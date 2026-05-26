Τέσσερις Κύπριοι συγγραφείς στα τακτικά μέλη της Εταιρείας Συγγραφέων Ελλάδος

Δημοσιεύθηκε 26.05.2026 16:42

Στη μεγαλύτερη διεύρυνση μελών στην 45χρονη ιστορία της προχώρησε η Εταιρεία Συγγραφέων, εκλέγοντας 76 νέα τακτικά μέλη κατά την ετήσια Γενική Συνέλευσή της στην Αθήνα. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Κύπριοι συγγραφείς Κώστας Λυμπουρής, Νάσια Διονυσίου, Κωνσταντία Σωτηρίου και Αυγή Λίλλη.

Τέσσερις Κύπριοι συγγραφείς εντάσσονται πλέον ως τακτικά μέλη, με δικαίωμα ψήφου, στην Εταιρεία Συγγραφέων, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης διεύρυνσης στην 45χρονη ιστορία της. Πρόκειται για τους Κώστα Λυμπουρή, Νάσια Διονυσίου, Κωνσταντία Σωτηρίου και Αυγή Λίλλη, οι οποίοι εκλέχθηκαν κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2026 στο Επιγραφικό Μουσείο στην Αθήνα.

Την ίδια στιγμή, η Εταιρεία Συγγραφέων αναγόρευσε σε επίτιμα μέλη δύο σημαντικές προσωπικότητες με κυπριακή παρουσία και διαδρομή στον χώρο των γραμμάτων και της ακαδημαϊκής έρευνας, τον Παντελή Βουτουρή και την Αφροδίτη Αθανασοπούλου.

Οι Κύπριοι στα τακτικά μέλη:

Η μεγαλύτερη διεύρυνση μελών από την ίδρυσή της

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρείας Συγγραφέων, η φετινή συνέλευση σηματοδότησε τη μεγαλύτερη διεύρυνση μελών από την ίδρυσή της, καθώς εγκρίθηκαν συνολικά 76 νέα τακτικά μέλη, μαζί με σειρά αντεπιστελλόντων και επίτιμων μελών.

Πριν από τη διαδικασία της ψηφοφορίας παρουσιάστηκε ο απολογισμός δράσεων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο για τον επόμενο χρόνο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συγγραφείς, τα δικαιώματά τους, αλλά και οι μεταβολές που επιφέρει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργικότητα και την παραγωγή λόγου, θέμα που είχε απασχολήσει και το διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε η Εταιρεία τον περασμένο Φεβρουάριο.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι σχεδιαζόμενες δράσεις για το επετειακό έτος 2026, καθώς η Εταιρεία Συγγραφέων συμπληρώνει 45 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο των γραμμάτων και του δημόσιου λόγου, με στόχο, όπως αναφέρεται, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και μιας πιο παρεμβατικής δημόσιας παρουσίας.

Οι φετινές υποψηφιότητες χαρακτηρίζονται από την Εταιρεία ως οι περισσότερες των τελευταίων ετών, περιλαμβάνοντας ποιητές και πεζογράφους, δοκιμιογράφους και κριτικούς, μεταφραστές, συγγραφείς παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, ερευνητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και νεότερους δημιουργούς που επέλεξαν να ενταχθούν στην Εταιρεία, αναγνωρίζοντας, όπως σημειώνεται, «το πολιτισμικό κεφάλαιο, το ιστορικό βάθος και τη σημασία της Εταιρείας Συγγραφέων».