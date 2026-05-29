Βραβεύτηκαν 12 σχολεία σε διαγωνισμό παιδικής λογοτεχνίας

Δημοσιεύθηκε 29.05.2026 12:06

Δώδεκα σχολεία από όλη την Κύπρο και 37 μαθητές βραβεύθηκαν στην τελετή βράβευσης του σχολικού διαγωνισμού «Το εμπνευσμένο ταξίδι των Μούμιν και της Πίπη», αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και τις αξίες της παιδικής λογοτεχνίας, αναφέρει σε ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου, στην οικία του Πρέσβη της Σουηδίας Martin Hagström, στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, προσθέτει το Υπουργείο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, η Πρέσβης Φινλανδίας Päivi Peltokoski, η Επίτροπος Δικαιωμάτων του Παιδιού Έλενα Περικλέους, λειτουργοί του Υπουργείου, η Πρόεδρος και μέλη του Κυπριακού Τμήματος του International Board of Books for Young People (IBBY), εκπαιδευτικοί και γονείς.

Σύμφωνα με το Υπουργείο κάθε μαθητής έλαβε δίπλωμα στο οποίο αναγράφεται η κατηγορία διάκρισης για την εξαιρετική του επίδοση. Κάθε σχολείο βραβεύθηκε με μια πλήρως εξοπλισμένη «Γωνιά Ανάγνωσης».

Τα δώδεκα σχολεία που διακρίθηκαν είναι το Δημοτικό Σχολείο Αγροκηπιάς, Δημοτικό Σχολείο Ακακίου, GC School of Careers, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, Δημοτικό Σχολείο Κισσόνεργας, Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως, Δημοτικό Σχολείο Μαθιάτη, Δημοτικό Σχολείο Μαμμαρίου, Δημοτικό Σχολείο Τριμίκλινης, Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας.