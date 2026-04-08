Στο Cyprus Film Days 2026 η πρεμιέρα της βραβευμένης ταινίας «Κράτα Με» της Μυρσίνης Αριστείδου

Δημοσιεύθηκε 08.04.2026 11:48

Η βραβευμένη κινηματογραφική ταινία «Κράτα Με» (Hold Onto Me) της Κύπριας σκηνοθέτιδας Μυρσίνης Αριστείδου κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στην Κύπρο στο πλαίσιο του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου – Cyprus Film Days International Film Festival, αυτό τον Απρίλιο.

Η ταινία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρόσφατες επιτυχίες του κυπριακού κινηματογράφου, καθώς τιμήθηκε με το Audience Award στο World Cinema Dramatic Competition στο φετινό Sundance Film Festival, όπου πραγματοποίησε και την παγκόσμια πρεμιέρα της. Η διάκριση αυτή συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σημαντικότερες σε διεθνές επίπεδο και αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Κύπρο σε ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ κινηματογράφου παγκοσμίως.

Μετά από sold-out προβολές στο Sundance και διπλό standing ovation, το «Κράτα Με» συνεχίζει δυναμικά την πορεία του στα διεθνή φεστιβάλ, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και θερμή ανταπόκριση από το κοινό και τα διεθνή μέσα.

Η πρεμιέρα της ταινίας στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί:

● 17 Απριλίου, στις 19:30, στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό

● 19 Απριλίου, στις 20:00, στο Zena Palace, στη Λευκωσία

Εισιτήρια: Λεμεσός: https://rialto.interticket.com/program/cfd-26-hold-onto-me-3390 Λευκωσία: https://rialto.interticket.com/program/cfd-26-hold-onto-me-3377

Η ταινία, που γυρίστηκε στην Κύπρο, ακολουθεί την εντεκάχρονη Ίρις, που τριγυρίζει ανέμελη στους δρόμους με τη μεγαλύτερη φίλη της, Δανάη, όταν μαθαίνει πως ο αποξενωμένος πατέρας της, Άρης, έχει επιστρέψει στην πόλη για την κηδεία του δικού του πατέρα. Αποφασισμένη να τον γνωρίσει, η Ίρις τον εντοπίζει σε ένα ερειπωμένο ναυπηγείο, όπου ζει απομονωμένος. Αυτό που ξεκινά ως μια πεισματική προσπάθεια επανασύνδεσης, εξελίσσεται σε μια σύνθετη αλλά βαθιά συγκινητική σχέση.