Διεθνής διάκριση για την ταινία «Maricel» του Ηλία Δημητρίου

Δημοσιεύθηκε 07.04.2026 07:20

Σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η ταινία «Maricel», η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας (Best International Feature) στο Manchester Film Festival 2026.

Το κοινωνικό δράμα «Maricel» αποτελεί συμπαραγωγή της ΕΡΤ, η οποία στηρίζει ενεργά την παραγωγή και προώθηση ποιοτικών κινηματογραφικών έργων με διεθνή προσανατολισμό.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία Ηλία Δημητρίου, η ταινία ακολουθεί την ιστορία μιας οικιακής βοηθού από τις Φιλιππίνες, η οποία καλείται να αναλάβει τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού σε ένα ορεινό χωριό της Κύπρου. Αυτό που μοιάζει απλό εξελίσσεται σε ένα αθέατο παιχνίδι εξουσίας, όπου οι ισορροπίες κλονίζονται και τα όρια ανάμεσα στην ανάγκη, τον φόβο και την τρυφερότητα γίνονται ασαφή και εύθραυστα.

Ο Ηλίας Δημητρίου είναι Κύπριος σκηνοθέτης, με ακαδημαϊκό υπόβαθρο που συνδυάζει τη Θεολογία και τον Κινηματογράφο. Έχει σκηνοθετήσει τρεις ταινίες μεγάλου μήκους, επτά ταινίες μικρού μήκους και πολυάριθμα ντοκιμαντέρ, τα οποία έχουν προβληθεί και βραβευτεί σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ. Από το 2016 επιμελείται το πρόγραμμα Microfilm της ΕΡΤ, διδάσκει σεναριογραφία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και εργάζεται ως σύμβουλος σεναρίου στο Mediterranean Film Institute.

Συντελεστές

Ηθοποιοί: Zar Donato, Ντίνος Λύρας, Λένια Σορόκου, Διομήδης Κουφτερός, Δάφνη Αλεξάντερ, Μαρία Πέτροβα, Anna Fu, Κώστας Βήχας, Σοφοκλής Κασκαούνιας, Γιάννης Κόκκινος, Μανώλης Μιχαηλίδης, Ντόρις Κυριακίδου, Παναγιώτης Λάρκου, Llyn Cynthia Maceda, Glazia Nicolas Mitz

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Ηλίας Δημητρίου | Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Γιαννέλης–GCC | Μοντάζ: Πάνος Βουτσαράς–GFE | Ηχοληψία: Σταύρος Αβρααμίδης | Σχεδιασμός ήχου: Αλίκη Παναγή | Μιξάζ: Κώστας Βαρυμποπιώτης | Μουσική: Αντρέας Δημητρίου

Παραγωγή: Filmblades, Homemade Films, Ammos Films

Συμπαραγωγή: Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου, ΕΚΚΟΜΕΔ (Co-Production Window: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»), ΕΡΤ Α.Ε.

Διανομή: FEELGOOD

*Η ταινία θα προβληθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρου στο Ζήνα Πάλας , Λευκωσία στις 18 Απριλίου στις 8μμ και στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό στις 24 Απριλίου στις 10μμ.