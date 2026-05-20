Το Taiwan Travelogue κερδίζει το Διεθνές Βραβείο Booker

Δημοσιεύθηκε 20.05.2026 09:30

Η Yáng Shuāng-zǐ και η Lin King κρατούν αντίτυπα του Taiwan Travelogue. Φωτογραφία: David Parry

Ένα «γράμμα αγάπης» για το φαγητό και την περιπέτεια κατακτά τη φετινή διάκριση

Μια ιστορία απαγορευμένου έρωτα με φόντο την ταϊβανέζικη γαστρονομία απέσπασε το Διεθνές Βραβείο Booker, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που μυθιστόρημα μεταφρασμένο από τα μανδαρινικά κινεζικά κατακτά τη σημαντική αυτή διάκριση.

Το Taiwan Travelogue, της Ταϊβανέζας συγγραφέα Yang Shuang-zi και της Ταϊβανοαμερικανίδας μεταφράστριας Lin King, ακολουθεί δύο γυναίκες σε ένα γαστρονομικό ταξίδι στην Ταϊβάν της δεκαετίας του 1930, όταν το νησί τελούσε υπό ιαπωνική κυριαρχία.

Το βιβλίο είναι επιδέξια δομημένο ως μετάφραση ενός «ανακαλυφθέντος» ταξιδιωτικού ημερολογίου, πλήρες με φανταστικές υποσημειώσεις, με αποτέλεσμα πολλοί αναγνώστες, κατά την πρώτη του κυκλοφορία το 2020, να το εκλάβουν ως πραγματικό ιστορικό κείμενο.

«Πρόκειται για ένα συναρπαστικό και διακριτικά εκλεπτυσμένο μυθιστόρημα», δήλωσε η Natasha Brown, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής.

Στο επίκεντρο του Taiwan Travelogue βρίσκεται η φανταστική Ιαπωνίδα συγγραφέας Aoyama Chizuko, η οποία συμμετέχει σε μια κρατικά χρηματοδοτούμενη περιοδεία στην Ταϊβάν, συνοδευόμενη από τη μεταφράστριά της, O Chizuru — με την οποία αναπτύσσει ερωτική σχέση.

Μέσα από τη δική τους οπτική, το μυθιστόρημα εξερευνά ζητήματα αγάπης, πολιτισμού, αποικιακής ιστορίας και εξουσίας.

«Η έρευνα για τα βασικά θέματα του βιβλίου — το ταξίδι και το φαγητό — επηρέασε τη ζωή μου με δύο προφανείς τρόπους», ανέφερε η Yang πριν την ανακοίνωση του βραβείου. «Οι αποταμιεύσεις μου μειώθηκαν· το βάρος μου αυξήθηκε».

Το Taiwan Travelogue είχε ήδη αποσπάσει αρκετές διακρίσεις πριν από τη φετινή του βράβευση.

Η Yang, 41 ετών, γράφει επίσης δοκίμια, manga και σενάρια για βιντεοπαιχνίδια. Η πρωτότυπη έκδοση του μυθιστορήματος στα μανδαρινικά κινεζικά απέσπασε το κορυφαίο λογοτεχνικό βραβείο της Ταϊβάν, το Golden Tripod Award, το 2021.

Η αγγλική μετάφραση της Lin King τιμήθηκε με το National Book Award για Μεταφρασμένη Λογοτεχνία το 2024.

Μιλώντας πριν από τη βράβευση, η King σημείωσε ότι εκτιμά την ισορροπία που πετυχαίνει το Taiwan Travelogue ανάμεσα στη θλίψη και τη χαρά των ανθρώπων της Ταϊβάν υπό ιαπωνική κυριαρχία.

«Όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες, πιστεύω ότι οι άνθρωποι πάντα βρίσκουν μικρές στιγμές ελαφρότητας και βαθιά αποθέματα αγάπης», ανέφερε.

«Υπήρχαν ακόμη χιούμορ, καλό φαγητό, κινηματογράφος, σχολείο, μικροδιαφωνίες και έρωτας. Το να υποστηρίζει κανείς το αντίθετο σημαίνει να περιορίζει έναν πολιτισμό στο τραύμα του», πρόσθεσε.

Με την απονομή του Διεθνούς Βραβείου Booker, οι κριτές υπογράμμισαν σε ανακοίνωσή τους τη «ζωτική σημασία της μετάφρασης», σημειώνοντας ότι το χρηματικό έπαθλο των 50.000 λιρών (67.000 δολαρίων) θα μοιραστεί ισότιμα μεταξύ συγγραφέα και μεταφράστριας.

Με πληροφορίες από BBC