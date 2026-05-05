Διεθνές συνέδριο για τη λογοτεχνική πολυγλωσσία τον Μάιο στη Λευκωσία

Δημοσιεύθηκε 05.05.2026 12:06

Διεθνές συνέδριο για τη λογοτεχνική πολυγλωσσία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στις 7 και 8 Μαΐου, στη Λευκωσία, αναφέρει στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος του Κέντρου Λογοτεχνικών και Πολιτισμικών Σπουδών «Κελοπός», Εύα Πολυβίου, προσθέτοντας ότι το συνέδριο αποσκοπεί στη συμπλήρωση του κενού που υπάρχει στη διεθνή έρευνα γι’ αυτό το θέμα.

Απαντώντας σε ερώτηση, αναφέρει ότι η ιδέα για το συνέδριο άρχισε πέρσι, μετά από μία συνεργασία του Κέντρου με το Γιαγκιελόνιο Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας.

Η λογοτεχνική πολυγλωσσία είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τη λογοτεχνική έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες, σημειώνει. Έχουν κυκλοφορήσει πολλά βιβλία και άρθρα για το θέμα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό κενό που εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο η πολυγλωσσία ενός συγγραφέα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γράφει, επισημαίνει η κ. Πολυβίου, προσθέτοντας ότι το συνέδριο θα εστιάσει κυρίως στα χειρόγραφα των συγγραφέων και όχι στα δημοσιευμένα έργα. «Πολλές φορές ένα έργο, όταν δημοσιευθεί, είναι μονόγλωσσο, αλλά τα χειρόγραφα πίσω δείχνουν διαδικασίες πολυγλωσσικές. Αυτό ακριβώς θα παρουσιάσει το συνέδριο», εξηγεί.

Η ιδέα για τη διοργάνωση του συνεδρίου αξιοποιήθηκε καταρχάς τον περασμένο Νοέμβριο σε ένα διεθνές σεμινάριο στην Κρακοβία που συνδιοργάνωσε το «Κελοπός» με το Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας, αναφέρει στο ΚΥΠΕ η Εύα Πολυβίου, σημειώνοντας ότι «το συνέδριο έρχεται να ολοκληρώσει αυτήν την προσπάθεια, ανοίγοντας κι άλλο την έρευνα, καλώντας κι άλλους ομιλητές».

Την ίδια ώρα, τονίζει ότι είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται συνέδριο με αυτήν τη θεματική στην Κύπρο, προσθέτοντας ότι έρχονται στην Κύπρο για πρώτη φορά 8 κορυφαίοι ειδικοί από διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης, οι οποίοι ασχολούνται με τη λογοτεχνική πολυγλωσσία στα χειρόγραφα.

Ένας από αυτούς τους ειδικούς είναι ο Κωστής Παύλου, Διευθυντής του Κέντρου Λογοτεχνικών και Πολιτισμικών Σπουδών «Κελοπός» και διδάσκων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οποίος θα παρουσιάσει μέρος της έρευνάς του για τον Διονύσιο Σολωμό, σημειώνει η Εύα Πολυβίου. «Ο Διονύσιος Σολωμός είναι μία πολύ χαρακτηριστική περίπτωση πολύγλωσσου συγγραφέα. Τα χειρόγραφά του μαρτυρούν επιδράσεις πέραν των Ιταλικών, που είναι γνωστό ότι ο Σολωμός μιλούσε και έγραψε, από τα Γαλλικά, τα Λατινικά, τα Αρχαία Ελληνικά, ακόμα και ένα δίστιχο στα Ισπανικά», υπογραμμίζει.

Κάποιοι από τους συγγραφείς με τους οποίους θα ασχοληθεί το συνέδριο είναι οι Samuel Beckett, James Joyce, Alexander Pushkin και Czesław Miłosz, επισημαίνει.

«Αυτό το συνέδριο θέλει να συμβάλει στη συμπλήρωση ενός κενού που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη διεθνή έρευνα γύρω από τη λογοτεχνική πολυγλωσσία», αναφέρει στο ΚΥΠΕ η Εύα Πολυβίου, σημειώνοντας ότι το συνέδριο είναι ανοικτό στο ευρύ κοινό, «γιατί θέλουμε η γνώση αυτή να γίνει προσιτή σε ένα ευρύτερο μορφωμένο κοινό». Την ίδια ώρα, εκφράζει την ελπίδα ότι μέσα στην επόμενη χρονιά θα κυκλοφορήσει ένας τόμος για το θέμα που θα συγκεντρώσει όλα τα κείμενα που παρουσιάστηκαν στην Κρακοβία, αυτά που θα παρουσιαστούν στη Λευκωσία και ενδεχομένως και άλλα κείμενα από άλλους ειδικούς οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να έρθουν στο Συνέδριο.

Το διεθνές συνέδριο για τη λογοτεχνική πολυγλωσσία με τίτλο Reading and Writing In and Between Languages: The Dynamics of Multilingual Literary Creation, το οποίο διοργανώνει το Κέντρο Λογοτεχνικών και Πολιτισμικών Σπουδών «Κελοπός», σε συνεργασία με το Γιαγκιελόνιο Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας, θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Μαΐου 2026, στον χώρο της Σεβερείου Βιβλιοθήκης, Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, 1016, Λευκωσία.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής έως την Τετάρτη 4 Μαΐου μέσω του συνδέσμου: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaAj3mao_gQUs5AM3O-xT1wSUgrvxwxW26vhBQquf7FHzw3w/viewform

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο: https://kelopos.org/activity/reading-and-writing-in-and-between-languages-the-dynamics-of-multilingual-literary-creation/

Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.