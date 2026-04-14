«Free Eliza»: Η νέα μικρού μήκους ταινία της Κύπριας σκηνοθέτιδας Αλεξάνδρας Ματθαίου κάνει πρεμιέρα στις Κάννες

Δημοσιεύθηκε 14.04.2026 14:01

Μετά την επιτυχία της πολυβραβευμένης μικρού μήκους ταινίας “A Summer Place” (ΑFI, Palm Springs, Tampere, Uppsala κ.α.) η Αλεξάνδρα Ματθαίου στρέφει εκ νέου το βλέμμα της σε μια ηρωίδα που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Στην 58ή έκδοση του Δεκαπενθήμερου των Σκηνοθετών (Quinzaine des Cinéastes) που φέτος διεξάγεται από τις 13 έως τις 23 Μαΐου 2026, θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της η νέα ταινία μικρού μήκους της Αλεξάνδρας Ματθαίου με τίτλο «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)».

Το «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)», μια συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, συγκαταλέγεται στις 9 μικρού μήκους που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα της Quinzaine des Réalisateurs, μιας ενότητας που διαχρονικά αναδεικνύει ανεξάρτητες και τολμηρές κινηματογραφικές φωνές.

Το «Free Eliza» αφηγείται την ιστορία της Ελίζας, μιας νεαρής γυναίκας που εργάζεται σε ένα πολυτελές resort. Η καθημερινότητά της είναι απαιτητική, ιδιαίτερα λόγω μιας εξαιρετικά σπάνιας ανατομικής ιδιαιτερότητας: δεν μπορεί να χαμογελάσει. Σε έναν κόσμο όπου η επιβεβλημένη θετικότητα λειτουργεί ως κανόνας, η Ελίζα καλείται να αποφασίσει αν θα συμμορφωθεί με τις πιέσεις για αλλαγή ή αν θα αντισταθεί, διεκδικώντας την αποδοχή και την επιβίωσή της με τους δικούς της όρους.

Η ταινία αποτελεί παραγωγή της This Is The Girl Films, σε συμπαραγωγή με το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Onassis Culture, την Homemade Films και τη La Cellule Productions.

Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection) | σενάριο - σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ματθαίου | παραγωγός: Σάββας Σταύρου | συμπαραγωγοί: Soyo Giaoui, Marion Barré, Μαρία Δρανδάκη, Κυβέλη Short, Everybodies | executive producers: Steven J. Ballantyne, Βανέσσα Κίρζη, Έμμα Δοξιάδη | διεύθυνση φωτογραφίας: Luciana Riso | μοντάζ: Νίκος Βαβούρης GFE | ηχοληψία: Ανδρέας Χατζηπαντελή | σχεδιασμός & μίξη ήχου: Alexandre Hecker | foley: Νίκος Λιναρδόπουλος | color grading: Μάνθος Σαρδής | διεύθυνση παραγωγής: Ιωάννα Sinclair | A’ βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Νικολάου | κοστούμια: Κατερίνα Ττάκκα | production designer: Ανδρέας Αντωνίου | σχεδιασμός μακιγιάζ και κομμώσεων: Τόνι Σωκράτους | location manager: Δήμητρα Γεωργίου | script: Καίτη Παπαδήμα | πρωτότυπη μουσική: Μαριλένα Ορφανού | ηθοποιοί: Γρηγορία Μεθενίτη, Πολυξένη Σάββα, Ζωή Κυπριανού, Γιώργος Κυριακού, Ιόλη Πίττα, Αλέξης Νεοφύτου

Η Αλεξάνδρα Ματθαίου είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Σπούδασε Νομική (LLB) στο King's College London στο οποίο ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές σπουδές της (LLM in Commercial and Financial Law), ενώ στη συνέχεια αποφοίτησε από το UCL με μεταπτυχιακό στον Κινηματογράφο (MA Film Studies). Οι ταινίες μικρού μήκους της έχουν προβληθεί διεθνώς, ενώ η πιο πρόσφατη μικρού μήκους ταινία της “A Summer Place” (2021), μία συμπαραγωγή Γαλλίας-Κύπρου με τη στήριξη του CNC έχει διανύσει μια μεγάλη πορεία έχοντας λάβει διακρίσεις και βραβεία σε μερικά από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ. Η ταινία ήταν επίσης υποψήφια για Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους στα Βραβεία Ίρις 2022 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτή την περίοδο, βρίσκεται στο στάδιο χρηματοδότησης της πρώτης της μεγάλου μήκους ταινίας με τίτλο Shibboleth, με το σενάριο της οποίας έχει διακριθεί μεταξύ άλλων στο Crossroads Co-Production Forum του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το πρώτο βραβείο, καθώς και συμμετάσχει μεταξύ άλλων στο Oxbelly Screenwriters & Directors Lab, στο πρόγραμμα development First Films First Lab του Ινστιτούτου Goethe και στο Mediterranean Film Institute (MFI) Script 2 Film Workshop.

Με πληροφορίες από flix.gr