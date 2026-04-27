«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ»: Έτοιμα τα αποτελέσματα του τομέα της Λογοτεχνίας - Το χρονοδιάγραμμα για τους υπόλοιπους τομείς

Δημοσιεύθηκε 27.04.2026 16:47

Από τις 26 έγκυρες αιτήσεις, εγκρίθηκαν οι 16 πρώτες σε βαθμολογία με το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης να ανέρχεται στις 180.306,40 ευρώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Σχεδίου Στήριξης για Λογοτεχνικές Δραστηριότητες Φορέων και Ομάδων Φυσικών Προσώπων του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» που ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και για τον Κινηματογράφο, ενώ τις πρώτες εβδομάδες του Μαίου θα δημοσιοποιηθούν σιγά - σιγά και οι υπόλοιποι τομείς, με Θέατρο, Χορό και Παραδοσιακό Πολιτισμό να προηγούνται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στο φετινό πρόγραμμα υποβλήθηκαν 33 αιτήσεις, 28 από Φορείς και πέντε από Ομάδες Φυσικών Προσώπων.

Από τις συνολικά 26 έγκυρες αιτήσεις, οι 24 έλαβαν βαθμολογία τουλάχιστον 70 μονάδες, αλλά εξαιτίας τις στενότητας του κονδυλίου χρηματοδοτήθηκαν οι 16 πρώτες στον πίνακα κατάταξης με τελευταία βαθμολογία 80.18%. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 180,306,40 ευρώ.

Τα αποτελέσματα τις αξιολόγησης αποτελούν συνάρτηση των Κριτηρίων Αξιολόγησης του Προγράμματος, τις αυτά αναγράφονται στην ανακοίνωση του Σχεδίου (Παράγραφος Ζ). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη αποδοχής χορηγίας για δραστηριότητα, η αμέσως επόμενη δραστηριότητα ανεβαίνει μία θέση στην κατάταξη (Παράγραφος ΣΤ).

Ποιοι τομείς θα ανακοινωθούν σύντομα

Εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του Σχεδίου Στήριξης Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων και Δραστηριοτήτων Κινηματογραφικής Παιδείας, και την προσεχή εβδομάδα τα αποτελέσματα του Σχεδίου Στήριξης της Θεατρικής Δημιουργίας και Ανάπτυξης, του Σχεδίου Στήριξης Δραστηριοτήτων στον Τομέα Χορού και του Σχεδίου Στήριξης Δραστηριοτήτων για τη Διατήρηση του Παραδοσιακού Πολιτισμού και της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η Μουσική και τα Εικαστικά είναι οι δύο τομείς που αναμένεται να καθυστερήσουν περισσότερο, λόγω του όγκου των αιτήσεων. Τα αποτελέσματα του Σχεδίου Στήριξης για Ανάπτυξη της Μουσικής, που έλαβε συνολικά 175 αιτήσεις, και του Σχεδίου Στήριξης της Εικαστικής Δραστηριότητας, που έλαβε συνολικά 114 αιτήσεις, θα ανακοινωθούν την εβδομάδα 11-15 Μαΐου 2026.