίες και κρατήσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο +357 22668838 ή μέσω της ιστοσελίδας της Πινακοθήκης.