Ανακοίνωση του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού για τον κατάλογο των υποψηφίων έργων για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του 2025

Δημοσιεύθηκε 18.05.2026 14:04

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Πολιτισμού, ανακοινώνει τον προκαταρκτικό κατάλογο των υποψηφίων έργων για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα υποψήφια έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία της ποίησης είναι 60, ενώ στην κατηγορία της λαϊκής ποίησης διαγωνίζονται 17 έργα. Στην κατηγορία του μυθιστορήματος/νουβέλας περιλαμβάνονται 34 έργα και στην κατηγορία του διηγήματος 23 έργα.

Τέσσερα έργα διαγωνίζονται στην κατηγορία της μελέτης/δοκιμίου για τη λογοτεχνία, έξι έργα στην κατηγορία του νέου λογοτέχνη, 41 στην κατηγορία της λογοτεχνίας για μικρά παιδιά και 11 στην κατηγορία της λογοτεχνίας για μεγάλα παιδιά και εφήβους.

Στην κατηγορία της εικονογράφησης περιλαμβάνονται 20 έργα, ενώ 28 έργα δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας.

Στην ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο Πολιτισμού αναφέρει ότι η περίοδος ενστάσεων διαρκεί από τις 18 Μαΐου μέχρι και τις 8 Ιουνίου. Όλες οι ενστάσεις που θα ληφθούν, θα εξεταστούν και θα απαντηθούν.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε έργο δεν εντοπιστεί στον κατάλογο, ενώ έχει εκδοθεί το έτος 2025 και έχει κατατεθεί στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη, ή εάν υπάρχει διαφωνία σχετικά με την κατάταξή του σε συγκεκριμένη κατηγορία, υπάρχει δυνατότητα υποβολής γραπτής ένστασης. Όλες οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ίδιους τους συγγραφείς ή εικονογράφους και να απευθύνονται προς τη Διευθύντρια Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, υπόψιν Ιωάννας Ηλιάδη. Η υποβολή των ενστάσεων μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση jeliades@culture.gov.cy.

Σημειώνεται ότι τα έργα θα πρέπει να εμπίπτουν στις κατηγορίες των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας. Μετά την περίοδο υποβολής ενστάσεων και την ολοκλήρωση της εξέτασης τους, ο κατάλογος θα ανακοινωθεί σε οριστικοποιημένη μορφή και θα παραδοθεί στα μέλη των Κριτικών Επιτροπών Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για εξέταση. Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου δεν θα γίνονται δεκτές ενστάσεις για συμπερίληψη άλλων έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες παραπέμπονται στον Κανονισμό που διέπει τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας στην ιστοσελίδα: https://www.gov.cy/culture-dcc/documents/kratika-vraveia-logotechnias/