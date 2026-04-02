7ο DOT.ON.THE.MAP INDUSTRY DAYS: Επανέρχεται η πλατφόρμα συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης

Δημοσιεύθηκε 02.04.2026 13:32

Το 7ο DOT.ON.THE.MAP INDUSTRY DAYS ανακοινώνει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για διαπιστευμένους επαγγελματίες του κινηματογράφου στο πλαίσιο του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές Μέρες - ΚΥΠΡΟΣ 2026» .

Η πλατφόρμα συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης Dot.on.the.Map Ιndustry Days επανέρχεται για έβδομη συνεχή χρονιά (23 - 25 Απριλίου 2026), και ανακοινώνει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε διαπιστευμένους επαγγελματίες του κινηματογράφου. Πρόκειται για μια θεσμική δράση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος, το οποίο αποτελεί θεσμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού, και διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης διοργάνωσης, παραγωγοί, σκηνοθέτες και σεναριογράφοι από τις χώρες της Μεσογείου θα έχουν την ευκαιρία να διασυνδεθούν με επαγγελματίες του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου, με στόχο τη συνεργασία σε επίπεδο χρηματοδότησης, ανάπτυξης, συμπαραγωγής και διανομής ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν για τα προνόμια της διαπίστευσης και να αιτηθούν για να την αποκτήσουν μέχρι την Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.cyprusfilmdays.com/industry/dot-accreditations/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Με βασικό στόχο την εκπαίδευση και δικτύωση των επαγγελματιών του κινηματογράφου, το Dot.on.the.Map Ιndustry Days ανακοινώνει μια σειρά από παρουσιάσεις και συζητήσεις. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Θέατρο Ριάλτο.

Παρασκευή 24 Απριλίου, 2026

10:30 Διαδικασία Pitching

Η διοργάνωση θα ανοίξει επίσημα την Παρασκευή, 24 Απριλίου, 2026 στις 10:30π.μ., με τη διαδικασία pitching στο Θέατρο Ριάλτο, κατά την οποία δέκα ομάδες παραγωγών - σκηνοθετών από χώρες της Μεσογείου θα παρουσιάσουν κινηματογραφικά σχέδια ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, στο φόρουμ συμπαραγωγής Dot.on.the.Map Meeting Point, με στόχο μελλοντικές συνεργασίες με άλλους κινηματογραφιστές, παραγωγούς, χρηματοδότες, sales agents, διανομείς, εκπρόσωπους φεστιβάλ και χρηματοδοτικούς φορείς για τον κινηματογράφο. Το pitching συντονίζει η εκπαιδεύτρια και ειδικός σε θέματα ανάπτυξης ταινιών Marjorie Bendeck ενώ το φόρουμ πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αγορά του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.

14:15 Ενημερωτική παρουσίαση Προγράμματος Μειοψηφικών Συμπαραγωγών του Υφυπουργείου Πολιτισμού

Παρουσιάζει ο Δρ Μάριος Ψαράς, Πολιτιστικός Λειτουργός, Γραφείο Κινηματογράφου, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού - Υφυπουργείο Πολιτισμού

14:45 Ενημερωτική παρουσίαση: Ευκαιρίες συμπαραγωγής με τη Βουλγαρία

Παρουσιάζει ο Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου της Βουλγαρίας Peter D. Todorov

Σε αυτή την ενημερωτική παρουσίαση, θα μάθουμε περισσότερα για το Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου της Βουλγαρίας και τις ευκαιρίες συμπαραγωγής ταινιών με τη Βουλγαρία. Εκτός από τα κριτήρια επιλεξιμότητας, και τη διαδικασία αιτήσεων, ο διευθυντής του κέντρου, Peter D. Todorov, θα προσφέρει μια περιεκτική περιήγηση όλων των χρηματοδοτικών ευκαιριών, καθώς και τα επενδυτικά κίνητρα που είναι διαθέσιμα στη χώρα.

15:45 Συζήτηση πάνελ «Εργαστήρια συγγραφής σεναρίου: ένα σημαντικό βήμα στη δημιουργική διαδικασία»

Η συζήτηση θα φέρει μαζί εκπροσώπους από τρία κορυφαία ευρωπαϊκά εργαστήρια συγγραφής σεναρίου σχεδιασμένα για να στηρίξουν σεναριογράφους και σκηνοθέτες να αναπτύξουν τα κινηματογραφικά τους σχέδια και σενάρια. Οι ομιλητές θα αναλύσουν τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν τα εργαστήρια, θα παρέχουν πληροφορίες για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και θα συζητήσουν τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση και ανατροφοδότηση μπορούν να εφαρμοστούν με οργανικό τρόπο στη δημιουργική διαδικασία.

Συντονίζει ο Σταύρος Παμπαλλής, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης της Faliro House

Στο πάνελ:

Soňa Morgenthalová, Συντονίστρια προγράμματος, Ινστιτούτο Midpoint, Τσεχία

Καρολίνα Δημοπούλου, Επικεφαλής των προγραμμάτων Screenwriters και Episodic, Oxbelly, Ελλάδα

Angelica Cantisani, Συντονίστρια προγραμμάτων, Torino Film Lab, Ιταλία

Σάββατο 25 Απριλίου, 2026

10:00 Συζήτηση πάνελ «Από το βιβλίο στην οθόνη: Προσεγγίσεις και πρακτικές στη διασκευή λογοτεχνικών έργων για τον κινηματογράφο»

Σε συνεργασία με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Φρανκφούρτης, η συζήτηση θα φέρει μαζί έμπειρες παραγωγούς και μια καταξιωμένη σεναριογράφο για να αναλύσουν βέλτιστες πρακτικές και να μοιραστούν ιστορίες επιτυχίας σε σχέση με τη διασκευή λογοτεχνικών έργων για τον κινηματογράφο. Οι ομιλήτριες θα μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες και θα συζητήσουν δημιουργικές ευκαιρίες και προκλήσεις.

Συντονίζει η Niki Théron, Επικεφαλής του τμήματος Διεθνών Έργων και Κινηματογράφου, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Φρανκφούρτης, Γερμανία

Στο πάνελ:

Αμάντα Λιβανού, Παραγωγός, Neda Film, Ελλάδα

Claire Willats, Παραγωγός, Two Mag Pies Entertainment, Hνωμένο Βασίλειο

Χριστίνα Λαζαρίδη, Σεναριογράφος, Καθηγήτρια σεναριογραφίας, Πανεπιστήμιο Columbia, Μεταπτυχιακό Τμήμα Κινηματογράφου και Μέλος της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, Ελλάδα – Η.Π.Α.

11:00 Ομιλία «Γιατί χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου;»

Παρουσιάζει ο Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Matthijs Wouter Knol .

Ο χρόνος δεν υπήρξε ποτέ τόσο ευνοϊκός για την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου όσο σήμερα: το ευρωπαϊκό κοινό ανακαλύπτει ξανά το ενδιαφέρον του για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και υπάρχει μια δυναμική για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Με μια ιστορία σχεδόν 39 ετών, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργατών και συμμετέχει σε πολλούς τομείς της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κουλτούρας. Πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε μια καλύτερη υποδομή για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο την επόμενη δεκαετία, που να λειτουργεί για όλους όσους αγαπούν και εργάζονται στο ευρωπαϊκό σινεμά;

12:00 Ενημερωτική παρουσίαση Προσκλήσεις Ανάπτυξης Έργων “MEDIA”, Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Κύπρου

Παρουσιάζει ο Νέναντ Μπογκντάνοβιτς, Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων, και Επικεφαλής Γραφείων/Σημείων Επαφής για τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και «CERV» και Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε στο dotonthemap@cyprusfilmdays.com ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: dot.cyprusfilmdays.com

Διαδικασία Αιτήσεων για Διαπιστεύσεις

Η διαπίστευση απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες του κινηματογράφου με ενεργό δραστηριότητα (παραγωγούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους, υπεύθυνους πωλήσεων, διανομείς, εκπρόσωπους φεστιβάλ και κινηματογραφικών φορέων, εκπρόσωπους τηλεοπτικών καναλιών, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών πλατφόρμων).

Αιτήσεις - Προθεσμία:

Αιτήσεις για διαπιστεύσεις από επαγγελματίες του κινηματογράφου γίνονται δεκτές στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://access.cyprusfilmdays.com μέχρι την Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026.

Σε ένδειξη της στήριξής τους προς την τοπική κινηματογραφική κοινότητα, οι διοργανωτές προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ διαπιστεύσεις σε όλους/ες τους/τις επαγγελματίες του κινηματογράφου που δραστηριοποιούνται ενεργά στην Κύπρο, στον τομέα της ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης ταινιών. Το κόστος για απόκτηση διαπίστευσης για διεθνείς επαγγελματίες είναι €50.

Η δράση Dot.on.the.Map Industry Days αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για δικτύωση των Κύπριων παραγωγών και σκηνοθετών και διασύνδεσή τους με σημαντικούς διεθνείς επαγγελματίες και φορείς του κινηματογράφου.