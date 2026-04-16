Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Nadav Lapid στην Κύπρο για την προβολή της ταινίας «Yes»

Δημοσιεύθηκε 16.04.2026 11:15

Το έργο του χαρακτηρίζεται από έντονο πολιτικό στοχασμό, προσωπική κινηματογραφική γραφή και μια διαρκή αμφισβήτηση των εθνικών και ιδεολογικών ταυτοτήτων.

Το Cyprus Film Days International Festival 2026 υποδέχεται φέτος στην Κύπρο έναν από τους πιο σημαντικούς και ριζοσπαστικούς δημιουργούς του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο Nadav Lapid, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και συγγραφέας με έντονη διεθνή παρουσία και βραβεία στις Κάννες, θα βρεθεί στο φεστιβάλ με αφορμή την προβολή της νέας του ταινίας «Yes» (2025).

Γεννημένος στο Τελ Αβίβ και εγκατεστημένος τα τελευταία χρόνια στο Παρίσι, ο Lapid έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο ξεχωριστές φωνές του σύγχρονου σινεμά. Το έργο του χαρακτηρίζεται από έντονο πολιτικό στοχασμό, προσωπική κινηματογραφική γραφή και μια διαρκή αμφισβήτηση των εθνικών και ιδεολογικών ταυτοτήτων.

Οι ταινίες μεγάλου μήκους του έχουν διακριθεί στα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου. Η «Νηπιαγωγός» (2014), το «Συνώνυμα» (2019), το «Το Γόνατο της Αχέντ» (2021) και το «Yes» (2025) απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις στα Φεστιβάλ Καννών, Βερολίνου και Λοκάρνο, εδραιώνοντας τον δημιουργό ως έναν σκηνοθέτη με ισχυρή καλλιτεχνική ταυτότητα και διεθνή επιρροή.

Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε πολυάριθμες αναδρομικές προβολές σε μεγάλα φεστιβάλ και κινηματογραφικά ιδρύματα, ενώ ο ίδιος έχει συμμετάσχει ως μέλος κριτικών επιτροπών στα φεστιβάλ Βερολίνου, Καννών, Βενετίας και Λοκάρνο. Η παρουσία του σε τέτοιους θεσμικούς ρόλους αντανακλά τη βαθιά του κατανόηση της κινηματογραφικής γλώσσας αλλά και της πολιτικής διάστασης της εικόνας.

Οι ταινίες του Lapid κινούνται συχνά στα όρια της μυθοπλασίας και της αυτοβιογραφίας, εξερευνώντας ζητήματα εξουσίας, πατρίδας, βίας και προσωπικής ευθύνης. Με αιχμηρή αισθητική και αφηγηματικό ρίσκο, συμβάλλει ουσιαστικά στη διεύρυνση των ορίων του σύγχρονου κινηματογράφου.

Η ταινία «Yes»

Στη νέα του ταινία «Yes», η οποία προβάλλεται εκτός διαγωνισμού, ο Nadav Lapid επιστρέφει με ένα τολμηρό και βαθιά πολιτικό κινηματογραφικό έργο που εξετάζει τις αντιφάσεις της σύγχρονης κοινωνίας και τη σχέση του ατόμου με την εξουσία, την ιδεολογία και τη δημόσια εικόνα.

Μέσα από μια έντονα προσωπική και προκλητική κινηματογραφική γλώσσα, η ταινία ακολουθεί έναν καλλιτέχνη που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην προσωπική του συνείδηση και στις πιέσεις ενός συστήματος που απαιτεί συμμόρφωση. Καθώς οι προσωπικές και πολιτικές του επιλογές συγκρούονται, το «YES» μετατρέπεται σε μια οξεία παρατήρηση πάνω στην ευθύνη του δημιουργού, την έννοια της συναίνεσης και τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης.

Η ταινία είναι συμπαραγωγή με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, με κυπριακή εταιρεία παραγωγής την ΑΜP Filmworks.

Προβολές στο Φεστιβάλ

Η ταινία «Yes» θα προβληθεί παρουσία του σκηνοθέτη στο πλαίσιο του φεστιβάλ:

Λευκωσία – Κινηματογράφος Ζήνα: 19/04 @22:00

Λεμεσός – Θέατρο Ριάλτο : 22/04 @22:00

Την Κυριακή 19 Απριλίου στις 18:00, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει τον Nadav Lapid και να συμμετάσχει σε συζήτηση γύρω από την ταινία και το έργο του.

Η παρουσία ενός δημιουργού με το διεθνές κύρος και την καλλιτεχνική επιρροή του Nadav Lapid αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το Cyprus Film Days International Festival, ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα στο κυπριακό κοινό και τις σύγχρονες κινηματογραφικές φωνές που διαμορφώνουν το παγκόσμιο σινεμά.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο.

Η 24η διοργάνωση του Cyprus Film Days θα πραγματοποιηθεί 17–25 Απριλίου 2026 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και στο Zena Palace στη Λευκωσία.

Όλες οι προβολές είναι κατάλληλες για άτομα άνω των 18 ετών.