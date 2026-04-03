Ντοκιμαντέρ για τον Καραβάτζο θα κάνει πρεμιέρα στη μικρή οθόνη

Δημοσιεύθηκε 03.04.2026 09:42

Το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ «Caravaggio» για τον Ιταλό ζωγράφο της περιόδου του μπαρόκ, Μικελάντζελο Μερίζι ντα Καραβάτζο, έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους το περασμένο φθινόπωρο.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία των Φιλ Γκράμπσκι και Ντέιβιντ Μπίκερσταφ αποτελεί μέρος της σειράς «Exhibition on Screen», η οποία παράγεται από την βρετανική εταιρεία Seventh Art Productions.

Τώρα το ντοκιμαντέρ θα είναι ευρύτερα διαθέσιμο, καθώς θα κάνει πρεμιέρα στο Marquee TV, πλατφόρμα streaming που επικεντρώνεται κυρίως στις παραστατικές τέχνες, στις 6 Απριλίου.

Οι σκηνοθέτες εργάστηκαν για το ντοκιμαντέρ για πέντε χρόνια.

Η ταινία καλύπτει τη σύντομη ζωή του Καραβάτζο στη Ρώμη, τη Νάπολη, τη Μάλτα και τη Σικελία πριν τον θάνατό του το 1610 σε ηλικία 38 ετών. Οι Γκράμπσκι και Μπίκερσταφ συνδυάζουν στοιχεία που είναι ενσωματωμένα στην απίστευτη τέχνη ενός από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Οι ενδιαφέρουσες αυτοαπεικονίσεις μέσα στα έργα του - μερικές φορές μεταμφιεσμένες, μερικές φορές σε κοινή θέα – αναδεικνύουν πτυχές της ψυχής του και τους προσωπικούς του αγώνες, αναφέρεται στη σύνοψη του ντοκιμαντέρ.

Στην ταινία περιλαμβάνονται σχόλια από ειδικούς, μεταξύ άλλων από την ιστορικό τέχνης Έλεν Λάνγκντον, η οποία δημοσίευσε βιβλίο για τον Καραβάτζο το 2012. Ο Βρετανός ηθοποιός Τζακ Μπάνελ υποδύεται τον Καραβάτζο στις ιστορικές αναπαραστάσεις της ταινίας.

Οι πρώιμοι πίνακες του ζωγράφου ήταν κυρίως προσωπογραφίες, αλλά σταδιακά ο Καραβάτζο εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ζωγράφους θρησκευτικών σκηνών.