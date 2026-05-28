Paju Book City | Μια ολόκληρη πόλη στη Ν. Κορέα «ζει» από τη βιομηχανία του βιβλίου

Δημοσιεύθηκε 28.05.2026 18:06

Η κυβέρνηση δημιούργησε το εκδοτικό αυτό κέντρο το 1998, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία σχεδιασμού, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού της χώρας.

Με περίπου 900 επιχειρήσεις που σχετίζονται με το βιβλίο, η Paju Book City, στα βορειοδυτικά της Σεούλ, αποτελεί έναν συνειδητό και σχεδόν ευφορικό φόρο τιμής στα βιβλία και στη διαδικασία παραγωγής τους.

Μια μικρή πόλη περίπου 35 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σεούλ, η Paju έχει πληθυσμό γύρω στις 500.000 κατοίκους. Οι δρόμοι της είναι πιο ήσυχοι από εκείνους της πολύβουης πρωτεύουσας, ο αέρας πιο καθαρός και ο ρυθμός ζωής αισθητά πιο αργός.

Παρότι πολλοί γνωρίζουν την πόλη λόγω της στρατιωτικής της βάσης, η Paju, όμως, φιλοξενεί το μεγαλύτερο εκδοτικό κέντρο της Νότιας Κορέας, γνωστό επίσημα ως Paju Publishing Culture, Information and National Industrial Park, αλλά ευρύτερα αποκαλούμενο «Paju Book City». Περίπου 900 επιχειρήσεις που σχετίζονται με το βιβλίο, από τυπογραφεία και εταιρείες διανομής μέχρι στούντιο σχεδιασμού, απλώνονται στους δρόμους της πόλης, όπου οι πινακίδες «Paju Book City» εμφανίζονται παντού.

Το Asia Publication Culture and Information Center λειτουργεί ως κοινωνικός και επαγγελματικός πυρήνας για τους τοπικούς εκδότες και προσελκύει σχεδόν 10.000 επισκέπτες κάθε χρόνο. Πηγή φωτογραφίας: Chang W. Lee / The New York Times

Η κυβέρνηση δημιούργησε το εκδοτικό αυτό κέντρο το 1998, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία σχεδιασμού, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού της χώρας. Μέχρι τότε, η βιομηχανία του βιβλίου στη Νότια Κορέα ήταν διασκορπισμένη. Σύμφωνα με τον Lee Sang-yeon, διευθυντικό στέλεχος του Asia Publication Culture and Information Center, ενός από τους βασικούς πολιτιστικούς οργανισμούς της πόλης, «οι ιδρυτές της εκδοτικής πόλης θεωρούσαν ότι αυτός ο κατακερματισμένος τρόπος παραγωγής βιβλίων ήταν αναποτελεσματικός».

Συγκεντρώνοντας όλους τους επαγγελματίες του βιβλίου σε έναν τόπο, η Νότια Κορέα επιδίωξε να ενισχύσει την παραγωγή και διανομή ενός βασικού κομματιού της πολιτιστικής της ταυτότητας. Το βιβλίο παραμένει σημαντική βιομηχανία στη χώρα, καθώς, σύμφωνα με την Korean Publisher’s Association, περισσότερα από 115 εκατομμύρια βιβλία πωλήθηκαν πανεθνικά μόνο την περασμένη χρονιά.

Η αποστολή της Book City, να «στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες που βασίζονται στο βιβλίο», αποτυπώνεται στην αρχιτεκτονική και στις λειτουργίες της πόλης. Το Photopia, ένα μοβ κτήριο με κυματιστή μορφή, λειτουργεί ως στούντιο παραγωγής και επεξεργασίας φωτογραφίας. Ο εκδοτικός οίκος Dulnyouk στεγάζεται σε ένα γεωμετρικό κτήριο που θυμίζει σκηνικό επιστημονικής φαντασίας. Παράλληλα, μικρά καφέ όπου οι επισκέπτες μπορούν να διαβάζουν πίνοντας καφέ βρίσκονται σχεδόν σε κάθε γωνιά. Όλα μοιάζουν σχεδιασμένα για να ενισχύουν τη σχέση με το βιβλίο.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα στη μεγάλη συλλογή του «Forest of Wisdom», ενώ το συγκρότημα διαθέτει και ξενοδοχείο για όσους θέλουν να διανυκτερεύσουν εκεί. Πηγή φωτογραφίας: Chang W. Lee / The New York Times

Στην καρδιά της Paju Book City βρίσκεται το Asia Publication Culture and Information Center, ένα πενταώροφο συγκρότημα που περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς χώρους, αίθουσες εκδηλώσεων και εκθεσιακούς χώρους, λειτουργώντας ως κοινωνικός και επαγγελματικός πυρήνας για τους εκδότες της περιοχής. Το κέντρο προσελκύει σχεδόν 10.000 επισκέπτες ετησίως.

Στον πρώτο όροφο βρίσκεται η «Forest of Wisdom», μια κεντρική βιβλιοθήκη με δεκάδες χιλιάδες βιβλία στα ράφια και ακόμη περισσότερα αποθηκευμένα. Βιβλιοθήκες ύψους άνω των επτά μέτρων καλύπτουν τους τοίχους. Παρότι τα βιβλία δεν δανείζονται, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα και να διαβάσουν στους κοινόχρηστους χώρους. Ο χώρος φιλοξενεί οικογένειες, ζευγάρια και ηλικιωμένους επισκέπτες, ενώ στο συγκρότημα λειτουργεί και ξενοδοχείο για όσους θέλουν να διανυκτερεύσουν εκεί.

Το κέντρο δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη διατήρηση της τυπογραφικής παράδοσης. Το Book City Letterpress Museum, δίπλα στο κεντρικό κτήριο, διαθέτει παραδοσιακό εξοπλισμό εκτύπωσης, καθώς και 35 εκατομμύρια μεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία. Στη συλλογή του βρίσκεται και αντίγραφο του αρχαιότερου σωζόμενου βιβλίου που τυπώθηκε με κινητά μεταλλικά στοιχεία, το οποίο χρονολογείται από το 1377, κατά τη διάρκεια της δυναστείας Goryeo.

Κάθε πτυχή του «Forest of Wisdom», ενός από τα κεντρικά αξιοθέατα της Paju Book City, έχει σχεδιαστεί για να καλλιεργεί την αγάπη για τα βιβλία. Πηγή φωτογραφίας: Chang W. Lee / The New York Times

Δεν είναι τυχαίο ότι σχολεία από όλη τη χώρα επισκέπτονται συχνά την Paju. Μαθητές δημοτικού διαβάζουν καθισμένοι στις σκάλες της βιβλιοθήκης, ενώ μεγαλύτεροι μαθητές συμμετέχουν σε εργαστήρια για τη διαδικασία εκτύπωσης και έκδοσης βιβλίων.

Κάθε φθινόπωρο, η πόλη φιλοξενεί ένα μεγάλο φεστιβάλ βιβλίου με συγγραφείς, καλλιτέχνες και αναγνώστες. Η φετινή διοργάνωση περιλάμβανε εκθέσεις τέχνης, ζωντανή μουσική και διαγωνισμό δακτυλογράφησης σε γραφομηχανές, όπου οι συμμετέχοντες αξιολογούνταν για την ταχύτητα και την ακρίβειά τους.

«Ακόμη κι αν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ψηφιακός, η γοητεία των βιβλίων δεν χάνεται ποτέ για τους αναγνώστες», λέει ο Lee. «Όσοι αγαπούν το διάβασμα, πάντα επιστρέφουν στα βιβλία».

[Κείμενο: Jin Yu Young / Επιμέλεια: Χριστοθέα Ιακώβου, Φωτογραφίες: Chang W. Lee . Με πληροφορίες από τη New York Times, μία εκδοχή του άρθρου δημοσιεύθηκε στην έντυπη έκδοση της 17ης Δεκεμβρίου 2023, στη Sunday Book Review, με τίτλο «Visuals / South Korea’s Publishing Hub»].