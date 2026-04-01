Cyprus film days: Παιδιά και νεαρά άτομα ανακαλύπτουν το σινεμά μπροστά και πίσω από την κάμερα

Δημοσιεύθηκε 01.04.2026 14:10

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της σκηνοθέτριας, σεναριογράφου και παραγωγού Αθηνάς Ξενίδου, οι δράσεις αυτές εστιάζουν στη δημιουργική έκφραση, τη συνεργασία και τη δύναμη της προσωπικής φωνής μέσα από τα οπτικοακουστικά μέσα.

Με ένα δυναμικό πρόγραμμα από εμπνευσμένα masterclasses, δημιουργικά εργαστήρια κινηματογράφου, τον Παγκύπριο Διαγωνισμό Ταινίας Μικρού Μήκους και φυσικά μια ψαγμένη επιλογή ποιοτικών διεθνών κινηματογραφικών προβολών επιστρέφει το Τμήμα για Παιδιά και Νεαρά Άτομα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες– Κύπρος 2026, προσκαλώντας παιδιά, εφήβους και νέους να ανακαλύψουν τη μαγεία του σινεμά όχι μόνο ως θεατές, αλλά κι ως δημιουργοί.

Από τις 17 έως τις 25 Απριλίου στη μεγάλη οθόνη του Θεάτρου Ριάλτο στη Λεμεσό και του K Cineplex Prime στη Λευκωσία, οι νέοι σινεφίλ έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο του κινηματογράφου τόσο μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες διεθνείς ταινίες που έχουν διακριθεί σε σημαντικά φεστιβάλ, όσο και μέσα από βιωματικές δράσεις και εργαστήρια που φέρνουν τους συμμετέχοντες σε άμεση επαφή με τη διαδικασία της κινηματογραφικής δημιουργίας.

Στο επίκεντρο του φετινού προγράμματος βρίσκονται τέσσερα δημιουργικά εργαστήρια και masterclasses, τα οποία φέρνουν τους συμμετέχοντες σε άμεση επαφή με διαφορετικές πτυχές της κινηματογραφικής δημιουργίας: από τη συγγραφή σεναρίου και τη διαδικασία του casting έως την υποκριτική μπροστά στην κάμερα και τη δημιουργία κινηματογραφικών σκηνών.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ πραγματοποιείται για 3η χρονιά ο Παγκύπριος Διαγωνισμός Ταινίας Μικρού Μήκους για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και σε νέους δημιουργούς ηλικίας έως 24 ετών.

Τα δωρεάν εργαστήρια πραγματοποιούνται στο K Cineplex Prime στη Λευκωσία υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων επαγγελματιών του χώρου, όπως ο σεναριογράφος και δημιουργός Marc Bechar, ο casting director Σταύρος Ράπτης, καθώς και ο ηθοποιός Μάριος Ιωάννου και η διευθύντρια φωτογραφίας Μαρία Ανδρονίκου. Η συμμετοχή σε όλα τα εργαστήρια είναι δωρεάν.

Μέσα από βιωματικές διαδικασίες, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν πώς γεννιέται μια κινηματογραφική ιστορία, πώς χτίζεται ένας χαρακτήρας και πώς η εικόνα, ο ήχος και η ερμηνεία συνθέτουν τη μαγεία της μεγάλης οθόνης. Θα γνωρίσουν τόσο τη διαδικασία ανάπτυξης μιας ιστορίας όσο και τη δουλειά μπροστά και πίσω από την κάμερα. Τα εργαστήρια ενθαρρύνουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, δίνοντας χώρο στις προσωπικές εμπειρίες και στις φωνές των νέων δημιουργών.

Σάββατο 18 Απριλίου 2026 [11.00-16.00]

Ο σεναριογράφος και δημιουργός Marc Bechar θα πραγματοποιήσει το masterclass συγγραφής σεναρίου «Η τέχνη του να γράφεις για το Netflix. Η αναπόφευκτη έκπληξη» (16+), μια εντατική εκπαιδευτική εμπειρία που εξετάζει την ανάπτυξη χαρακτήρων και τη δημιουργία απρόβλεπτων, αλλά ουσιαστικών αφηγηματικών διαδρομών.

Κυριακή 19 Απριλίου 2026 [11.00-16.00]

Ο καταξιωμένος casting director Σταύρος Ράπτης θα καθοδηγήσει ένα ειδικά σχεδιασμένο Casting Masterclass για εφήβους και νεαρά άτομα (14+), εισάγοντας τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του casting και στην παρουσία μπροστά στην κάμερα· για τη συμμετοχή απαιτείται η αποστολή σύντομου self-tape μονόλογου διάρκειας έως 40 δευτερολέπτων.

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 [16.00-20.00]

Με κινηματογραφικό εξοπλισμό, η διευθύντρια φωτογραφίας Μαρία Ανδρονίκου και ο ηθοποιός Μάριος Ιωάννου θα παρουσιάσουν το εργαστήρι «Η μαγεία του κάδρου: από την ερμηνεία στον φακό», όπου οι συμμετέχοντες θα πειραματιστούν με τη δημιουργία κινηματογραφικών σκηνών και θα εξερευνήσουν πώς η υποκριτική, το κάδρο, ο φακός και ο φωτισμός διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα στην οθόνη.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 [10.00- 13.00] με ένα εργαστήρι υποκριτικής για παιδιά ηλικίας 8–13 ετών με τον Μάριο Ιωάννου, ένα διαδραστικό μονοήμερο εργαστήρι που εισάγει τα παιδιά στον κόσμο της υποκριτικής μέσα από ασκήσεις κίνησης, φωνής και δημιουργικής έκφρασης.

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε το ακόλουθο έντυπο: forms.gle/HHXHSKTGwzcWyMJz8

Ο φετινός διαγωνισμός

Το θέμα του φετινού Παγκύπριου Διαγωνισμού Ταινίας Μικρού Μήκους για Παιδιά και Νεαρά Άτομα είναι «Γενναίες ιστορίες της καθημερινής ζωής», ιστορίες που αναδεικνύουν τη δύναμη να μιλήσουμε, να δράσουμε και να εκφράσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Μέσα από τις μικρού μήκους ταινίες τους, οι συμμετέχοντες καλούνται να αφηγηθούν στιγμές θάρρους, αλληλεγγύης και προσωπικής αναζήτησης, ιστορίες που εμπνέουν και μας βοηθούν να φανταστούμε έναν κόσμο πιο δίκαιο και ανοιχτό.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού (Β’ κύκλος), γυμνασίου και λυκείου, καθώς και σε νεαρά άτομα μέχρι 24 ετών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργήσουν την ταινία τους ατομικά ή ομαδικά, με διάρκεια 2 έως 6 λεπτά, σε μορφή αρχείου mp4, συμπεριλαμβάνοντας τίτλο και τίτλους τέλους με τους συντελεστές της ταινίας.

Οι ταινίες θα αξιολογηθούν από 7μελή κριτική επιτροπή επαγγελματιών του κινηματογραφικού χώρου, με πρόεδρο τον casting director Σταύρο Ράπτη και μέλη τους Μίνω Παπά, Άννα Φωτιάδου, Άθω Αντωνίου, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Ανδρέα Τσέλεπο και Γιάννη Aντώνα.

Οι νικητές θα λάβουν έπαθλα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μία υποτροφία 50% και δύο υποτροφίες 40% για προπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Arts, Media and Communication του UCLan Cyprus για τους τρεις πρώτους νικητές της κατηγορίας Λυκείου, φωτογραφικό εξοπλισμό Canon EOS R100 αξίας €640, Compact Canon αξίας €488, καθώς και διαμονή στο Columbia Beach Resort. Οι βραβευμένες ταινίες θα προβληθούν στους κινηματογράφους K Cineplex Prime και στο Θέατρο Ριάλτο πριν από τις προβολές ταινιών του φεστιβάλ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το διεθνές φεστιβάλ εκπαιδευτικού κινηματογράφου FIFE (Festival International du Film d’Éducation) στη Γαλλία, οι τέσσερις πρώτες ταινίες θα παρουσιαστούν στο διεθνές φεστιβάλ, δίνοντας στους νέους δημιουργούς της Κύπρου την ευκαιρία να προβληθούν σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό.

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι η 5η Απριλίου 2026, ενώ η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο K Cineplex Prime στον Στρόβολο την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, στις 18:00, στην παρουσία επισήμων και συμμετεχόντων.

Αναλυτική πληροφόρηση για τους όρους, τις προδιαγραφές, τα βραβεία, τους αθλοθέτες και της διαδικασία υποβολής στο cyprusfilmdays.com και στον ειδικό οδηγό:

https://drive.google.com/file/d/1V0YSU8DbFGA7V3gTX9KioMvZvICP_eD3/view

Οι προβολές ταινιών

Στον πυρήνα του προγράμματος του Τμήματος για Παιδιά και Νεαρά Άτομα βρίσκονται, πάντα, οι προβολές διεθνών ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους που έχουν διακριθεί σε σημαντικά φεστιβάλ και απευθύνονται στο συγκεκριμένο κοινό, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν μια εγγυημένη απολαυστική εμπειρία για ολόκληρη την οικογένεια.

Οι φετινές επιλογές εστιάζουν στη δύναμη της προσωπικής φωνής και της συλλογικής διεκδίκησης, αναδεικνύοντας ιστορίες ενηλικίωσης, φιλίας και αναζήτησης ταυτότητας μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ταινίες και το πρόγραμμα προβολών θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Το Τμήμα για Παιδιά και Νεαρά Άτομα εντάσσεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος 2026, που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο.

Πληροφορίες

Κινηματογραφικές μέρες - Κύπρος για παιδιά και νεαρά άτομα 2026

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 17-25 Απριλίου 2025

Χώροι προβολών: Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός & Κινηματογράφος K Cineplex Prime, Λευκωσία

Πληροφορίες για τα εργαστήρια, τον διαγωνισμό και τις προβολές: cyprusfilmdays.com | facebook.com/CFDchildren | instagram.com/cyprusfilmdaysyouth | cyprusfilmdaysyouth@gmail.com

