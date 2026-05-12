H Audible ανοίγει pop-up βιβλιοπωλείο στη Νέα Υόρκη χωρίς έντυπα βιβλία

Δημοσιεύθηκε 12.05.2026 12:00

Η Νέα Υόρκη γίνεται αυτόν τον μήνα αφετηρία για το Audible Story House, ένα προσωρινό βιβλιοπωλείο χωρίς βιβλία. Η εταιρεία ελπίζει η ιδέα να καθιερωθεί στην πόλη και να το καταστήσει κέντρο κοινότητας και χώρο ακρόασης λογοτεχνίας.

Ένα νέο pop-up κατάστημα στη Νέα Υόρκη επανεφευρίσκει το παραδοσιακό βιβλιοπωλείο, χωρίς ούτε ένα τυπωμένο βιβλίο στα ράφια.

Στο εσωτερικό του Audible Story House, κάθε ιστορία βιώνεται μέσω του ήχου.

Σχεδιασμένος ως ένα πολιτιστικό στέκι για ακρόαση, ο χώρος ήχου στη Νέα Υόρκη δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ακούσουν εκατοντάδες από τους αγαπημένους τους τίτλους με ακουστικά ή να χαλαρώσουν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ακρόασης τύπου lounge.

Η Audible αναφέρει ότι ο χώρος φιλοδοξεί να αντικατοπτρίσει τη ραγδαία αυξανόμενη δημοτικότητα του συγκεκριμένου φορμά, αλλά και τη «στροφή προς offline εμπειρίες και πραγματική, δια ζώσης σύνδεση».

Ο Τζέιμς Φιν, Global Head of Brand & Content Marketing της Audible, δήλωσε: «Βλέπουμε τα audiobooks να κερδίζουν πολύ έδαφος. Το BookTok είναι βασικός μοχλός αυτής της τάσης· είναι μια κοινότητα στο TikTok όπου όσοι ενδιαφέρονται για συγγραφείς ή λογοτεχνικά είδη συστήνουν πραγματικά τον χώρο αυτό σε νέο κοινό. Και οι λέσχες ανάγνωσης αλλά και τα βιβλιοπωλεία γνωρίζουν αυτή την περίοδο μια μικρή αναγέννηση».

Στο κάτω επίπεδο, οι επισκέπτες μπορούν να καθίσουν σε ένα καθηλωτικό lounge ακρόασης Dolby Atmos, όπου οι ηχητικές εμπειρίες αναπαράγονται μέσω ηχείων surround.

Η Audible υπόσχεται επίσης ότι θα αξιολογεί διαρκώς νέα βιβλία και τίτλους που βρίσκονται σε τάση, ώστε η συλλογή της να αντικατοπτρίζει ό,τι ακούει σήμερα το κοινό.

«Η ιδέα είναι να έχουμε συνεδρίες με sound baths, ώστε ο κόσμος να μπορεί να μπαίνει εκεί μέσα και να τις χρησιμοποιεί το απόγευμα ως έναν τρόπο χαλάρωσης πριν επιστρέψει στη δουλειά ή να βυθίζεται πλήρως σε κάτι όπως ο “Χάρι Πότερ”. Θα υπάρχουν, λοιπόν, προγραμματισμένες συνεδρίες όλη τη διάρκεια του μήνα», πρόσθεσε ο Φιν.

Οι πωλήσεις audiobooks στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν τα 2 δισ. ευρώ το 2024, σχεδόν διπλασιαζόμενες την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με την Audio Publishers Association.

Το pop-up θα παραμείνει ανοιχτό όλον τον μήνα, από Τετάρτη έως Κυριακή, καθώς η Audible ποντάρει ότι το μέλλον του βιβλίου ίσως να μη συνδέεται πάντα με το γύρισμα σελίδων.

Πηγή: euronews.com