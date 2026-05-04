Αν μ’ άκουγες της Χριστίνας Χρίστου

Δημοσιεύθηκε 04.05.2026 06:46

Με αφορμή την πρώτη συγγραφική εμφάνισή της με το μυθιστόρημα «Αν μ’ άκουγες», η Χριστίνα Χρίστου μιλά για τη δύναμη της γραφής, την αξία της επικοινωνίας και τα μηνύματα που γεννιούνται από την καθημερινότητα, τη μητρότητα και τις ανθρώπινες εμπειρίες, φωτίζοντας τις σιωπές που διαμορφώνουν τις σχέσεις και τις επιλογές των ανθρώπων στον χρόνο ζωής μας.

Η Χριστίνα Χρίστου, με αφορμή την πρώτη της συγγραφική εμφάνιση με το μυθιστόρημα «Αν μ’ άκουγες», που θα παρουσιαστεί τον Μάιο στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στην Πάφο, μιλά για τη συγγραφική της πορεία, τις προκλήσεις της έκδοσης και τα βαθύτερα μηνύματα του έργου της. Μέσα από μια προσωπική και ειλικρινή προσέγγιση, αναφέρεται στον τρόπο που η καθημερινότητα, η μητρότητα και οι ανθρώπινες εμπειρίες διαμορφώνουν τον αφηγηματικό της κόσμο.

Σε μια εποχή όπου οι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι έντονοι και η ουσιαστική επικοινωνία συχνά χάνεται μέσα στις υποχρεώσεις, η λογοτεχνία έρχεται να υπενθυμίσει την αξία του να σταματά κανείς, να αφουγκράζεται και κυρίως να ακούει. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται το πρώτο της μυθιστόρημα «Αν μ’ άκουγες», ένα έργο που επιχειρεί να φωτίσει τις πιο ευαίσθητες πτυχές των ανθρώπινων σχέσεων και να αναδείξει τη σημασία της ειλικρινούς επικοινωνίας.

Η παρουσίαση του βιβλίου, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο ΤΕΠΑΚ στην Πάφο, αποτελεί για τη συγγραφέα μια σημαντική στιγμή, καθώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός προσωπικού δημιουργικού ταξιδιού. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε από την αγάπη της για το διάβασμα και εξελίχθηκε σε ανάγκη έκφρασης, δίνοντας μορφή σε σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες που ωρίμαζαν με τον χρόνο.

Καθημερινή έμπνευση

Η Χριστίνα Χρίστου, ως εργαζόμενη μητέρα τριών παιδιών, κουβαλά μια πολυδιάστατη καθημερινότητα γεμάτη προκλήσεις αλλά και έμπνευση. Η καθημερινότητα αυτή, με τις χαρές, τις δυσκολίες και τις αντιφάσεις της, αποτελεί βασική πηγή δημιουργίας. Για την ίδια, κάθε άνθρωπος είναι πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας και κάθε εμπειρία αφήνει το αποτύπωμά της στη γραφή.

Το «Αν μ’ άκουγες» δεν είναι απλώς μια ιστορία αγάπης ή ένα σύγχρονο μυθιστόρημα, αλλά μια εσωτερική εξερεύνηση των ανθρώπινων σχέσεων και των συναισθημάτων που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά ή τους απομακρύνουν. Μέσα από την πορεία των χαρακτήρων, η συγγραφέας αναδεικνύει την ανάγκη για αποδοχή, τη δύναμη της επικοινωνίας, αλλά και τις σιωπές που συχνά πληγώνουν περισσότερο από τα λόγια.

Παράλληλα, το έργο θίγει κοινωνικά ζητήματα όπως η οικογένεια, η οικονομική ανισότητα και τα στερεότυπα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη σύγχρονη ζωή. Με άμεσο και συναισθηματικά φορτισμένο λόγο, επιχειρεί να δημιουργήσει έναν καθρέφτη μέσα στον οποίο ο αναγνώστης μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του.

Δύναμη επικοινωνίας

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου, η Χριστίνα Χρίστου μιλά για την πορεία της, τις προκλήσεις της συγγραφής και τα όνειρα που τη συνοδεύουν, αποκαλύπτοντας τη βαθύτερη επιθυμία της να αγγίξει τον αναγνώστη και να αφήσει ένα διαχρονικό συναισθηματικό αποτύπωμα. Η ίδια περιγράφει τον εαυτό της ως εργαζόμενη μητέρα τριών παιδιών που αντλεί έμπνευση από την καθημερινότητα και τα βιώματά της. Πιστεύει ότι κάθε άνθρωπος είναι ο πρωταγωνιστής της ζωής του και ότι οι εμπειρίες, είτε θετικές είτε δύσκολες, αποτυπώνονται αναπόφευκτα στη δημιουργική διαδικασία. Το μυθιστόρημά της αγγίζει διαχρονικά ζητήματα των ανθρώπινων σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της επικοινωνίας. Παράλληλα, αναδεικνύει κοινωνικά θέματα όπως η οικογένεια, η οικονομική ανισότητα και τα στερεότυπα της εποχής.

Αναφερόμενη στην πλοκή, εξηγεί ότι οι δύο βασικοί χαρακτήρες, η Άννα και ο Νίκος, γνωρίζονται τυχαία σε έναν γάμο. Η σχέση τους αναπτύσσεται σταδιακά, καθώς ανακαλύπτουν κοινά στοιχεία και χτίζουν όνειρα για το μέλλον, χωρίς να γνωρίζουν τις προκλήσεις που θα ακολουθήσουν. Η ίδια δεν διστάζει να τονίσει ότι η έκδοση ενός βιβλίου είναι απαιτητική διαδικασία, όχι μόνο λόγω των πρακτικών δυσκολιών αλλά και λόγω της έκθεσης του συγγραφέα στην κριτική, που απαιτεί ψυχική αντοχή. Μέσα από το έργο της, επιδιώκει να μεταδώσει μηνύματα εσωτερικής δύναμης και αυτογνωσίας. Η ζωή, όπως την παρουσιάζει, δεν είναι ιδανική, αλλά γεμάτη αντιθέσεις, δυσκολίες και ευκαιρίες εξέλιξης. Κεντρικό στοιχείο παραμένει η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία, όχι μόνο να μιλά κανείς, αλλά και να ακούει.

Η ενασχόλησή της με τη συγγραφή ξεκίνησε από την αγάπη της για το διάβασμα και την ανάγκη να εκφράσει σκέψεις και συναισθήματα. Το πρώτο της βιβλίο αποτέλεσε ένα προσωπικό ταξίδι δημιουργίας που οδήγησε στην ολοκλήρωση ενός ονείρου. Η έμπνευσή της προέρχεται από παντού, από ανθρώπινες ιστορίες, συναισθήματα, εικόνες και ήχους της καθημερινότητας. Πιστεύει ότι τα βιώματα, οι άνθρωποι και η φαντασία συνθέτουν τον πυρήνα κάθε ιστορίας. Η διαδικασία γραφής της δεν ακολουθεί αυστηρό πρόγραμμα. Συχνά γράφει τις βραδινές ώρες, ισορροπώντας με τις καθημερινές υποχρεώσεις, αφήνοντας την ιστορία και τους χαρακτήρες να εξελίσσονται οργανικά.

Οι χαρακτήρες της δημιουργούνται με βάση τις ανάγκες της αφήγησης και αντικατοπτρίζουν τόσο τη φωτεινή όσο και τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Η ίδια αναγνωρίζει ότι στοιχεία της προσωπικότητάς της περνούν μέσα στη γραφή της, ενώ δηλώνει ότι ταυτίζεται περισσότερο με την ηρωίδα Άννα λόγω της επιμονής και της πίστης στα όνειρα. Παρά τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, προσπαθεί να διατηρεί συνέπεια στη συγγραφή, θεωρώντας την πειθαρχία απαραίτητη για τη δημιουργική διαδικασία. Όνειρό της είναι να εμπνεύσει άλλους ανθρώπους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να δημιουργήσει έργα που θα αφήσουν συναισθηματικό αποτύπωμα στον χρόνο. Κοιτάζοντας το μέλλον, εκφράζει την επιθυμία να δοκιμαστεί και σε άλλα λογοτεχνικά είδη, όπως το αστυνομικό μυθιστόρημα, ενώ προτεραιότητά της παραμένει η υγεία και η δυνατότητα να συνεχίσει να δημιουργεί. Αν η ζωή της ήταν βιβλίο, όπως λέει, θα είχε τον τίτλο «Ημερολόγιο χωρίς τελεία», αποτυπώνοντας μια πορεία που συνεχίζεται αδιάκοπα.