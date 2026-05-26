Παντελής Βουτουρής: Ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων Ελλάδος

Δημοσιεύθηκε 26.05.2026 15:46

«Εφεξής θα είμαι συγκάτοικος, στη στέγη της ιστορικής Εταιρείας, με τόσους αγαπητούς συναδέλφους και φίλους».

Επίτιμο μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων Ελλάδος ανακηρύχθηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), ακαδημαϊκός και συγγραφέας Παντελής Βουτουρής, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, η απόφαση λήφθηκε κατά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Συγγραφέων - Hellenic Authors Society.

«Με μεγάλη μου χαρά ενημερώθηκα ότι η Εταιρεία Συγγραφέων, στη χθεσινή Γενική της Συνέλευση αποφάσισε να με συμπεριλάβει στα επίτιμα μέλη της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παντελής Βουτουρής, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες για την τιμή.

Παράλληλα, σημείωσε πως χαίρεται ιδιαίτερα γιατί, όπως έγραψε, «εφεξής θα είμαι συγκάτοικος, στη στέγη της ιστορικής Εταιρείας, με τόσους αγαπητούς συναδέλφους και φίλους».

Ο Παντελής Βουτουρής είναι ακαδημαϊκός, συγγραφέας και μελετητής της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ενώ από το 2024 προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ.