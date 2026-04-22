Αντιδράσεις για το «Unconditional», το νέο ισραηλινό θρίλερ του Apple TV+

Δημοσιεύθηκε 22.04.2026 11:10

Η νέα σειρά του Apple TV+ κάνει πρεμιέρα στις 8 Μαΐου, όμως η καμπάνια της έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, με επικριτές να κατηγορούν την πλατφόρμα ότι εξωραΐζει την εικόνα του Ισραήλ μέσα στη συγκυρία του πολέμου στη Γάζα.

Αντιδράσεις προκάλεσε η καμπάνια του «Unconditional», της νέας ισραηλινής σειράς του Apple TV+, πριν ακόμη φτάσει στην οθόνη. Το τρέιλερ της σειράς κυκλοφόρησε στις 15 Απριλίου και μέσα σε λίγες ώρες ακολούθησαν επικριτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε διεθνή δημοσιεύματα, με επίκεντρο τον τρόπο που παρουσιάζεται η βασική ηρωίδα, μια Ισραηλινή στρατιώτης, μέσα στη σημερινή πολιτική συγκυρία.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι το τρέιλερ ζητά από το κοινό να δει με συμπάθεια μια Ισραηλινή στρατιώτη τη στιγμή που η διεθνής κριτική προς το Ισραήλ για τη Γάζα παραμένει οξεία, ενώ δεν έλειψαν και καλέσματα για μποϊκοτάζ του Apple TV+. Στη συζήτηση επανήλθαν και παλιότερες αναρτήσεις της πρωταγωνίστριας Τάλια Λιν Ρον από την περίοδο της στρατιωτικής της θητείας, τις οποίες ανέσυραν χρήστες στα social media μετά την κυκλοφορία του τρέιλερ.

Σχόλια προκάλεσε και ο τρόπος με τον οποίο η Apple TV+ λάνσαρε τη σειρά, καθώς σε προωθητικό υλικό την παρουσίασε ως νέο θρίλερ «από τους παραγωγούς του Homeland», μια αναφορά που έφερε ξανά στο προσκήνιο τις παλιότερες επικρίσεις που είχε δεχτεί εκείνη η παραγωγή για τις απεικονίσεις της Μέσης Ανατολής.

Το «Unconditional» είναι σειρά οκτώ επεισοδίων των Άνταμ Μπιζάνσκι και Ντάνα Ιντισίς και θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Apple TV+ στις 8 Μαΐου με τα δύο πρώτα επεισόδια. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της Apple, ακολουθεί τη Γκάλι, η οποία συλλαμβάνεται στη Μόσχα για διακίνηση ναρκωτικών, και τη μητέρα της, Ορνά, που προσπαθεί να την ελευθερώσει και μπλέκει σε ένα δίκτυο εγκλήματος και διαφθοράς. Στους βασικούς ρόλους πρωταγωνιστούν η Λιράζ Τσαμαμί και η Τάλια Λιν Ρον.

Έτσι, πριν ακόμη ξεκινήσει η προβολή της, η σειρά έχει ήδη μετατραπεί σε σημείο πολιτισμικής και πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από το πώς μια παγκόσμια πλατφόρμα επιλέγει να προωθήσει μια ισραηλινή παραγωγή στη σημερινή συγκυρία.

Με στοιχεία από Apple TV Press, Outlook India και Middle East Eye.