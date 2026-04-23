Γιορτάζοντας το βιβλίο με νέες εκδόσεις

Δημοσιεύθηκε 23.04.2026 14:00

Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου, παρουσιάζουμε μερικές εκδόσεις που κυκλοφόρησαν πρόσφατα.

«Σημεία και τέρατα»-Ρήνος Στεφανή από τις Εκδόσεις Εν Τύποις

Οι Εκδόσεις Εν Τύποις παραδίδουν στο κοινό το βιβλίο τέχνης «Ρήνος Στεφανή - Σημεία και Τέρατα» (δίγλωσσο ελληνικά-αγγλικά). Το βιβλίο καλύπτει το έργο του καλλιτέχνη της περιόδου 2008–2025 και συμπληρώνει το προηγούμενο βιβλίο του Rinos Stefani: Acrobats (2008) που κάλυψε την περίοδο 1998–2008. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι θεματικές ενότητες: Χορευτές, Ρε Αλέξης, Διάτρητοι, Δύο τρόποι να ζωγραφίσεις μια Ουτοπία, Εξωγραφίες (σχέδια και κολάζ). Περιλαμβάνει επίσης Χρονολόγιο στο οποίο καταγράφονται, μεταξύ άλλων, οι κυριότερες Πράξεις – δρώμενα και εγκαταστάσεις του καλλιτέχνη.

Το βιβλίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία των Εκδόσεων Εν Τύποις,Νικοκλέους 12 και στην οδό Ονασαγόρου 18, 18Δ και στα μεγάλα βιβλιοπωλεία Λευκωσίας, Λεμεσου, Λάρνακας και Πάφου.

«Παράξενες Ιστορίες Για Κανονικούς Ανθρώπους»-Chris Pinturicchio | Εκδόσεις Αλμύρα

Από τις Εκδόσεις Αλμύρα κυκλοφόρησε το βιβλίο «Παράξενες ιστορίες για κανονικούς ανθρώπους» του Chris Pinturicchio του ανθρώπου πίσω από τη δημοφιλή διαδικτυακή σελίδα «Το περιθώριο».

Μια σύνθεση ιστοριών από το περιθώριο.

Για τρελούς που χορεύουν χωρίς λόγο,

για μια μηχανή που παίζει σκάκι μόνη της,

για καράβια αταξίδευτα, χωρίς προορισμό,

για άταφα σώματα,

για ανθρώπους που ζούσαν κολλημένοι,

για μια γριά εγκληματία - ή μήπως όχι;

για το πόσο σημαντική είναι μια ψήφος,

αφού, όπως ξέρεις,

για μια ψήφο... θα μιλούσαμε όλοι ελληνικά,

για έναν που παρολίγο να γίνει εκατομμυριούχος,

για παιδιά που υιοθετήθηκαν - ή μήπως απήχθησαν;

για ελέφαντες που απαγχονίζονται και για όλα τα

παράξενα του κόσμου μας,

αυτά που συμβαίνουν και κανείς δεν τα πιστεύει,

ή τα πιστεύει μόνο όταν γίνουν... ιστορία

*Το βιβλίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία Κύπρου και Ελλάδας. Για περισσότερες πληροφορίες: Εκδόσεις Αλμύρα, Τηλ. Επικοινωνίας: 00357 99658683, ekdoseisalmyra@gmail.com

«Η πρόσληψη τροφής»-Θάνος Σταθόπουλος | Εκδόσεις Τεχνοδρόμιον

Οι Εκδόσεις Τεχνοδρόμιον υποδέχονται με χαρά και τιμή, εκτάκτως, για μία μοναδική εμφάνιση, τον σπουδαίο συγγραφέα Θάνο Σταθόπουλο, εντάσσοντας στον κατάλογό τους το καινούργιο του βιβλίο, με τίτλο «Η πρόσληψη τροφής». Ο τόμος περιέχει επτά κείμενα, γραμμένα κατά το διάστημα 2007-2026, τα έξι δημοσιευμένα σε περιοδικά και ιστοσελίδες, και το ένα ανέκδοτο, όλα ανταποκρίσεις από μια ευφρόσυνη νέκυια. Ο Σταθόπουλος επιστρέφει στο παρελθόν (και εισβάλλει, κυρίως, στο μέλλον), εξίσου ως ιστοριοδίφης και ως προσκυνητής, εστιάζοντας στους ανθρώπους και στα πράγματα που τον γαλούχησαν, χαιρετίζοντας πρόσωπα καθοριστικά της ζωής του, και συνθέτοντας το εσωτερικό χρονικό ενός επίμονα εξωστρεφούς βίου∙ περιηγείται σε κρίσιμα στιγμιότυπα από την εφηβεία και την ενηλικίωση, τιμά τα έργα που τον διαμόρφωσαν ως συγγραφέα, και απευθύνει τον τελευταίο αποχαιρετισμό στην εικαστική καλλιτέχνιδα από τη Λεμεσό, Κούλα Σαββίδου, στην οποία αφιερώνεται ο τόμος. Επτά κείμενα που συγκροτούν ένα εγχειρίδιο αισθηματικής αγωγής, απαλά σφραγισμένο από την εργασία του πένθους.

*Πληροφορίες και παραγγελίες, Εκδόσεις Τεχνοδρόμιον.Τηλ. +35799526772 | publications@technodromio.org | www.technodromio.org

«Στον Πλανήτη Άλφα»-Ισμήνη Παφίτη | Εκδόσεις Άνω Τελεία

Από τις Εκδόσεις Άνω Τελεία κυκλοφορεί το νέο βιβλίο της Ισμήνης Παφίτη «Στον Πλανήτη Άλφα», μια περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας για νέους αναγνώστες που συνδυάζει αστρονομία, ιστορία, αρχαιολογία και σύγχρονη επιστήμη.

Έξι έφηβοι συμμετέχουν σε μια φαινομενικά αθώα εκπαιδευτική κατασκήνωση. Όταν όμως ένας χαρισματικός καθηγητής αποκαλύπτει μια επαναστατική εφεύρεση κβαντικής τηλεμεταφοράς, η περιπέτεια μετατρέπεται σε επικίνδυνο πείραμα.

Καθώς αρχαία κείμενα, μυστηριώδεις χάρτες και επιστημονικές θεωρίες αρχίζουν να συνδέονται, τα παιδιά βρίσκονται μπροστά σε ένα μυστικό που ενώνει πολιτισμούς και εποχές: τη λατρεία της θεάς Αφροδίτης, τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, αστρονομικές γνώσεις αρχαίων λαών, την κβαντική φυσική και σύγχρονες θεωρίες για την ενέργεια του σύμπαντος.

Η περιπέτεια ξεκινά από την Κύπρο, περνά από τα αρχαία μυστήρια της Παλαιπάφου και φτάνει μέχρι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, οδηγώντας τους νεαρούς πρωταγωνιστές μπροστά σε μια ανακάλυψη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

Όταν η γνώση μετατρέπεται σε δύναμη και η δύναμη σε φιλοδοξία, ένα ερώτημα γίνεται αναπόφευκτο: Αν κάποιος πιστεύει ότι σώζει τον κόσμο, ποιος θα τον σταματήσει αν ξεπεράσει το όριο;

Το βιβλίο αγγίζει θέματα όπως η ευθύνη της επιστήμης, τα ηθικά διλήμματα της τεχνολογικής προόδου, η κλιματική κρίση και το μέλλον της ανθρωπότητας.

*Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://anoteleia.gr/

«Decennial: A Creative Legacy» της Art Seen

Το Decennial: A Creative Legacy αποτελεί μια έκδοση 304 σελίδων που χαρτογραφεί την επιμελητική πορεία της γκαλερί μέσα από 39 ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, παρουσιάζοντας σχεδόν 100 σύγχρονους καλλιτέχνες κατά την τελευταία δεκαετία. Για κάθε έκθεση, ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών παραγωγών —ιστορικοί τέχνης, συγγραφείς, επιμελητές και καλλιτέχνες— συνέβαλαν με ειδικά ανατεθειμένα κείμενα, συγκροτώντας συλλογικά ένα σημαντικό σώμα κριτικού λόγου, τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές πολιτισμικό πλαίσιο.Η έκδοση αναδεικνύει τη σημασία της κριτικής θεωρίας της τέχνης και της πολιτισμικής πρακτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μεθοδολογίες και τα εννοιολογικά σχήματα που διαμορφώνουν το επιμελητικό όραμα και το πρόγραμμα της Art Seen. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της καλλιέργειας ενός ισχυρού τοπικού πολιτισμικού οικοσυστήματος, το οποίο περιλαμβάνει πρακτικές οργάνωσης εκθέσεων, καλλιτεχνικής παραγωγής, εκδοτικής δραστηριότητας και αρχειακής τεκμηρίωσης, όπως αυτές αναπτύσσονται από καλλιτέχνες και θεωρητικούς.

Επιπλέον, η έκδοση θέτει ζητήματα ορατότητας και προσβασιμότητας σε ποικίλα πλαίσια και κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων της αγοράς τέχνης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των συλλεκτών και του ευρύτερου κοινού.

Η έκδοση, σε σχεδιασμό του Φιλίππου Βασιλειάδη, εκδίδεται από την Art Seen Projects και υλοποιήθηκε με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.

*Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Μαρία Στάθη, Ιδρύτρια & Διευθύντρια Art Seen | +357 22006624 | info@art-seen.org | www.art-seen.org

«Φυγόκεντρες Δυνάμεις-Κώστα Μακρίδη | Εκδόσεις Τεχνοδρόμιον

Ο καταξιωμένος Λεμεσιανός ποιητής επιστρέφει με το πιο μεστό και πυκνό του βιβλίο, εμβαπτίζοντας τον μοντερνισμό στη μυθολογία και στη λαϊκή μας παράδοση (αλλά και το αντίστροφο), και εντοπίζοντας το χαμένο κέντρο της ύπαρξης στην περίμετρο ή στα όρια του κύκλου, ή στα περιθώρια της τυπωμένης σελίδας, έτσι όπως υπαινίσσεται, με ανεξιχνίαστη σαφήνεια, ο τίτλος της συλλογής. Οι φυγόκεντρες δυνάμεις της ποίησης του Μακρίδη συσπειρώνονται εδώ, σε ένα άκρο ή σε ένα ενεργειακό σημείο, καθώς η περιπέτεια της γραφής ταυτίζεται με τη στοχαστική ενατένιση, τα πάθη του έρωτα, το παυσίλυπο πένθος και το μυστήριο της μνήμης. Πρόκειται ίσως για την επιστολή ενός ιδανικού αυτόχειρα, ή για έναν αποχαιρετισμό που δεν διαφέρει από το καλωσόρισμα.

*Πληροφορίες και παραγγελίες, Εκδόσεις Τεχνοδρόμιον.Τηλ. +35799526772 | publications@technodromio.org | www.technodromio.org

«Σημεία και Τέρατα»-Θάνος Κατράμης | Εκδόσεις Αλμύρα

Sci-fi ποιητική συλλογή; Ή μήπως άρνηση της ίδιας της ποίησης;

Ο Θάνος Κατράμης δεν είχε καμία διάθεση να συνθέσει ένα έργο επιστημονικής ή άλλης φαντασίας. Οπλισμένος με απογοήτευση και οργή, ο δημιουργός υπόσχεται να επιστρέψει από τον θάνατο ως άμορφο, άφυλο τέρας, έτοιμο να «εξαγνίσει» τον πλανήτη από τα ανθρώπινα πάθη ή και, υπό προϋποθέσεις, να εξαφανίσει την ίδια την ανθρωπότητα.

Έργο ωμά βίαιο, σκοτεινό. Ένα μανιφέστο οργής.

*Το βιβλίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία Κύπρου και Ελλάδας. Για περισσότερες πληροφορίες: Εκδόσεις Αλμύρα, Τηλ. Επικοινωνίας: 00357 99658683, ekdoseisalmyra@gmail.com

«Μνήμη Υπόγεια»-Δημήτρη Στρατή | Εκδόσεις Αρμίδα

Η νέα ποιητική συλλογή του Δημήτρη Στρατή, «Μνήμη Υπόγεια», φωτίζει τις βαθύτερες ρίζες της ιστορίας και της ταυτότητας της Κύπρου. Σε μια εποχή όπου ο θόρυβος της καθημερινότητας σκεπάζει το πλήθος, ο ποιητής επιστρέφει στα υπεραιωνόβια δέντρα, τα σπάνια πουλιά, τη μυθολογία και την ανθρώπινη εμπειρία, αναζητώντας αθέατες διαδρομές της συλλογικής μνήμης.

Σε μια Κύπρο όπου η μνήμη βαριανασαίνει μέσα στο χώμα, η ποίηση γίνεται αγωγιάτης της ιστορίας και της συνείδησης του τόπου. Οι στίχοι της συλλογής διατρέχουν τα τοπία του νησιού και συνομιλούν με μύθους, πρόσωπα και μνημεία που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη κυπριακή ταυτότητα.

Από τους καλικάντζαρους των αμπελώνων και τους λαλέδες του Πενταδακτύλου έως το Λουτρό της Αφροδίτης και τον Απόστολο Ανδρέα, από τον αρχαίο ποιητή Στασίνο και τον Δημήτριο τον Πολιορκητή έως τον Γρηγόρη Αυξεντίου και τον Χαράλαμπο Μαραθεύτη, οι σελίδες του βιβλίου υφαίνουν έναν χάρτη μνήμης και ελπίδας.

Με λυρική ένταση και ιστορική ευαισθησία, ο Δημήτρης Στρατής συνθέτει μια ποιητική διαδρομή που αναδεικνύει τη βαθιά σχέση ανθρώπου και τόπου, καλώντας τον αναγνώστη να αναρωτηθεί, να θυμηθεί, να στοχαστεί και να συνεχίσει.

*Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@armidabooks.com ή στο 22358028.

«Κυπριακά Πεζογραφήματα»-Γιώργος Παπαγεωργίου

Σε μια εποχή όπου οι προσωπικές και συλλογικές συγκρούσεις αναζητούν φωνή, τα «Κυπριακά Πεζογραφήματα» του Γιώργου Παπακωνσταντίνου μετατρέπουν την κοινωνική αγωνία σε πεζό θεατρικό λόγο.

Η συλλογή κυκλοφόρησε το 2025 σε αυτοέκδοση (ISBN: 978-9925-7919-8-9) και εκτείνεται σε 62 σελίδες. Περιλαμβάνει τέσσερα πεζογραφήματα σε θεατρική συνθήκη: «Ματζ̆ελλεμένες», «Χρόνος», «Α-Ψυχή» και «Η πάλη των στοισ̆ειών» εξερευνούν διαφορετικές ανθρώπινες εμπειρίες και σύγχρονους κοινωνικούς προβληματισμούς. Κάθε κείμενο προσεγγίζει ένα διακριτό πεδίο σύγκρουσης, προσωπικό ή συλλογικό, συγκροτώντας ένα ενιαίο δραματουργικό σύνολο.

Πιο συγκεκριμένα, οι «Ματζ̆ελλεμένες» θίγουν ζητήματα έμφυλης βίας και γυναικοκτονίας. Ο «Χρόνος» εστιάζεται στην θεματική της μνήμης και στις εσωτερικές συγκρούσεις του ανθρώπου. Η «Α-Ψυχή» πραγματεύεται την ψυχική υγεία και την αποξένωση. Και τέλος, στο κείμενο «Η πάλη των στοισ̆ειών», το φανταστικό λειτουργεί ως συμβολικό πεδίο σύγκρουσης των συναισθημάτων των ανθρώπων.

Πρόκειται για ένα βιβλίο γραμμένο στην κυπριακή διάλεκτο, το οποίο αγγίζει καθημερινά και οικεία ζητήματα, αναδεικνύοντας τη βιωμένη εμπειρία των προσώπων. Η ιδιόμορφη δομή δημιουργεί ζωντανές εικόνες, ο αναγνώστης βυθίζεται στην εμπειρία και συγχρόνως την βλέπει να εκτυλίσσεται μπροστά του.

*Τα «Κυπριακά Πεζογραφήματα» διατίθενται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συγγραφέα: https://www.gpapakon.com/books .Είναι, επίσης, διαθέσιμα στον καλλιτεχνικό χώρο Nestopia και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

«Τουρκοκύπριοι & Ελληνοκύπριοι ποιητές Μαζί / Kıbrıslı Türkler & Kıbrıslı Rumlar şairler birlikte»| Εκδόσεις Ειρήνη

Οι εκδόσεις ειρήνη παρουσιάζουν τη δίγλωσση ποιητική ανθολογία: Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι ποιητές Μαζί, μια έκδοση στα ελληνικά και τα τουρκικά που φέρνει σε δημιουργικό διάλογο ποιητές από τις δύο κοινότητες της Κύπρου.

Η ανθολογία αποτελεί τον καρπό ενός μεταφραστικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, με στόχο τη μετάφραση σύγχρονης κυπριακής ποίησης από τα ελληνικά στα τουρκικά και από τα τουρκικά στα ελληνικά. Ποιητές από τις δύο κοινότητες κλήθηκαν να μεταφράσουν τη φωνή του «άλλου» στη δική τους γλώσσα, σε μια πράξη ουσιαστικής πολιτιστικής ανταλλαγής και αμοιβαίας έμπνευσης.

Πρόκειται για μια έκδοση που υπερβαίνει τα γλωσσικά όρια και αναδεικνύει την ποίηση ως χώρο συνάντησης, συνύπαρξης και συνεργασίας. Οι λέξεις ταξιδεύουν από τη μία γλώσσα στην άλλη, διατηρώντας τη μοναδικότητά τους αλλά και αποκτώντας νέα ηχοχρώματα και νοηματικές αποχρώσεις.

Στην ανθολογία συμμετέχουν οι ποιητές:

Εμέλ Καγιά, Ουμίτ Ινάτσι, Ζενάν Σελτσιούκ, Χιουσεΐν Μπαχτζά, Ναφία Ακντενίζ, Τάμερ Οντζιούλ, Νεσιέ Γιασίν, Σαλαμίς Αυσίεγκιουλ Σιεντούγ, Ζεκί Αλί, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Ευγενία Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρα Βίκτωρος, Βάκης Λοϊζίδης, Μιχάλης Π. Χριστοφίδης, Μάριος Γεωργίου, Λουκία Δ. Κωνσταντίνου, Άντρια Νικολάου, Αλάσιος – Δρ Ανδρέας Χρυσάνθου, Μαρία Ιωάννου και Μαρία Σιακάλλη.

*Η έκδοση είναι διαθέσιμη σε βιβλιοπωλεία σε Κύπρο και Ελλάδα, διαδικτυακά και δια ζώσης.

«Μαθήματα από τον σκύλο μου»-Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου | Εκδόσεις Αλμύρα

Το εικονοβιβλίο «Μαθήματα από τον σκύλο μου» του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, σε εικονογράφηση της Χαριτίνης Κυριάκου, προσεγγίζει με τρυφερότητα τη σχέση ανθρώπου και ζώου. Η ιστορία ενός εγκαταλελειμμένου σκύλου που γίνεται σύντροφος και δάσκαλος ζωής για τον άνθρωπο που τον υιοθετεί μετατρέπεται σε ένα συγκινητικό αφήγημα για τη φροντίδα, τη συναισθηματική σύνδεση και την αξία της συντροφικότητας. Ένα πρωτότυπο, φωτεινό βιβλίο για τον πιο ανιδιοτελή φίλο του κόσμου. Από τοπρώτο, διστακτικό άγγιγμα της γνωριμίας και τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας, μέχρι το βαθύ δέσιμο και τον αναπόφευκτο αποχωρισμό, αυτό το δια-ηλικιακό βιβλίο αποτελεί έναν ύμνο στη συντροφικότητα - σκύλου και ανθρώπου. Ο συγγραφέας πλέκει με δεξιοτεχνία την επιστημονική του γνώση ως ψυχοθεραπευτής με την προσωπική του εμπειρία με τον σκύλο του, προσφέροντας σε μικρούς μα και μεγάλους ένα συγκινητικό εικονοβιβλίο που δεν αναφέρεται απλώς στον «καλύτερο φίλο του ανθρώπου», αλλά στα μαθήματα ζωής που μπορούμε να διδαχθούμε καθώς συμβιώνουμε μαζί του.

*Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@armidabooks.com ή στο 22358028.

Καρουζέλ 4 | νέο τεύχος

Κυκλοφόρησε το 4ο τεύχος του λογοτεχνικού περιοδικού Καρουζέλ με θεαμτική «Παιχνίδι: η απόγνωση της φρίκης».

Το λογοτεχνικό περιοδικό καρουζέλ είναι ένα ανεξάρτητο λογοτεχνικό περιοδικό με έδρα την Κύπρο. Το καρουζέλ φιλοξενεί σύγχρονη ποίηση, πεζογραφία, θεωρητικά και μεταφραστικά κείμενα, καθώς και καλλιτέχνες που φιλοτεχνούν κάθε φορά το εκάστοτε τεύχος. Η ζωντανή λογοτεχνική παραγωγή που συγκεντρώνει δίνει τη μάχη να παραμείνει προσγειωμένη και ιερόσυλη μπροστά στο τετριμμένο, ενώ η αξιοπρέπεια στέκεται απέναντι στη βαρβαρότητα, υποσχόμενη μια υπόθεση μέλλοντος και ζωής. Επιμέλεια: Αναστάσης Πισσούριος

*Διαθέσιμο στο βιβλιοπωλείο Μούφλον.Περισσότερες πληροφορίες carouselcy@gmail.com

