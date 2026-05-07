«Το λιμάνι μου είσαι εσύ» | Ο Κώστας Κρομμύδας παρουσιάζει στην Κύπρο το νέο του βιβλίο

Δημοσιεύθηκε 07.05.2026 11:11

Ο Κώστας Κρομμύδας ταξιδεύει στην Κύπρο για δύο ξεχωριστές παρουσιάσεις του νέου του μυθιστορήματος «Το λιμάνι μου είσαι εσύ».

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, θα βρεθεί στο Παραλίμνι, σε εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το βιβλιοπωλείο D.E.S. Bookworld και οι εκδόσεις Διόπτρα, υπό την αιγίδα του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας, ενώ την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση στη Λευκωσία, στο Σολώνειον Κέντρον Βιβλίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Διόπτρα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Με φόντο τη ναυτιλία και τη Χίο, ανάμεσα σε ανοιχτές θάλασσες, κινδύνους, και περιπέτειες, ένας έρωτας θα γίνει ακατάλυτος δεσμός.

Η Μάγδα και ο Φίλιππος είναι ζευγάρι. Η ζωή της είναι στη στεριά, ενώ εκείνος, ως καπετάνιος, ταξιδεύει στη θάλασσα. Και οι δύο εργάζονται στην ίδια ναυτιλιακή εταιρεία, οπότε η σχέση τους πρέπει να παραμείνει μυστική, καθώς θεωρείται απαγορευμένη. Προσπαθώντας να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική επιτυχία, το καθήκον και την προσωπική τους ευτυχία, θα αντιμετωπίζουν μαζί πολλές δυσκολίες μέχρι να βρουν το πραγματικό νόημα όλων.

Στον πυρήνα αυτής της ιστορίας βρίσκεται η σύγκρουση ανάμεσα σε δύο πολύ διαφορετικούς τρόπους ζωής. Στη στεριά, η πίεση και η ρουτίνα της καθημερινότητας. Στη θάλασσα, οι κίνδυνοι και η μοναξιά. Στο επίκεντρο είναι και οι δεσμοί των ανθρώπων, που δοκιμάζονται από την απόσταση, τον φόβο και τις σιωπές, αλλά που δεν σπάνε εύκολα, παρά τις αντιξοότητες.

Ένα βιβλίο πλημμυρισμένο από τη μυρωδιά της θάλασσας και τη γεύση της μαστίχας. Μια υπενθύμιση πως στα απλά πράγματα της ζωής και στη γαλήνη ενός αγαπημένου τόπου μπορεί κάποιος να βρει την ευτυχία. Το λιμάνι μας είναι το μέρος και οι άνθρωποι στους οποίους πάντα θα επιστρέφουμε, όσο μακριά και αν ταξιδεύουμε.

Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο:

Ένας παλιός μύθος λέει πως κάποιες γυναίκες πρόσφεραν ένα κλαδάκι σκίνου στους ναυτικούς άνδρες τους με την ευχή να επιστρέψουν πριν αυτό ξεραθεί…

«Αγάπησα τον Φίλιππο γνωρίζοντας πως η ζωή του είναι η θάλασσα και η δική μου ένας κόσμος γεμάτος κανόνες στη στεριά. Η σχέση μας έπρεπε να παραμείνει κρυφή, μετρημένη σε λίγες ώρες μαζί και σε αμέτρητα αντίο.

»Στο νησί μου, τη Χίο, με την ευωδιά της μαστίχας και των εσπεριδοειδών να μας πλημμυρίζει, οι δύο κόσμοι μας δέθηκαν σε έναν περίτεχνο ναυτικό κόμπο.

»Όταν ζωντάνεψε ο εφιάλτης, κατάλαβα πόσο εύθραυστα είναι όλα όσα αγαπάς και πόσο κοντά μπορεί να βρεθείς –μέσα σε μια στιγμή– στο να τα χάσεις.

»Και τότε συνειδητοποίησα πως δεν έχει σημασία πόσο μακριά φεύγεις, αλλά να έχεις λόγο να επιστρέφεις… στο λιμάνι σου».

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Κώστας Κρομμύδας ξεκίνησε να γράφει το 2011 και από τότε έχουν εκδοθεί 15 βιβλία του. Το βιβλίο του Κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω βραβεύτηκε το 2024 ως το καλύτερο µυθιστόρηµα της χρονιάς και το ίδιο βραβείο απέσπασαν τα μυθιστορήματά του Δούρειος Ίππος, το 2023, και Ακάκιε, το 2022.

Το έργο του Ουρανόεσσα ανακηρύχθηκε το 2017 το καλύτερο µυθιστόρηµα της χρονιάς στην κατηγορία «Ηρωίδα-έµπνευση». Όλα τα µυθιστορήµατά του βρίσκονταν στην τελική δεκάδα των Βραβείων Βιβλίου του Public.

Παραδίδει µαθήµατα συγγραφής (Master Class) και «δηµόσιου λόγου-public speech».

Αρθρογραφεί σε sites, εφηµερίδες και περιοδικά. Έξι βιβλία του έχουν µεταφραστεί στα αγγλικά και κυκλοφορούν µέσω της πλατφόρµας της Amazon.

Είναι επίσης απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου. Έχει εργαστεί ως ηθοποιός στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. [Περισσότερα για τον συγγραφέα: instabio.cc/KostasKrommydas kostaskrommydas.gr onioncostas@gmail.com]

Πληροφορίες

Παραλίμνι

Ημερομηνία: Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ώρα: 18.30

Τοποθεσία: Παράγκα [Αγίας Τριάδος 67, Παραλίμνι]

Λευκωσία

Ημερομηνία: Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Ώρα: 19.00

Τοποθεσία: Σολώνειον Κέντρον Βιβλίου [Βυζαντίου 24, Λευκωσία]

Η είσοδος και στις δύο εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Το λιμάνι μου είσαι εσύ

Συγγραφέας

Κώστας Κρομμύδας

ISBN

978-618-10-0329-0

Τιμή με ΦΠΑ (€)

17,70

Σελίδες

352

Κατηγορία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

