Φαντάσματα αποικιοκρατίας, παρθένες και ναζί σκηνοθέτες: η βραχεία λίστα Booker 2026

Δημοσιεύθηκε 19.05.2026 17:30

Η φετινή βραχεία λίστα του Διεθνούς Βραβείου Booker περιλαμβάνει έξι μυθιστορήματα, από την αποικιακή Ταϊβάν έως τα στούντιο προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας.

Η αναμονή φτάνει σχεδόν στο τέλος της. Ο νικητής του Διεθνούς Βραβείου International Booker 2026 θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα.

Έξι εντυπωσιακά μεταφρασμένα έργα διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο των 57.000 ευρώ και την τιμή να αποσπάσουν μία από τις πιο σημαντικές λογοτεχνικές διακρίσεις στον κόσμο.

Κάθε συγγραφέας και μεταφραστής της βραχείας λίστας λαμβάνει επίσης σχεδόν 3.000 ευρώ.

Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε ένα μόνο βιβλίο, μεταφρασμένο στα αγγλικά και εκδομένο στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία.

Φέτος, πέντε από τους έξι συγγραφείς της βραχείας λίστας είναι γυναίκες, όπως και τέσσερις από τους έξι μεταφραστές, ενώ τα βιβλία γράφτηκαν αρχικά σε πέντε διαφορετικές γλώσσες· συγγραφείς και μεταφραστές μαζί εκπροσωπούν οκτώ εθνικότητες.

Η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής και συγγραφέας Natasha Brown δήλωσε ότι τα έξι βιβλία της βραχείας λίστας «καταγράφουν στιγμές από ολόκληρο τον περασμένο αιώνα· αυτά τα βιβλία αντηχούν από ιστορία».

Πρόσθεσε: «Ξαναδιαβάζοντας κάθε βιβλίο, βρήκαμε ελπίδα, διορατικότητα και φλογερή ανθρωπιά – μαζί με αξέχαστους χαρακτήρες στους οποίους είμαι βέβαιη ότι οι αναγνώστες θα επιστρέφουν ξανά και ξανά».

Τaiwan Travelogue - Yáng Shuāng-zǐ, translated by Lin King

Το μυθιστόρημα διαδραματίζεται στην Ταϊβάν της δεκαετίας του 1930, υπό ιαπωνική αποικιακή κυριαρχία, και παρακολουθεί τη Γιαπωνέζα συγγραφέα Aoyama Chizuko και τη Ταϊβανή διερμηνέα της, καθώς ταξιδεύουν μαζί της στο νησί.

Στον πυρήνα του βρίσκεται η στενή σχέση ανάμεσα στις δύο γυναίκες: φορτισμένη με κουίρ επιθυμία, άρρητο πόθο και τις εντάσεις της αποικιοκρατικής ζωής, που ξεδιπλώνονται μέσα από κοινά γεύματα και μισοτελειωμένες φράσεις.

«Με απολαυστικές περιγραφές φαγητού, διαλόγους που σε κάνουν να γελάς δυνατά και μεταφιξιονιστικές ανατροπές, αυτό το μυθιστόρημα ήταν αδύνατο να το αφήσεις από τα χέρια σου. Το Taiwan Travelogue πετυχαίνει ένα απίστευτο διπλό κατόρθωμα: λειτουργεί τόσο ως γοητευτικό ρομάντζο όσο και ως διεισδυτικό μετααποικιακό μυθιστόρημα», σημειώνουν οι κριτές.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα μανδαρινικά κινεζικά το 2020 και απέσπασε το Golden Tripod, το σημαντικότερο λογοτεχνικό βραβείο της Ταϊβάν, πριν μεταφραστεί στα αγγλικά.

She Who Remains - Rene Karabash, translated by Izidora Angel

Το μυθιστόρημα εκτυλίσσεται σε μια υπό εξαφάνιση αλβανική κοινότητα που διέπεται από τον αρχαίο Κανόνα του Lekë Dukagjini – έναν νομικό κώδικα που αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως ιδιοκτησία – και επικεντρώνεται στη Μπεκίγια, μια 33χρονη που βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν αναγκαστικό γάμο.

Η διέξοδός της είναι να μετονομαστεί σε Matija και να γίνει η τελευταία «ορκισμένη παρθένα» της κοινότητας, μεταβαίνοντας κοινωνικά από γυναίκα σε άντρα.

Σύμφωνα με τους κριτές, το μυθιστόρημα «αποτυπώνει με ακρίβεια τη ρευστή αβεβαιότητα των επώδυνων αναμνήσεων. Η Matija είναι μια συναρπαστική αφηγήτρια, της οποίας η ιστορία μάς παρέσυρε ολοκληρωτικά».

The Witch - Marie NDiaye, translated by Jordan Stump

Αρχικά δημοσιευμένο στα γαλλικά το 1996, το The Witch αφηγείται την ιστορία της Λουσί, μιας «μέτριας» μάγισσας, εγκλωβισμένης σε έναν ασφυκτικό γάμο σε μια μικρή γαλλική πόλη. Οι κόρες της κληρονομούν τη μαγεία της και φεύγουν αμέσως από το σπίτι (κυριολεκτικά πετώντας), ο σύζυγός της την εγκαταλείπει και η οικογένεια που είχε χτίσει διαλύεται γύρω της.

Ευφυές, ονειρικό, ανησυχητικό και γοητευτικό, το The Witch φέρνει, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, τα μυστήρια της γυναικείας φύσης και της μητρότητας στο προσκήνιο με μεγάλη καθαρότητα.

«Η γλώσσα αυτού του μυθιστορήματος – και της μετάφρασης του Jordan Stump – είναι εξαίσια: οι προτάσεις στρίβουν και μεταμορφώνονται με απροσδόκητους τρόπους», λένε οι κριτές.

The Nights Are Quiet In Tehran - Shida Bazyar, translated by Ruth Martin

Αρχίζοντας αμέσως μετά την ιρανική επανάσταση του 1979 και εκτυλισσόμενο σε διάστημα τεσσάρων δεκαετιών, το The Nights Are Quiet In Tehran παρακολουθεί μια οικογένεια μέσα από ανατροπές και εξορία.

Κάθε μία από τις τέσσερις ενότητες αφηγείται διαφορετικό μέλος της οικογένειας: ένας επαναστάτης πατέρας, μια μητέρα που λατρεύει τη λογοτεχνία, μια κόρη που επισκέπτεται για πρώτη φορά το Ιράν, ένας γιος που παρασύρεται στην πολιτική από το Πράσινο Κίνημα του 2009 – κάθε ιστορία απέχει μια δεκαετία από την άλλη.

Το The Nights Are Quiet In Tehran είναι ένα συγκινητικό μυθιστόρημα για την καταπίεση, την αντίσταση και την ακατανίκητη επιθυμία για ελευθερία.

The Director - Daniel Kehlmann, translated by Ross Benjamin

Όταν οι Ναζί καταλαμβάνουν την εξουσία τη δεκαετία του 1930, ο G.W. Pabst, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες στην ιστορία του κινηματογράφου, γυρίζει ταινία στη Γαλλία. Για να ξεφύγει από τις φρίκες της νέας Γερμανίας, διαφεύγει στο Χόλιγουντ. Όμως κάτω από τον εκτυφλωτικό ήλιο της Καλιφόρνιας, ο παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτης ξαφνικά μοιάζει ασήμαντος. Ούτε καν η Greta Garbo, την οποία έκανε διάσημη, μπορεί να τον βοηθήσει.

Το The Director είναι ένα μυθιστόρημα για τις επικίνδυνες ψευδαισθήσεις της μεγάλης οθόνης. Βυθίζεται στη ζωή ενός καλλιτέχνη και στο «σύμφωνό» του με τον διάβολο, εξερευνώντας τις περίπλοκες σχέσεις και τις αντιστοιχίες ανάμεσα στην τέχνη και την εξουσία, την ομορφιά και τη βαρβαρότητα.

On Earth As It Is Beneath - Ana Paula Maia, translated by Padma Viswanathan

Σε γη όπου κάποτε βασάνιζαν και δολοφονούσαν σκλαβωμένους ανθρώπους, το κράτος έχτισε μια ποινική αποικία στην άγρια φύση, όπου οι κρατούμενοι μπορούσαν να «αναμορφωθούν», αλλά ποτέ να αποδράσουν.

Στις τελευταίες όμως μέρες της φυλακής, ένα νέο τρόμο ξεσπά: κάθε νύχτα με πανσέληνο οι κρατούμενοι αφήνονται ελεύθεροι, ο διευθυντής της φυλακής οπλίζεται με τουφέκια και το κυνήγι αρχίζει.

Οι κριτές χαρακτήρισαν το βιβλίο «ένα ανησυχητικό μυθιστόρημα που μας τοποθετεί ανάμεσα σε μια απομονωμένη ομάδα ανδρών, των οποίων οι δεσμοί διαλύονται με τρόπους δύσκολο να κατανοηθούν, αλλά αδύνατο να παραβλέψεις».

Το νικητήριο βιβλίο θα ανακοινωθεί από τις 23:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην Tate Modern στο Λονδίνο.

Πηγή: euronews.com